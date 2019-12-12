«Одиночники приходят в парный разряд за лёгкими деньгами»

Старший брат Энди Маррея обвинил одиночников в том, что они отбирают хлеб у парных теннисистов. Это зависть или чувство справедливости?

Джейми Маррей недоволен привилегиями одиночников

Старший брат Энди Маррея Джейми, выступающий в парном разряде, раскритиковал теннисистов-одиночников, заявив, что они рассматривают парные турниры лишь в качестве возможности для заработка. Британец заявил, что подобная ситуация несправедлива. «Интересно, когда одиночники играют против специалистов в парах. Смотреть на сочетание разных стилей довольно интересно. Одиночники могут выиграть, но они приходят в парный разряд с одной целью — сделать лёгкие деньги.

Просто вносишь имя в список участника любого турнира, неважно, выиграл ты или проиграл. Специалисты по парному разряду находятся в другой ситуации. Если они потерпят четыре поражения подряд, откатятся в рейтинге. Для одиночников всё это неважно. Они смогут спокойно участвовать в турнирах. Меня эта ситуация расстраивает, она негативно сказывается на нашем теннисе».

В паре платят в 10 раз меньше, чем в одиночке…

Конечно, слова Джейми насчёт лёгких денег в паре для одиночников выглядят довольно забавно с учётом соотношения призовых. Достаточно вспомнить, что из 54 теннисистов, получивших по итогам сезона-2019 больше миллиона долларов призовых, только двое выступают исключительно в парном разряде – это колумбийцы Роберт Фара и Хуан Себастьян Кабаль. Они выиграли два турнира «Большого шлема» и три других соревнования, включая «Мастерс» в Риме, уверенно стали первыми ракетками мира и получили по $ 1 390 028. С призовыми лучших одиночников это несравнимо. Рафаэль Надаль заработал $ 16 349 586 – практически на $ 3 млн больше, чем Новак Джокович ($ 13 372 355).

Кто богаче всех? Призовые теннисистов в сезоне-2019 Сразу три игрока преодолели отметку в $ 10 млн по итогам года. Россиянин Даниил Медведев совсем рядом.

Для большей наглядности сравним также призовые на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. Стефанос Циципас, проиграв один матч в группе (каждая победа там даёт дополнительные $ 215 тыс.), получил $ 2 656 000. Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер, также ставшие чемпионами и при этом победившие во всех трёх матчах группового этапа, получили $ 533 тыс. на двоих. За победу в групповом матче парам платят $ 40 тыс., за участие — $ 103 тыс.

Одиночники за участие получают те же $ 215 тыс., что и за победу в групповом матче. Таким образом, реальные призовые для одного парного теннисиста приблизительно в 10 раз ниже, чем для одиночного. Топовых игроков в одиночке такие деньги точно не интересуют. Одиночники среднего уровня могут рассматривать их как способ немного подзаработать, но вряд ли это является их главной целью. Скорее их интересует возможность получения дополнительной практики, набор игрового тонуса, плюс наигрыш парных комбинаций в преддверии Олимпиады либо командных соревнований. Да и парному теннису в целом это скорее идёт на пользу – участие известных одиночных игроков обеспечивает ему некоторое увеличение интереса зрителей, а без этого призовых в паре будет ещё меньше.

Огромный куш Федерера. За неделю он заработал больше, чем за год Федерер за четыре выставочных матча со Зверевым в Латинской Америке получил 10 миллионов долларов. Это больше его призовых за весь сезон!

И золотые медали Олимпиады в паре чаще завоёвывают одиночные игроки

Кстати, об Олимпиадах — чемпионами в парных разрядах на них чаще становились игроки, известные в первую очередь по выступлениям в одиночных соревнованиях. Вспомним победителей и победительниц Игр начиная с Сиднея-2000. Там в мужской паре первенствовали канадцы Себастьен Ларо и Даниэль Нестор, в основном парные игроки. В женском парном разряде золото завоевали сёстры Уильямс. Да, они составляют грозную пару, но едва ли кто-то будет называть их парными теннисистками или вспоминать в первую очередь их победы в парном разряде – хотя они являются трёхкратными олимпийскими чемпионками (2000, 2008, 2012) и 14-кратными победительницами турниров «Большого шлема».

В Афинах-2004 золото завоевали чилийцы Фернандо Гонсалес и Николас Массу, не являющиеся специалистами по игре в паре. У женщин первенствовали китаянки Ли Тин и Сунь Тяньтянь – они в принципе не являлись топ-игроками, но в паре выступали лучше, чем в одиночке. Пекин-2008 принёс золотые медали Роджеру Федереру и Стэну Вавринке. В Лондоне-2012 всё-таки победили специалисты по парному теннису, Боб и Майк Брайаны. Зато в Рио-2016 золото завоевал Рафаэль Надаль, выигравший в паре с Марком Лопесом – то есть победил дуэт из одиночного и парного теннисистов. У женщин чемпионками стали Елена Веснина и Екатерина Макарова, которые в паре выступали успешнее, чем в одиночке, но чисто парными игроками их назвать нельзя.

Дорогой Федерер. Теперь теннисиста можно купить на память в швейцарском банке Роджер – первый швейцарец, чьё изображение при жизни появится на национальной монете. Ажиотаж огромен, сайт с заказами рухнул за пару часов.

«Шлемы» в парном разряде топ-игроки почти игнорируют

Единственное, в чём с Джейми можно согласиться, – игрокам из одиночного тенниса легко попасть на любой парный турнир и не пустить кого-то из парных теннисистов в основную сетку. Дело в том, что уже достаточно давно заявки на парные турниры принимаются по любому из двух рейтингов; если в одиночном теннисист стоит выше, чем в парном, то он просто попадает в парную сетку согласно своему одиночному рейтингу. Посев это не обеспечивает, а место в сетке – вполне. Соответственно те же Джокович, Надаль и другие могут не задумываться о своих позициях в парном рейтинге, спокойно заявляясь на любой турнир, включая «Мастерсы», по одиночному рейтингу и проходя в основу. При этом организаторам даже не приходится тратить на них уайлд-кард.

Впрочем, на турнирах «Большого шлема» сильнейшие теннисисты пару давно почти не играют, экономя силы. Последним, кто сделал дубль на «Шлеме», завоевав титул и в одиночке, и в паре, является Евгений Кафельников. Произошло это на «Ролан Гаррос» — 1996. Нынешние топ-игроки выступали на «Шлемах» в паре в основном в юности. Например, у Роджера Федерера лучшим результатом является четвертьфинал Уимблдона-2000, когда ему было 18 лет. Лучшее достижение Рафаэля Надаля – полуфинал US Open – 2004 (тоже в 18 лет). А Новак Джокович на «Шлемах» в паре и вовсе играл ужасно, одержав лишь одну победу – в матче первого круга Уимблдона-2006. Словом, на мэйджорах, где разыгрываются основные очки и призовые, парным специалистам, как правило, никто из топов в одиночке не мешает. Теннисисты среднего уровня, не рассчитывающие пройти далеко по одиночной сетке, в пару заявляться могут, но и их там не так много. На «Мастерсах» мест в сетке для парных специалистов тоже хватает, так что едва ли Джейми стоит жаловаться.