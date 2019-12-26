Серена теперь может получать деньги и с помощью дочери

«Женщинам нужно каждый день бороться за свои права»

Серена Уильямс не устаёт повторять о необходимости бороться за женские права. Это одна из главных тем высказываний американки на протяжении многих лет, а в последнее время она уделяет ей едва ли не столько же внимания, сколько и теннису.

Грудь ей не помеха. Серена должна зарабатывать как мужчина Американка Серена Уильямс продолжает сражаться за равные призовые, при этом сама указывает на различия.

«Все должны бороться за свои права, однако сейчас женщинам это особенно нужно. Многие женщины считают, что нам не нужны новые возможности и мы не должны уметь постоять за себя. Я думаю, это ежедневная борьба. Я помню, раньше даже не чувствовала уважения со стороны своей команды во время тренировок. Мне пришлось решать этот вопрос. Борьба за свои права должна вестись каждый день». Правда, кто именно из команды не уважал Серену на тренировках и как конкретно это проявлялось, осталось неизвестно.

Дочь Серены уже сейчас может зарабатывать тысячи евро

После того как теннисистка стала мамой, разговоры о её дочери Олимпии также прочно вошли в обиход Уильямс. В принципе это понятно и нормально – все (или почти все) мамы любят своих детей, считают их лучшими на свете и так далее, но в данном случае зачастую возникает ощущение, что Серена скорее прикрывается дочерью. Например, когда она ругалась с Карлосом Рамосом во время финала прошлогоднего US Open, крича, что не может никого обманывать, потому что у неё есть дочь (как будто устраивать истерику на весь мир, когда у тебя есть дочь, намного лучше).

«С одним ребёнком можно вернуться! Тело быстро всё вспомнит» Олимпийская чемпионка Елена Веснина прервала карьеру ради рождения и воспитания дочери. Может, пора последовать примеру Серены и вернуться?

Фактически сразу после рождения Олимпии у неё появился «инстаграм» — разумеется, стараниями Серены. Исходя из количества подписчиков и звёздности семьи двухлетней девочки, на её аккаунте уже сейчас можно зарабатывать чуть менее £ 2000 (€ 2338) за каждый рекламный пост и £ 3000 (€ 3507) за видео, загруженное на её страницу. Олимпия занимает 10-е место в списке детей спортивных звёзд по потенциалу своего дохода. Возглавляет рейтинг Леброн Джеймс младший, сын легендарного баскетболиста. Также в топ-10 вошли дети Дэвида Бекхэма, Михаэля Шумахера и Неймара.

Все билеты на прощальный матч Возняцки с Уильямс проданы

Недавно стало известно, что на первой неделе сезона Серена сыграет в Окленде не только в одиночном, но и в парном разряде. При этом её напарницей станет не Винус, как то бывало чаще всего, а Каролина Возняцки. Впрочем, ничего удивительного в этом нет — Каролина и Серена много лет являются подругами, а летом американка была на её свадьбе. Датчанка в декабре объявила, что её последним официальным турниром станет Australian Open – 2020, так что это парное выступление будет одним из прощальных аккордов 29-летней Каролины.

Прощание датчанки. Возняцки достигла всего, о чём могла мечтать Каролина Возняцки, этим летом вышедшая замуж, объявила о завершении карьеры в начале следующего сезона.

При этом Возняцки и Уильямс ещё как минимум однажды выйдут на один и тот же корт. 18 мая 2020 года состоится ещё одно прощание Каролины – уже в рамках выставочного матча, а не официальных соревнований, зато на её родине, в Копенгагене. Когда-то там проходил и турнир WTA, но состоялся он всего три раза (при этом Возняцки завоевала два титула и ещё раз проиграла в финале Анжелике Кербер). В данный момент лицензия на проведение этих соревнований принадлежит Лугано (Швейцария), а покрытие сменилось с харда в зале на открытый грунт. А выставочный матч состоится 18 мая 2020 года (на следующий день после финала турнира категории Premier 5 в Риме), и на него уже проданы все 11,5 тыс. билетов.