10 выходок Сафина и Кирьоса на корте и вне его

Сафин учит Кирьоса, как вести себя на корте. Марат знает, о чём говорит, ведь сам он был тем ещё хулиганом. Так чьи проделки круче?

Сафин считает, что Кирьос может быть настоящим воином

Одна из легенд российского тенниса, Марат Сафин (первый из россиян, введённый в Международный зал теннисной славы) недавно оценил потенциал австралийца Ника Кирьоса. «Не хочу быть судьёй. Понимаю, что он слышал это уже миллион раз. Но если Ник станет более серьёзным, то будет игроком из топ-10. Но мне кажется, что он пытается скрыть неуверенность в себе с помощью шуток. Ему нужно уметь справляться с давлением и быть воином, а не шоуменом.

Я думаю, что он может быть настоящим воином. Нужно просто не бояться сложных моментов. У него может быть замечательная карьера. У него огромный потенциал, но по каким-то причинам ему не хватает стабильности. Поэтому Кирьос упал в рейтинге ATP. Время летит быстро, ему уже не 18 лет. Если не проснёшься сейчас, опомнишься, когда будет уже 35 лет, тогда будет поздно».

Впрочем, во многом шоуменом был и сам Марат. Правда, он при этом уже в начале карьеры добился того, к чему Ник до сих пор и близко не подобрался – выиграл турнир «Большого шлема», два «Мастерса» (у Кирьоса есть только один финал «Мастерса»), стал первой ракеткой мира. Всего Сафин победил на двух мэйджорах и пяти «Мастерсах», хотя многие считали, что он мог добиться намного большего, если бы был более сконцентрирован на теннисе. Кирьос сейчас может похвастать лишь шестью титулами на рядовых турнирах ATP и 13-й строчкой рейтинг-листа.

Сафин давно завершил карьеру, недоиграв даже до 30 лет – свой последний матч он провёл на «Мастерсе» в Париже в 2009-м, когда ему было 29, и проиграл Хуан-Мартину дель Потро, а последний титул завоевал на Australian Open – 2005. Тем не менее Марата отлично помнят болельщики как в России, так и за рубежом – поклонников и поклонниц у него всегда было очень много. Вспомним несколько самых ярких моментов, связанных сначала с Сафиным, а затем с Кирьосом.

Уничтожитель ракеток

К своим ракеткам Сафин относился как к расходному материалу – во всяком случае создавалось такое впечатление. Редкий матч с участием Марата обходился без того, чтобы он не разбил хотя бы одну ракетку. Уничтожений ракеток целыми сериями, как у Маркоса Багдатиса на Australian Open – 2012 (киприот сломал 4 ракетки за минуту), не было, но за карьеру в целом Сафин определённо сломал их не одну сотню. Кроме того, Марат от души ругался на себя на корте – словами, которые цензура точно не пропустит.

5 забавных историй про Марата Сафина, по которым мы его запомнили Он отличался смелыми «выходками» ещё задолго до финала US Open.

Фингал под глазом

В 2009-м, то есть в последний год своих выступлений, Марат вместе с сестрой Динарой начал сезон на Кубке Хопмана. Прилетел на этот выставочный турнир в Перте россиянин прямо из Москвы, и по его внешнему виду было заметно, что там не обошлось без неприятностей. Под одним глазом Сафина красовался фингал, под другим был небольшой порез. Марат рассказал, что подрался, не вдаваясь в подробности. «У меня были небольшие проблемы в Москве. Я просто оказался не в том месте в не то время. Однако я выиграл драку, и сейчас всё в порядке». По дальнейшим сообщениям ряда СМИ, драка завязалась в ночном клубе с сыном Фёдора Бондарчука и компанией его друзей. Сам режиссёр принёс Марату извинения за инцидент.

Три блондинки вечерком…

Непосредственно на теннисном корте с Сафиным связаны ещё как минимум два ярких воспоминания. Одно из них – его бокс на Australian Open – 2002, где он дошёл до финала и сенсационно проиграл там Томасу Юханссону. В боксе сидели три сексуальные блондинки. Марат не признался, кто это, называя их своими друзьями, которые помогали ему веселиться и правильно настраиваться на матчи. На следующий год он сказал, что это подруги его друзей, и они не в его вкусе. Примерно то же он повторял в интервью спустя много лет – дескать, это были подружки других теннисистов, а он просто прикрыл их и принял удар на себя.

