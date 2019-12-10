Шарапова не поедет на Олимпиаду. Возможно, её бы туда и не пустили

Шарапова предпочла Олимпиаде полувыставочный турнир в США?

Мария Шарапова фактически публично отказалась от борьбы за путёвку на Олимпиаду-2020 в Токио, которая могла стать для неё второй и, скорее всего, последней в карьере. Представить сейчас, что россиянка останется в туре до 2024 года и будет претендовать на выступление на Олимпиаде в Париже, получается с огромным трудом. Конкретно об Олимпийских играх Мария сейчас ничего не сказала, но официальный сайт команды Orange County Breakers объявил о выступлении Шараповой в её составе в матчах World Team Tennis (традиционный неофициальный командный теннисный турнир без рейтинговых очков на кону), которые состоятся в Ньюпорт-Бич (США) 28-29 июля. Теннисный олимпийский турнир стартует 25 июля, так что совместить выступления на этих соревнованиях невозможно.

Федерера пустят на Олимпиаду даже против правил. А Шараповой так нельзя? Серене вообще никакие правила не помешали выиграть олимпийское золото. Хотя ее на Играх вообще не должно было быть.

«Я очень рада вернуться в состав Breakers. Конкуренция в World Team Tennis всегда очень высока. С нетерпением жду возможности вновь сыграть в командном формате», — сказала Шарапова. В World Team Tennis она выступит впервые с 2017 года. Впервые Мария приняла участие в этих соревнованиях в 2002 году, когда ей было 15 лет.

Олимпийские проблемы Марии

С Олимпиадами отношения у Шараповой вообще не очень складывались. В Афины-2004 она не смогла попасть из-за огромной конкуренции в команде – на момент закрытия заявок, после «Ролан Гаррос», Мария не входила в четвёрку лучших россиянок, а победа на Уимблдоне пришла слишком поздно. Проходи та Олимпиада на месяц позже, Шарапова попала бы в состав, а так пришлось ждать следующего раза. 2008 год россиянка начала с убедительной победы на Australian Open, не отдав соперницам ни сета, но почти накануне старта Олимпиады в Пекине травмировала уже на тот момент многострадальное плечо, после чего ей понадобилась операция. Впрочем, в том году болельщики получили чисто российский олимпийский пьедестал (Елена Дементьева, Динара Сафина и Вера Звонарёва), и едва ли многие в тот момент жалели о вынужденном отказе Шараповой. В Лондоне-2012 Мария наконец-то сыграла, став даже знаменосцем сборной России, и завоевала серебряную медаль, хотя разгромное поражение от Серены Уильямс в финале стало ложкой дёгтя. Ну а в 2016-м Шарапову дисквалифицировали из-за мельдония, так что выступить в Рио-де-Жанейро она не смогла.

Шарапова задумалась об уходе из тенниса Мария открыто говорит о других целях в жизни, несмотря на любовь к игре. И сейчас она снова травмирована.

Санкции ВАДА

В текущем рейтинге Мария занимает 131-ю строчку и является 14-й ракеткой России. Понятно, что эти позиции в любом случае не позволяют ей претендовать на место в олимпийской сборной. Сетка турнира рассчитана на 64 участниц, и от одной страны может играть не больше четырёх теннисисток (плюс две в парном разряде). У Шараповой осталось всего несколько месяцев, чтобы войти в четвёрку лучших в России, и для этого ей нужно набрать в два с лишним раза больше очков, чем сейчас. В данный момент у Марии 466 рейтинговых баллов, а у 4-й ракетки России, Светланы Кузнецовой – 1052.



Есть и другая проблема – решение ВАДА об отстранении России от международных соревнований на четыре года. Пока что Международная федерация тенниса (ITF) не получала никаких рекомендаций от Всемирного антидопингового агентства. Также в ITF не получали данных о возможных манипуляциях с данными допинг-проб российских теннисистов и теннисисток.

Предательство по-русски. Почему чиновники не защищают наших спортсменов Россия обязана бороться за своих атлетов. Но говорить про антироссийскую истерию и норвежских астматиков проще.

«До настоящего времени ITF не было представлено никаких фактов манипулирования данными российских теннисистов в базе Московской антидопинговой лаборатории. Решение ВАДА может быть обжаловано. По этой причине мы не будем давать комментарии, пока этот процесс не достигнет окончательного завершения и у нас не будет возможности проанализировать его результаты», — говорится в заявлении ITF.

А пустили бы Шарапову на Олимпиаду или нет?

Вряд ли есть смысл подробно повторять здесь то, что уже было сказано много раз. Вкратце – в ближайшие четыре года флага и гимна России на крупнейших соревнованиях не будет, а вопрос с допуском каждого конкретного спортсмена будет решаться отдельно. По сути, это те же санкции, что перед Олимпиадой-2016, но более длительные и введённые в первую очередь уже не из-за самого допинга, а из-за подозрений в фальсификации базы данных Московской антидопинговой лаборатории и несвоевременном предоставлении ВАДА доступа к этой базе.

Шарапова достроила свой дом американской мечты. Там даже боулинг есть! И теперь не стесняется показать все, что есть внутри. Даже видео сняла.

Соответственно, даже если бы Шарапова попадала в Токио по рейтингу и хотела сыграть там, оставался бы ещё один вопрос – допустят ли её? По идее от России во время действия этого наказания на крупных соревнованиях могут выступать только атлеты без допингового прошлого, а в «анамнезе» Марии есть отстранение за мельдоний. Вопрос о том, насколько обоснованно он попал в список запрещённых препаратов, сейчас не менее бесполезен, чем вопрос о том, почему с россиянами обходятся строже, чем со спортсменами из других стран. Факт в том, что Шарапову дисквалифицировали, она отбыла наказание (пусть срок в итоге и сократили) и не может считаться теннисисткой с чистым прошлым. Но, судя по настрою Марии, мы вряд ли узнаем ответ на вопрос о том, допустили бы её или нет. И учитывая то, как часто россиянка в последнее время травмируется и снимается с турниров, ей, вероятно, действительно нет смысла бороться за путёвку на Олимпиаду. Шансов на медаль у неё фактически нет, а весьма вероятный провал ей будут припоминать намного чаще и злее, чем другим российским теннисисткам.