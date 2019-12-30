Навстречу неизвестности. Медведев и Хачанов отправились в Австралию

Новый теннисный сезон стремительно надвигается. Многие спортсмены уже отправились на Зелёный континент, чтобы принять участие в первых турнирах 2020 года, а кто-то наслаждается последними часами дома. Скоро всё начнётся! Посмотрим, что происходит в соцсетях у спортсменов.
Решительно настроена на новый сезон финалистка Уимблдона-2014 Эжени Бушар, которая вовсю тренируется в Лас-Вегасе.
В Калифорнии сейчас не так уж и жарко. Но прогулки по океанскому побережью тоже полезны для победительницы US Open-2019 Бьянки Андрееску.
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова включила в свою подготовку боксёрские поединки.
Француженка Кристина Младенович завершила пятинедельную подготовку в Дубае, который для неё с некоторых пор является домом. Теперь курс на Австралию.
В том же Дубае задержалась Элина Свитолина. У финалистки Итогового чемпионата WTA философское настроение. Глядя на вид из окна отеля, украинская теннисистка написала: «Держи своё лицо всегда навстречу солнечному свету – и тени будут позади тебя».
В последний день перед отправкой в Австралию устроила себе шопинг во Флоренции итальянская теннисистка Камила Джорджи.
Чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 Елена Остапенко не успеет отметить Новый год в Риге, поскольку на первой неделе нового сезона планирует сыграть в Окленде. Так что латвийской теннисистке придётся теперь искать ёлку в Новой Зеландии.
Лучшая хорватская теннисистка Донна Векич пытается побольше набраться снежных впечатлений перед отлётом в жаркую Австралию.
А вот Стэн Вавринка не грустит о холоде, поскольку простыл, находясь в Европе. Но швейцарец смотрит в будущее с оптимизмом, ведь впереди жаркая Австралия: «Когда ты понимаешь, что с простудой покончено, и хочешь тепла!»
16-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович уже в Брисбене, где в составе сборной Сербии на днях примет старт в розыгрыше нового турнира ATP Cup для 24 сильнейших команд мира, разделённых на предварительном этапе на шесть групп.
Сборную России на этом турнире будут представлять игроки топ-20 Даниил Медведев и Карен Хачанов. Россияне сфотографировались в самолёте на пути в Перт. Кроме этого города и Брисбена первый розыгрыш ATP Cup примет также Сидней, где состоятся матчи двух групп, а также все поединки плей-офф.
В новом составе собралась в Брисбене сборная Греции во главе с лучшим теннисистом в истории этой страны Стефаносом Циципасом. Помочь чемпиону Итогового турнира ATP-2019 должны Михаил Перволаракис и брат Петрос Циципас.
Роджер Федерер и Александр Зверев после ноябрьского турне по городам Латинской Америке сыграли выставочный турнир в Ханчжоу (Китай). Компанию им составили братья Брайан. Звёздный швейцарец подписал с китайским турниром контракт на выступления на пять ближайших лет – по 2023-й включительно.
Томашу Бердыху спешить уже никуда не нужно, поскольку он в минувшем сезоне завершил карьеру. Теперь чешский теннисист может уделять больше времени своей жене – известной модели Эстер Саторовой. Пара устроила себе зимние каникулы на известном горнолыжном курорте в соседней Австрии, в Кицбюэле.
Захотелось побольше снега и словачке Доминике Цибулковой. Она завершила теннисную карьеру и теперь готовится стать мамой.
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