Грудь ей не помеха. Серена должна зарабатывать как мужчина

Продолжаются теннисные каникулы, но уже почти все атлеты вовсю проходят предсезонную подготовку. При этом некоторые уже сыграли первый выставочный турнир в Эр-Рияде, где отличился россиянин Даниил Медведев. Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Медведев вернулся! Россиянин выиграл новый кубок в Саудовской Аравии Россиянин Даниил Медведев вошёл в историю нового турнира в Эр-Рияде, завоевав первый трофей. Сезон-2020 открыт.

Серена Уильямс недавно заявила, что хочет второго ребёнка, чтобы разница в возрасте между ним и её дочкой Алексис-Олимпией была минимальной. Пример для неё она сама и её старшая сестра Винус (разница 1 год 3 месяца), с которой они всю жизнь очень дружны. Алексис-Олимпии сейчас 2 года и 3 месяца, так что Серена понимает, как стремительно уходит время. Но пока Уильямс является действующей теннисисткой и продолжает не только готовиться к новым турнирам, но и сражаться за справедливость. В частности, она довольно откровенно заявила: «Я заслуживаю получать столько же, сколько и мужчины. Я не заслуживаю получать меньше только потому, что у меня есть сиськи, а у них нет. В этом точно не может быть дело. Я с трёх лет работаю так же упорно. Думаю, мужчины так же усердно трудятся с двух, трёх, четырёх лет. У меня даже есть фотография, на которой я нахожусь на теннисном корте в коляске. Я знала, что моя жизнь будет посвящена тому, чтобы стать топ-спортсменкой. Я не должна получать меньше из-за своего пола».

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2010 Франческа Скьявоне тоже ведёт борьбу. Как оказалось, итальянка, не выступавшая на турнирах с июля 2018-го и объявившая о завершении карьеры, уже много месяцев борется за свою жизнь, пытаясь излечиться от тяжёлой болезни. Об этом она заявила на своей странице в «Инстаграме»: «Привет всем, после 7–8 месяцев молчания в социальных сетях и перед всем миром хочу поделиться с вами тем, что со мной случилось. Мне был поставлен диагноз — рак. Я сделала химиотерапию, боролась, и сейчас по-прежнему дышу. Я выиграла этот бой и теперь снова в действии». Франческу поддержали более 27 тысяч человек, комментарии в её поддержку в частности написали Динара Сафина, Надежда Петрова, Светлана Кузнецова, Сабина Лисицки, Даниэла Гантухова, Кристина Младенович, Каролина Гарсия, Моника Пуиг, Айла Томлянович, Кейси Деллакуа, Карла Суарес-Наварро, Фабио Фоньини, Флавия Пеннетта, Роберта Винчи, Сара Эррани и многие другие.

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович готовится к новому сезону в солнечном Монте-Карло на легкоатлетическом стадионе Луи Второго. Серб планирует начать сезон на выставочном турнире в Абу-Даби (19-21 декабря).

По встречному направлению к сербу отправился неудачно сыгравший на новом выставочном турнире в Эр-Рияде Стэн Вавринка (поражение в первом круге от Гаэля Монфиса и в утешительном раунде от Джона Иснера). Он вернулся из Саудовской Аравии в Монте-Карло и продолжил подготовку к сезону.

На том же турнире должна выступить Мария Шарапова. Её соперницей по выставочному матчу первоначально значилась Аманда Анисимова, но она снялась с соревнований из-за травмы. Теперь россиянке предстоит встретиться с Айлой Томлянович. В перерывах между тренировками Мария успевает вести активную светскую жизнь. На днях она приняла участие в съёмках американского телесериала «Утреннее шоу» с голливудскими звёздами Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун — исполнительницами главных ролей в проекте: «Ущипните меня! Действительно волшебный опыт съёмок для сериала «Утреннее шоу» с самыми добрыми женщинами, с которыми мне когда-либо приходилось находиться рядом. Спасибо Риз и Дженнифер, что так блестяще и смешно проявили себя на съёмках. Конечно же, меня приглашают на «Золотой глобус» после потрясающей игры», — пошутила Шарапова в сопроводительной подписи под фотографией.

Победитель Итогового чемпионата ATP-2019 Стефанос Циципас продолжает открывать для себя экзотические страны. После ледяной Исландии он отправился в жаркий Оман. Уже на этой неделе греку с русскими корнями играть на турнире в Абу-Даби.

Недавно объявившая о завершении карьеры Доминика Цибулкова сделала новое громкое заявление – в их семье ожидается появление третьего человека. С вестью о беременности её поздравили многие теннисные мамочки, в том числе Ким Клейстерс, Елена Веснина, Флавия Пеннетта, находящаяся на последнем месяце беременности Люси Шафаржова и многие другие.

Россиянка Анастасия Павлюченкова отправилась на следующий этап подготовки к сезону в Лос-Анджелес. Погода в Калифорнии сейчас не такая жаркая, как на Ближнем Востоке или в Австралии, но и до снега тоже далеко.

Дарья Касаткина по-прежнему находится в Барселоне, где у неё проходит продолжительная предсезонка. Россиянка держит пока слово, данное в конце прошлого сезона, и очень редко появляется в соцсетях. В редкий выходной Дарья всё же сделала исключение и поместила фотографию с прогулки по Барселоне, которая и в декабре солнечная.

Завершившая карьеру польская теннисистка Агнешка Радваньска побывала в Дубае, где на местном турнире ITF с призовым фондом $ 100 тыс. выступала её сестра Урсула.

Там же сыграла россиянка Анастасия Потапова, которая уступила во втором круге будущей чемпионке – 17-летней украинке Дарье Снигур. Это было первое, втягивающее соревнование в новом сезоне для 18-летней россиянки. Впереди ещё много работы.

Там же с семьёй находится Елена Веснина, но ей пока не нужно готовиться к соревнованиям. Всё внимание олимпийской чемпионки сейчас сосредоточено на куличиках, которые лепит из песка её годовалая дочка Лиза.

Сабина Лисицки побывала на острове Неккер, который входит в состав Британских Виргинских островов и принадлежит британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону. Немка приняла участие в организованном Брэнсоном многодневном теннисом фестивале Necker Cup вместе с Джеком Соком, Вашеком Поспишилом, Томми Хаасом, Радеком Штепанеком, Аранчей Санчес-Викарио, Мартиной Навтратиловой и Даниэлем Нестором. Кроме самого тенниса была и обширная культурная программа, включающая благотворительный аукцион, различные конкурсы, эстафеты и конечно же прогулки по экзотическому острову. В частности, Лисицки осталась в восторге от знакомства с лемурами, которые находятся в местном

Чешская теннисистка с русскими корнями Катержина Синякова находится в Праге, где всё готово к празднованию католического Рождества. Как и многие теннисистки из этой страны, Катержина приняла участие в матчах чешской Экстралиги.

Тем временем раскрыт секрет успеха Белинды Бенчич. Швейцарская теннисистка вслед за папой, который в молодости был хоккеистом, уделяет серьёзное внимание ледовой подготовке. Возможно, именно поэтому в минувшем сезоне она впервые в карьере пробилась на Итоговый чемпионат WTA, где смогла выйти в плей-офф.