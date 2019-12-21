Великолепная битва перед стартом сезона. Надаль одолел Циципаса в Абу-Даби

Формат розыгрыша Абу-Даби

Из шести участников выставочного турнира в Абу-Даби двое представляли Россию – Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Изначально ни один из них на соревнования приглашён не был, но незадолго до старта Карен заменил снявшегося Даниила Медведева, а Андрей – Гаэля Монфиса.



Схема розыгрыша турнира неизменна с 2013 года – именно тогда был введён матч за пятое место между теннисистами, проигравшими в четвертьфинале. Дело в том, что четвертьфинальных поединков здесь всего два, поскольку оба сеяных теннисиста получают bye, стартуя с полуфинальной стадии. Матч за третье место был введён почти сразу, в 2010-м, когда турнир проводился второй раз. Третьим тогда стал Роджер Федерер, победивший Давида Феррера. Кстати, швейцарец никогда не выигрывал этот выставочный турнир – его лучшим результатом здесь стал финал в начале 2011-го, в котором он уступил Рафаэлю Надалю на двух тай-брейках. А после 2011 года Роджер и вовсе перестал приезжать в Абу-Даби, хотя на официальном турнире ATP в ОАЭ, в Дубае, выступал ещё не раз.

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5-е место Рублёва и непохожие полуфиналы

В этом году пятое место занял Андрей Рублёв. Свой четвертьфинал он проиграл Стефаносу Циципасу, а в утешительном матче на двух тай-брейках одолел Чхун Хёна. Южнокореец днём ранее уступил Карену Хачанову. В тот же день в стоящем вне турнирных сеток женском выставочном матче Мария Шарапова в двух партиях победила Айлу Томлянович. Девушки играют в Абу-Даби третий год подряд, а россиянка прилетела сюда впервые.



Полуфиналы получились совершенно непохожими друг на друга. В первом матче Новак Джокович больше двух часов бился со Стефаносом Циципасом. Они трижды встречались в официальных матчах уходящего года; грек взял верх на «Мастерсе» в Шанхае, а серб побеждал на аналогичных турнирах в Мадриде и Париже. Старт поединка полностью остался за Джоковичем; правда, один ребрейк в концовке партии сопернику он позволил, но со второй попытки уверенно подал на сет. Во второй партии со счётом 5:1 повёл уже Циципас. Джоковичу удалось отыграться и добраться до тай-брейка, на котором Стефанос всё-таки добился победы. После этого грек уверенно держал свою подачу, и одного брейка на старте решающей партии ему вполне хватило – 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

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Карен Хачанов же без шансов проиграл Рафаэлю Надалю – 1:6, 3:6. При этом продолжительность матча для такого счёта получилась внушительной – полтора часа. В поединке было множество затяжных геймов, в которых не раз и не два фиксировался счёт «ровно», но почти всегда они оставались за испанцем. Он играл увереннее, стабильнее, последовательнее «гнул свою линию» и добился успеха.

Самый затяжной финал турнира

В матче за третье место россиянин тоже не преуспел. Интересно, что здесь, в отличие от полуфинала, счёта «ровно» почти не было – только раз, во втором гейме, который Карен проиграл. Все остальные геймы состояли максимум из шести розыгрышей. В первом сете Хачанову удалось моментально отыграться, но после этого брейк-пойнтов на подаче Джоковича не было. Карен же ещё раз отдал свою подачу, находясь в шаге от тай-брейка. Во второй партии один провал гейма на подаче уже стоил россиянину всего матча – 5:7, 3:6.

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А финал стал настоящим украшением турнира – и, пожалуй, лучшим финалом из всех когда-либо сыгранных в Абу-Даби. Также в нём был установлен рекорд финалов этих соревнований по количеству проведённых геймов (38). Матч изобиловал и прекрасными розыгрышами, и неожиданными поворотами. Первую партию Циципас ухитрился выиграть с двойного сетбола Надаля на его подаче, в итоге взяв верх на тай-брейке. В концовке второго сета Рафаэлю пришлось отыгрывать два скрытых матчбола, а при счёте 6:5 сделал столь необходимый ему брейк.

Решающую партию испанец начал с того, что отыграл двойной брейк-пойнт. Затем он вроде бы перехватил инициативу, особенно явно прибавив после того, как Циципас в очередной раз разозлил его завязыванием своих злосчастных шнурков на кроссовках перед геймом, и сделал брейк, но Стефанос тут же отыгрался. Драматичная борьба завершилась ещё одним тай-брейком, на который чуть больше сил осталось у Рафаэля – 6:7 (3:7), 7:5, 7:6 (7:3).

Для Надаля это пятый титул в Абу-Даби. Благодаря этому он вернул себе лидерство по количеству трофеев на этом выставочном турнире, оторвавшись от Джоковича. Циципас выступал в Абу-Даби впервые и отлично показал себя. В целом осталось впечатление, что он близок к той форме, в которой был во время победы на Итоговом чемпионате ATP – 2019. Россияне здесь проявили себя не лучшим образом, заняв 4-е и 5-е места – но, в конце концов, официальной части сезона-2020 ещё только предстоит начаться.