Халеп пожертвует матчем со сборной России в Кубке Федерации ради Олимпиады

Халеп третий раз подряд стала самой популярной

Симона Халеп, которая в межсезонье прекратила сотрудничество с тренером Даниэлем Добре в связи с возвращением в команду Даррена Кэхилла, ушедшего год назад по семейным обстоятельствам, недавно была признана самой популярной теннисисткой сезона по итогам голосования болельщиков в интернете. Румынка выиграла эту награду третий раз подряд; второе место заняла 18-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек. У Польши вообще сильные позиции в этом голосовании; их лучшая теннисистка, Агнешка Радваньска, перед серией побед Халеп шесть раз подряд занимала первое место. Конечно, им обеим далеко до Роджера Федерера, в этом году выигравшего аналогичное голосование на сайте ATP в 17-й (!) раз кряду, но цифры тоже впечатляющие.

«Я видела тренера чаще, чем жениха». Почему игроки меняют наставников Бертенс объяснила прекращение сотрудничества со Слюйтером, Хачанов взял в команду ещё одного тренера, а Нисикори будет работать с Мирным.

Симона может похвастать и ещё одним достижением, уже связанным непосредственно с её результатами на корте. Экс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» уже почти 6 лет не выпадает из топ-10 (с момента дебюта там 27 января 2014 года). Это самая длительная из действующих серий пребывания в первой десятке в женском туре. У мужчин рекорд принадлежит Рафаэлю Надалю, который к данному моменту провёл в топ-10 766 недель подряд – больше 14,5 лет! Его серия является не только лучшей среди действующих, но и второй за всю историю, уступая только серии Джимми Коннорса из 789 недель в десятке кряду.

Симона решила не играть со сборной России

Но вернёмся к Халеп. Румынка недавно объявила, что не примет участия в матче Кубка Федерации со сборной России, который состоится в феврале 2020 года. Симона объяснила это тем, что хочет лучше подготовиться к участию в олимпийском турнире в Токио, поэтому отказалась от выступления за сборную. «Пришла к выводу, что мне будет сложно участвовать в Кубке Федерации. Чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм, я решила направить все силы на достижение этой цели. Я не ухожу с концами из сборной Румынии. Просто не знаю, буду ли в Клуже во время матча нашей команды с Россией». После Игр в Рио-де-Жанейро Халеп выступала за сборную 4 раза, так что у неё проблем с допуском в Токио по этому критерию точно не будет.

Серене уже не стать самой великой? Она опять проиграла финал «Шлема» Погоня за рекордом Маргарет Корт негативно влияет на Серену Уильямс. Американка провалила третий финал мэйджора подряд.

При этом сомнительно, что выступление за сборную в феврале (7 и 8 числа) может как-то сказаться на игре на Олимпиаде в июле, но нашей команде такое решение Симоны, конечно, на руку. Михаэла Бузэрнеску после серьёзной травмы сдала так же быстро, как до того раскрылась, Сорану Кырстю сейчас тоже сложно назвать весомой угрозой – и получается, что для одиночных матчей у Румынии в отсутствие Халеп бойцов фактически нет. Это повышает шансы российской команды одержать пятую победу подряд, пусть матч и будет выездным.

Реформа Кубка Федерации

Схема розыгрыша Кубка Федерации, кстати, претерпела примерно те же изменения, что и в Кубке Дэвиса – только годом позже. Матч Румыния – Россия является одним из восьми квалификационных. 8 выигравших в них сборных присоединятся к участникам прошлогоднего финала (Франции и Австралии), стране-хозяйке финала (Венгрии) и обладательнице уайлд-кард (Чехии, за это десятилетие 6 раз завоевавшей кубок) и поведут борьбу за трофей.

Все матчи финальной части уместятся в одну неделю и пройдут на грунтовых кортах, поскольку состоятся во время грунтового сезона – с 14 по 19 апреля. 12 команд разделят на 4 группы, и из каждой выйдет по одной сборной, так что плей-офф начнётся не с четвертьфинала, как в Кубке Дэвиса, а с полуфинала. При этом сами противостояния будут проходить по той же схеме: 2 одиночных матча и 1 парный. На каждое из противостояний в квалификации отведено по 2 дня, так что там, как и в квалификации Кубка Дэвиса, сохранится классическая схема: 4 одиночных поединка и 1 парная встреча.