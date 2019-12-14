Медведев вернулся! Россиянин выиграл новый кубок в Саудовской Аравии

Теннисный сезон обычно начинается в последних числах января, но за неделю до него проходит выставочный турнир в Абу-Даби. В нынешнем году это соревнование сдвинули на неделю раньше, но всё равно и оно не было первым в сезоне-2020, поскольку в соседнем с ОАЭ государстве – Саудовской Аравии – был организован новый турнир на окраине Эр-Рияда. Diriyah Tennis Cup получился довольно внушительным и по призовому фонду (3 млн долларов), и по составу игроков (восьмёрка теннисистов из топ-30), и по вместительности трибун (новая Дириях-Арена рассчитана на 15 000 зрителей).



Выставочный турнир в Эр-Рияде. Сетка

Главной звездой турнира стал пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев, получивший первый номер посева. Россиянин ярко проявил себя во второй половине прошлого сезона, доходя на каждом турнире до финалов. Но такая нагрузка сказалась на состоянии Даниила. Он был вынужден сняться из-за усталости с турниров в Пекине, Москве и Вене. На Итоговом чемпионате в Лондоне он выдал отличные битвы на групповом этапе с Циципасом, Надалем и Зверевым, но всем им в итоге проиграл, а затем и отказался от участия и в финальной стадии Кубка Дэвиса в Мадриде. Казалось, на восстановление у россиянина уйдёт много времени, но он, напротив, практически раньше всех начал новый сезон.

Медведев так объяснил своё участие в новом декабрьском турнире: «Я действительно считаю, что предсезонный турнир вроде этого — это хорошо. Ты не можешь просто тренироваться четыре недели, не зная, каков уровень твоей игры в настоящий момент. В прошлом году я выступал на предсезонном турнире во Франции. В этот раз мы с командой решили построить подготовку так. Посмотрим, как всё получится. После минувшего сезона у меня большие ожидания от 2020 года, но важно двигаться вперёд матч за матчем».

Любопытно, что организаторы соревнований применили несколько новинок, например, матчи обслуживал только арбитр на вышке и болбои, а привычных уже линейных судей заменила электроника. Медведев положительно отозвался об этой новинке: «Я уже играл так на турнире в Милане пару лет назад. Думаю, это неплохо, это ещё один шаг к тому, чтобы сделать игру более честной. Ну и становится меньше поводов злиться». Действительно, все матчи турнира прошли спокойно, без скандалов. Может и отсутствие линейных сказалось, а возможно и товарищеский статус турнира не позволил теннисистам раскрутить градус матчей до предела. Отметим, что и привычная схема турнира на 8 игроков, состоящая из четвертьфиналов, полуфиналов и финала, была дополнена утешительной сеткой для проигравших в первом круге. Но россиянина этот утешительный турнир никак не касался.

«Надеюсь, побед будет только больше». Медведев заочно получил «Русский Кубок» Даниил Медведев стал игроком года, а вместе с Хачановым, Рублёвым и Донским заслужил командный приз – всё о главной теннисной премии страны.

Сложно сказать, правильную ли схему подготовки избрал Даниил к новому сезону, правильно ли распределил силы по продолжительному теннисному календарю. Как говорится, время покажет. Но на самом турнире в Эр-Рияде он смотрелся уверенно. С каждым из трёх соперников россиянин справился в двух партиях, при этом не позволил никому сделать ни одного брейка. И Штруффа в четвертьфинале, и Гоффена в полуфинале, и Фоньини в финале Медведев обыграл за час – плюс-минус несколько минуты. Особенно впечатлила подача Даниила – частенько он подавал эйсы, а на первой подаче выигрывал порядка 90% розыгрышей. Ясно, что это только втягивающие в сезон матчи, поэтому хотелось бы, чтобы россиянин и дальше только прибавлял. Уже на следующей неделе ему играть на похожем турнире в Абу-Даби. Там соперники будут ещё сложнее – Надаль, Джокович, Циципас. Затем россиянин заявлен на новый турнир ATP Cup и в Окленде, а следом уже наступит черёд Australian Open.