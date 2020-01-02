Дебютный ATP Cup пройдёт без Федерера, зато с Медведевым. Будет интересно

ATP Cup vs Davis Cup

ATP Cup был анонсирован летом 2018 года – по сути, в противовес реформированному при активном участии Жерара Пике Кубку Дэвиса. Форматы турниров похожи, но есть и отличия. Во-первых, в Кубке Дэвиса сохранена предварительная квалификация к финальной части, пусть и в сильно урезанном виде, а в ATP Cup её нет в принципе. Во-вторых, здесь чуть больше сборных-участников – если, опять же, сравнивать только с финальной частью Кубка Дэвиса. В Мадриде, где был проведён первый финал КД в новом формате, собралось 18 команд, а в три города Австралии (Сидней, Брисбен и Перт), принимающих ATP Cup, приедут 24 сборные.

Как и в Кубке Дэвиса, команды разделены на шесть групп, и в четвертьфинал выйдут победители каждой из них плюс две сборные, занявшие вторые места. В этом плане отличается только количество команд в группах – четыре против трёх. В календаре ATP Cup имеет более выгодное расположение. Одно дело – играть в конце изнурительного сезона, другое – провести несколько матчей на старте нового сезона в тех же условиях, где вскоре пройдёт Australian Open.

«Дорогой Жерар, ты никогда не бывал на настоящем Кубке Дэвиса. Это не он» Эпохальный турнир превратился в теннисный карнавал. Даже у сборной России без Даниила Медведева есть шанс на титул.

Пожалуй, главный плюс ATP Cup для теннисистов, помимо более удобного расположения в календаре, – рейтинговые очки. В Кубке Дэвиса их не начисляют уже несколько лет, а здесь можно заработать до 750 баллов в одиночном разряде и до 250 в парном. При этом будет даваться больше очков за победы над теннисистами топ-10, топ-25 и так далее. Это напоминает некогда существовавшую систему бонусов за победы над игроками, расположенными выше в рейтинге. Отменили такие бонусы ещё в начале XXI века, так что сейчас об их существовании мало кто помнит. Кроме того, победы в плей-офф стоят дороже, чем в групповом раунде; так, за выигранный матч в финале полагается примерно втрое больше очков, чем в группе.

Новинки турнира

На турнир отведено 10 дней – он пройдёт с 3 по 12 января. Среди новинок ATP будут видеоповторы, позволяющие отследить такие моменты, как двойной отскок мяча, касание сетки ракеткой или какой-либо частью тела, «задержку» мяча на ракетке – всё это карается проигрышем очка. Ранее эта система использовалась на Молодёжном чемпионате в Милане – 2019, но на турнирах ATP будет применена впервые. Для капитанов (у России, напомним, это Марат Сафин), игроков и тренеров будет вестись углублённая статистика в лайв-режиме. Кроме того, капитаны и личные тренеры теннисистов могут давать подсказки в любой момент матча, а остальным членам команды разрешено делать это во время перерывов между геймами и сетами.

Отказы Федерера и Маррея

При этом несколько звёздных теннисистов уже отказалось от участия в турнире. Первым это сделал Роджер Федерер, решивший не устраивать себе слишком интенсивный старт сезона, чтобы в лучшей форме подойти к Australian Open. Поскольку Стэн Вавринка на турнир заявлен не был, а сроки ещё позволяли заменить сборную, Швейцария выпала из числа участников, и вместо неё на ATP Cup попала Болгария.

Маррей – Терминатор. Шотландец завоевал первый титул с металлическим бедром В начале года Энди был готов завершить карьеру, но решился на эндопротезирование бедра и не прогадал.

Недавно из-за травм снялись ещё четыре теннисиста: бывший лидер рейтинга Энди Маррей, восьмая ракетка мира Маттео Берреттини, финалист US Open – 2014 Кей Нисикори и прошлогодний полуфиналист Australian Open Люка Пуй. Их сборные сняты не будут, хотя изначально без Маррея Великобритания на турнир не проходила. Энди, который не сыграет и на Открытом чемпионате Австралии, заменит Джеймс Уорд.

Сбалансированные Россия и Испания

Состав сборной России – один из самых сбалансированных. Только у нас и Испании два теннисиста топ-20. Правда, у испанцев оба входят в топ-10, а Рафаэль Надаль и вовсе является первой ракеткой мира. Их второй номер – Роберто Баутиста-Агут, 9-я ракетка мира. У российской команды есть Даниил Медведев (4-й) и Карен Хачанов (17-й). Также неплохо выглядят сборные Сербии (Новак Джокович 2-й, Душан Лайович 34-й), Германии (Александр Зверев 7-й, Ян-Леннард Штруфф 35-й) и Канады (Денис Шаповалов 15-й, Феликс Оже-Альяссим 21-й).

У многих других команд явные проблемы со вторым теннисистом. У Австрии это не входящий в топ-100 Деннис Новак, у Греции – Михаил Перволаракис, который стоит в 5-й сотне, у Италии – Стефано Травалья, расположившийся в конце топ-100. У Грузии вторым номером является Александр Метревели, внук Александра Ираклиевича, игравшего в финале Уимблдона-1973. Он расположился в 7-й сотне, а второй номер Молдавии Александр Козбинов – в 9-й.

Опелка против!

Глядя на это, частично понимаешь критику со стороны третьего номера США Райлли Опелки. «Этот ATP Cup просто жалок. Я был потрясён, когда ATP одобрила его проведение. Это плохо для тенниса. Получается ещё сложнее, чем должно быть. Например, я — 36-я ракетка мира, но не смогу сыграть, потому что допускаются только первые два представителя страны. Это нечестно. Это неравные возможности для всех. Например, Молдавия квалифицировалась. Их первая ракетка гораздо ниже меня в рейтинге. А их второй игрок, не думаю, что у него вообще есть рейтинг. Всё идёт к сухой победе над ним за 30 минут. Это плохо для спорта». Правда, сыграть Опелка, судя по всему, всё-таки сможет, если капитан решит его выпустить – в заявке своей сборной он значится, хоть и под третьим номером.



Россия в своём первом матче встретится с Италией. Вторым соперником станет как раз сборная США, а завершится групповой этап для россиян встречей с норвежцами, который должен стать самым простым – кроме Каспера Рууда, известных теннисистов у Норвегии нет. За США, кроме Опелки, заявлены Джон Иснер и Тейлор Фритц, а за Италию – Фабио Фоньини, Алессандро Джаннесси, заменивший Берреттини, и уже упомянутый Травалья. Третьим номером сборной России является Теймураз Габашвили, но сомнительно, что в своей нынешней форме он сможет помочь команде где-либо, кроме тренировок.