«Сафин так напился перед финалом, что еле ходил». Откровения скандального игрока Если верить этому, то Марат перестарался, отмечая свой 22-й день рождения накануне финала Australian Open.

Показал всему миру свою пятую точку

Другой яркий эпизод произошёл на «Ролан Гаррос» — 2004. Кто смотрел трансляцию матча второго круга того турнира с участием Марата, тот едва ли забудет момент с хулигански приспущенными им шортами после победы в красивом и затяжном розыгрыше. Трусы, благо, остались на месте, но Сафин всё равно был оштрафован после матча. Не менее впечатляющ ошалевший взгляд соперника Марата, Феликса Мантильи, в тот момент. Кстати, сам матч россиянин выиграл со счётом 11:9 в пятой партии, затем также в пяти сетах одолел Потито Стараче, хотя к концу поединка у него на руках уже начали появляться кровоточащие мозоли, а в 1/8 финала уступил Давиду Налбандяну.

Ушёл от проблем в горы

А в 2007 году Марат после раннего поражения на US Open (проиграл Стэну Вавринке во втором круге) решил, что ему необходимо отвлечься от тенниса, и посреди сезона… Ушёл в горы. Сафин отправился в Непал и поднялся на высоту несколько тысяч метров, до базового лагеря, но затем всё-таки передумал покорять гору высотой более 8 тыс. метров без специальной альпинистской подготовки и принял решение вернуться. Марат даже успел поддержать команду на решающих матчах домашнего полуфинала Кубка Дэвиса с Германией, где Россия вырвала победу – 3-2 с 1-2. Сафин к тому моменту был одним из двух в России двукратным обладателем Кубка Дэвиса (вторым являлся Михаил Южный) и единственным, кто играл и приносил очки в обоих выигранных финалах. После ухода Марата из тенниса ни одного Кубка Дэвиса наша сборная не завоевала, а финал-2007 в гостях был легко проигран США.

«Надаль нервничает, волосы теряет. О, пивасик». Сафин – комментатор года! Марат Сафин в прямом эфире финала US Open творил что-то невообразимое. Болельщики в полном восторге и хотят ещё.

Кирьос — распространитель слухов

Кирьосу всего 24 года, но он уже успел прославиться множеством выходок – и далеко не все они, в отличие от поступков Сафина, попадают под понятие как теннисного, так и человеческого этикета. Впервые о Нике заговорили в 2014-м, когда он выбил из сетки Уимблдона самого Рафаэля Надаля. Но уже через год Кирьоса узнали совсем в другом свете. Нет, он и до того ругался на корте, ломал ракетки, общался с болельщиками прямо во время игры и так далее, но на «Мастерсе» в Монреале сделал кое-что совсем иное. Он играл со Стэном Вавринкой и во время первой партии произнёс себе под нос: «Вавринка спит с 18-летней» (девушкой швейцарца незадолго до того стала Донна Векич, и к тому моменту ей исполнилось 19 лет). Никто, кроме болельщиков, этого не слышал. А основной резонанс получило то, что случилось позже. Кирьос подал навылет и отошёл к фону, после чего отчётливо сказал: «Коккинакис переспал с твоей девушкой. Извини, что приходится тебе это сообщить». Вот только Стэн слышать своего соперника никак не мог, так как находился слишком далеко, что Ник прекрасно понимал. Разумеется, швейцарец узнал о произошедшем после матча и чуть не побил Кирьоса в раздевалке, но их разняли. Австралиец затем извинялся, однако вряд ли это исправило ситуацию.

