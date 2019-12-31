Итоги десятилетия в ATP. Путь Джоковича от претендента до великого чемпиона

Доминирование пяти теннисистов на «Шлемах» и «Мастерсах»

Второе десятилетие XXI века подходит к концу. Самое время подвести главные итоги.



Во второй половине предыдущего десятилетия в теннисе доминировали двое: Роджер Федерер и Рафаэль Надаль. В 2010-х к ним добавился Новак Джокович, чуть позади расположился Энди Маррей, а наиболее заметным теннисистом, не входившим в «большую четвёрку», стал Стэн Вавринка. Эти пять игроков за десятилетие завоевали 39 титулов на 40 прошедших в это время турнирах «Большого шлема», выиграли 72 из 90 «Мастерсов» и 7 из 10 Итоговых чемпионатов (на последних ни Надаль, ни Вавринка не побеждали). Всего на пятерых за это время они завоевали 198 титулов. И, наконец, никто, кроме четверых из них, не поднимался на первую строчку. Джокович за это время провёл на ней 275 недель, Надаль – 161, Федерер – 45, а Маррей – 41.

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Более полная раскладка их пятёрки по титулам за 2010-2019 годы такова. Новак завоевал 61 трофей (в том числе 15 на «Шлемах», 29 на «Мастерсах» и 4 на Итоговых чемпионатах). На втором месте Рафаэль с 48 титулами (13 «Шлемов», 20 «Мастерсов»). Роджер третий – 42 выигранных турнира (5 «Шлемов», 12 «Мастерсов», 2 Итоговых). У Энди 32 титула (3 «Шлема», 10 «Мастерсов», 1 Итоговый, 2 Олимпиады), а Стэн выиграл 15 турниров (в том числе 3 «Шлема» и 1 «Мастерс»).

Преображение Джоковича. Травма и возвращение

Прорыв Джоковича произошёл в 2011-м. Вдохновлённый победой сборной Сербии в Кубке Дэвиса – 2010 и плодотворно поработавший в межсезонье Новак в том году одержал 41 победу подряд, остановившись в шаге от рекорда Джона Макинроя (42 выигранных матча кряду с начала сезона). Впервые проиграл серб Федереру в полуфинале «Ролан Гаррос». Все остальные матчи с Роджером и Рафой в том году завершились его победами (4-1 против Федерера, 6-0 против Надаля). Новак тогда выиграл все турниры «Большого шлема», кроме Открытого чемпионата Франции, и завершил сезон с 70 победами и 6 поражениями. После триумфа на Уимблдоне он впервые поднялся на вершину рейтинга ATP.



Больше такого идеального старта сезона у серба никогда не было; да и неудивительно, это достижение из разряда тех, которые случаются раз в жизни. Тем не менее больше всего титулов Новак завоевал не в 2011-м, а в 2015-м. В отличие от 2011 года, на первую половину сезона (период до окончания «Ролан Гаррос») пришлось 5, а не 7 титулов – в этот раз Джокович выигрывал только крупные турниры, Australian Open и 4 «Мастерса». В итоге Новак победил на 11 соревнованиях, и только одно из них – Пекин – не входило в число обязательных. Всего за тот сезон он выиграл 6 «Мастерсов» (лучший результат в карьере), 3 «Шлема» и Итоговый чемпионат ATP.

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В следующем году Джокович защитил титул на Australian Open и наконец-то выиграл «Ролан Гаррос», не только собрав «Карьерный шлем», но и став третьим теннисистом в истории, являвшимся чемпионом всех четырёх «Шлемов» одновременно. Первым и вторым были Дональд Бадж и Род Лэйвер, единственные обладатели «Большого шлема» в мужском одиночном разряде – то есть теннисисты, выигравшие все 4 мэйджора за один сезон.



