Халеп пожертвует матчем со сборной России в Кубке Федерации ради Олимпиады

Халеп третий раз подряд стала самой популярной
Симона Халеп, которая в межсезонье прекратила сотрудничество с тренером Даниэлем Добре в связи с возвращением в команду Даррена Кэхилла, ушедшего год назад по семейным обстоятельствам, недавно была признана самой популярной теннисисткой сезона по итогам голосования болельщиков в интернете. Румынка выиграла эту награду третий раз подряд; второе место заняла 18-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек. У Польши вообще сильные позиции в этом голосовании; их лучшая теннисистка, Агнешка Радваньска, перед серией побед Халеп шесть раз подряд занимала первое место. Конечно, им обеим далеко до Роджера Федерера, в этом году выигравшего аналогичное голосование на сайте ATP в 17-й (!) раз кряду, но цифры тоже впечатляющие.
Симона может похвастать и ещё одним достижением, уже связанным непосредственно с её результатами на корте. Экс-первая ракетка мира и двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» уже почти 6 лет не выпадает из топ-10 (с момента дебюта там 27 января 2014 года). Это самая длительная из действующих серий пребывания в первой десятке в женском туре. У мужчин рекорд принадлежит Рафаэлю Надалю, который к данному моменту провёл в топ-10 766 недель подряд – больше 14,5 лет! Его серия является не только лучшей среди действующих, но и второй за всю историю, уступая только серии Джимми Коннорса из 789 недель в десятке кряду.
Симона решила не играть со сборной России
Но вернёмся к Халеп. Румынка недавно объявила, что не примет участия в матче Кубка Федерации со сборной России, который состоится в феврале 2020 года. Симона объяснила это тем, что хочет лучше подготовиться к участию в олимпийском турнире в Токио, поэтому отказалась от выступления за сборную. «Пришла к выводу, что мне будет сложно участвовать в Кубке Федерации. Чтобы лучше подготовиться к Олимпийским играм, я решила направить все силы на достижение этой цели. Я не ухожу с концами из сборной Румынии. Просто не знаю, буду ли в Клуже во время матча нашей команды с Россией». После Игр в Рио-де-Жанейро Халеп выступала за сборную 4 раза, так что у неё проблем с допуском в Токио по этому критерию точно не будет.
При этом сомнительно, что выступление за сборную в феврале (7 и 8 числа) может как-то сказаться на игре на Олимпиаде в июле, но нашей команде такое решение Симоны, конечно, на руку. Михаэла Бузэрнеску после серьёзной травмы сдала так же быстро, как до того раскрылась, Сорану Кырстю сейчас тоже сложно назвать весомой угрозой – и получается, что для одиночных матчей у Румынии в отсутствие Халеп бойцов фактически нет. Это повышает шансы российской команды одержать пятую победу подряд, пусть матч и будет выездным.
Реформа Кубка Федерации
Схема розыгрыша Кубка Федерации, кстати, претерпела примерно те же изменения, что и в Кубке Дэвиса – только годом позже. Матч Румыния – Россия является одним из восьми квалификационных. 8 выигравших в них сборных присоединятся к участникам прошлогоднего финала (Франции и Австралии), стране-хозяйке финала (Венгрии) и обладательнице уайлд-кард (Чехии, за это десятилетие 6 раз завоевавшей кубок) и поведут борьбу за трофей.
Все матчи финальной части уместятся в одну неделю и пройдут на грунтовых кортах, поскольку состоятся во время грунтового сезона – с 14 по 19 апреля. 12 команд разделят на 4 группы, и из каждой выйдет по одной сборной, так что плей-офф начнётся не с четвертьфинала, как в Кубке Дэвиса, а с полуфинала. При этом сами противостояния будут проходить по той же схеме: 2 одиночных матча и 1 парный. На каждое из противостояний в квалификации отведено по 2 дня, так что там, как и в квалификации Кубка Дэвиса, сохранится классическая схема: 4 одиночных поединка и 1 парная встреча.
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