Откровенный «слив» в Шанхае

На «Мастерсе» в Шанхае-2016 Ник откровенно «слил» матч с Мишей Зверевым. Нет, не в том смысле, что ему заплатили за проигрыш, а в том, что Кирьосу было не просто плевать на результат – он делал всё, чтобы уйти с корта как можно быстрее. Выполнял первую подачу со скоростью чуть выше 100 километров в час, после чего вторая летела с вдвое большей скоростью (и часто в сетку или в коридор), лупил по аутам, уходил к своему стулу, не дожидаясь ответного удара соперника и так далее. Разумеется, Ник проиграл меньше чем за час, а потом делал вид, что не понимает, чем были недовольны зрители. И вполне логично, что он был оштрафован за «непрофессиональное поведение». Кстати, одним из первых, кто получил подобный штраф, был как раз Марат Сафин – ещё в 2000 году. Но россиянин подобным образом матчи точно не проводил. А годом позже на том же «Мастерсе» Кирьос пообещал закончить игру, если уступит Стиву Джонсону на тай-брейке первой партии. Сказано – сделано; Ник проиграл тай-брейк и тут же снялся.

Талантливый бузотёр. Скандалист Ник Кирьос воюет со всем миром В Майами Ник Кирьос в очередной раз вмешался в чужие разборки. Его собственные матчи тоже часто получаются скандальными.

Тусовки между матчами не помешали титулу

В начале этого года австралиец завоевал титул на «500-нике» в Акапулько, победив там трёх теннисистов топ-10 (Рафаэля Надаля, Джона Иснера и Александра Зверева), а также Стэна Вавринку. Но в итоге запомнился больше не сам триумф, а откровения Ника через пару месяцев. Он уверял, что Акапулько – город развлечений, и он никогда не простил бы себе, если бы приехал туда только играть в теннис. По словам Кирьоса, после каждого матча он ехал либо тусоваться в клуб, либо кататься на водных лыжах, либо развлекаться ещё каким-нибудь образом, и ложился спать ближе к утру. Возможно, австралиец и преувеличил насчёт «каждого дня», но в том, что минимум два-три подобных эпизода было, сомнений почти нет.

«Я сваливаю отсюда»

В мае на римском «Мастерсе» Ник играл с Каспером Руудом во втором круге. С трудом вытащив вторую партию, решающий сет австралиец начал с того, что взял подачу оппонента, однако Касперу удалось моментально сравнять счёт. Раздосадованный Ник позволил себе нелицеприятное высказывание, получив за это третье предупреждение и, соответственно, штрафной гейм. На этом он не успокоился – кинул ракетку, пнул бутылку, взял стул и швырнул его на середину корта. Кто-то из зрителей, видимо, попытался урезонить Кирьоса; в ответ он выдал тираду о «чёртовом идиоте», показывая в сторону судейской вышки, добавив также: «С меня хватит. Я сваливаю отсюда». После этого Ник собрал вещи и действительно покинул корт. Арбитр тем временем вызвал супервайзера и после консультации с ним объявил, что Кирьос дисквалифицирован. Это означало, что он не получит ни рейтинговые очки, ни призовые за третий раунд турнира. А чуть раньше австралиец жёстко раскритиковал Рафаэля Надаля и Новака Джоковича. Испанца он фактически обвинил в лицемерии, а сербу поставил диагноз «болезненная одержимость быть любимым».

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.

Рекордный штраф и испытательный срок

Последняя на данный момент яркая выходка произошла на «Мастерсе» в Цинциннати в матче с Кареном Хачановым. Ник был очень недоволен арбитром, и, скорее всего, в первую очередь недоволен своей игрой. Причиной конфликта между Кирьосом и судьёй на вышке, Фергюсом Мёрфи, стало то, что арбитр якобы слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу. Кроме того, в перерыве между вторым и третьим сетами Кирьос ушёл в подтрибунное помещение, где разбил две ракетки, за что был оштрафован на одно очко. По окончании матча Ник выругался в адрес Мерфи и плюнул в его сторону. В итоге Кирьос сразу был оштрафован на рекордные $ 113 тыс., а после разбирательств со стороны ATP – ещё на $ 25 тыс. Кроме того, с 30 сентября отсчитываются 6 месяцев испытательного срока. Если в это время Ник нарушит ещё хоть что-нибудь на теннисном корте, то будет дисквалифицирован на 16 недель.