Собрать «Большой шлем» Новаку всё же не удалось. Было ощущение, что после победы во Франции он несколько потерял мотивацию. Во второй половине сезона он выиграл только один турнир, «Мастерс» в Торонто, а в 2017-м травмировался и досрочно завершил выступления. Набирать форму после операции на правом локте было тяжёло, но возвращение к уволенному годом ранее многолетнему тренеру Мариану Вайде помогло Джоковичу ступить на верный путь. Оказавшись после «Ролан Гаррос» на 22-й строчке, через месяц Новак выиграл Уимблдон, вырвав в полуфинале победу у Рафаэля Надаля, а ещё месяц спустя собрал полную коллекцию «Мастерсов», победив в финале Цинциннати Роджера Федерера. Последовавшим за этим триумфы на US Open и в Шанхае, а также финалы Парижа и Итогового чемпионата (вкупе с травмой Надаля, не игравшего после Открытого чемпионата США) позволили сербу за полгода совершить головокружительный рывок с 22-го места на 1-е! Новак сохранял лидерство большую часть этого года, лишь в ноябре уступив его Рафаэлю.

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«Карьерный шлем» Надаля и 12 «Ролан Гаррос»

Надаль, в отличие от Джоковича, начинал десятилетие в статусе одного из двух лучших игроков современности и «Короля грунта», так что от него успехов ждали. При этом уже в 2010-м Рафаэль установил ряд новых достижений – сначала стал первым теннисистом в истории, выигравшим 4 крупнейших турнира на песчаных кортах за один год («Мастерсы» в Монте-Карло, Риме и Мадриде, который незадолго до этого сменил Гамбург, и «Ролан Гаррос»), а затем собрал «Карьерный шлем», выиграв при этом три мэйджора подряд. В финале US Open, последнего мэйджора, отсутствовавшего в коллекции испанца, он победил Новака. В итоге Открытый чемпионат США стал для Рафаэля вторым любимым «Шлемом» после «Ролан Гаррос» — он побеждал там уже 4 раза.



Надаль стал четвёртым теннисистом, собравшим «Карьерный шлем» в Открытой эре (после 1968 года), а Джокович – пятым. Из-за того что трое из пятерых сделавших это играют сейчас, достижение кажется относительно лёгким, но на самом деле совсем не так. Тот факт, что за предыдущие 40 лет «Карьерный шлем» покорился только Роду Лэйверу и Андре Агасси, подтверждает это. Просто Роджер (он собрал все мэйджоры в 2009-м, после триумфа на «Ролан Гаррос»), Рафаэль и Новак слишком хороши, и едва ли мы ещё когда-нибудь увидим столь же длительные противостояния трёх великих теннисистов.

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Конечно, Надаля не зря называют Королём грунта. 59 из 84 титулов он завоевал именно на песчаных кортах; на них же он установил, возможно, вечный рекорд, 12 раз выиграв «Ролан Гаррос». Рафаэль лишь дважды проигрывал на Открытом чемпионате Франции, и ещё раз снялся до матча из-за травмы. Кроме того, он больше 10 раз побеждал на двух других грунтовых турнирах (по 11 титулов в Барселоне и на «Мастерсе» в Монте-Карло) и 9 раз на «Мастерсе» в Риме. Также испанец является двукратным олимпийским чемпионом. К золоту Пекина-2008 в одиночном разряде он добавил аналогичную медаль Рио-де-Жанейро – 2016 в паре с Марком Лопесом. Наконец, в этом десятилетии Надаль дважды помог сборной Испании выиграть Кубок Дэвиса (в том числе в новом формате в сезоне-2019), а всего он является пятикратным обладателем этого трофея. А ещё удивительно, что испанец, несмотря на многочисленные травмы, после дебюта в топ-10 в апреле 2005 года ни разу не выпадал оттуда. Близок к этому он был только летом 2015-го, но удержался на 10-й строчке. Если Рафаэль останется в топ-10 до ближайшего июня, то установит рекорд, обойдя Джимми Коннорса, который был в десятке лучших 789 недель подряд.

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Федерер – самый возрастной лидер рейтинга

Хотя Федерер в этом десятилетии взял всего 5 из своих 20 «Шлемов», нельзя сказать, что он был плох. Роджер завоевал 42 титула и в целом достойно противостоял Рафаэлю и Новаку, которые младше его на 4,5 и 5,5 лет соответственно. После победы на Уимблдоне-2012 швейцарец долго не мог выиграть турнир «Большого шлема», и многие говорили о закате его великой карьеры. Эти разговоры ещё усилились, когда в 2016-м Роджер травмировал колено и закончил сезон после Уимблдона. Однако этот вынужденный перерыв неожиданно помог Федереру преобразиться. Приехав на Australian Open – 2017 в ранге 17-й ракетки мира, он завоевал там титул, обыграв в финале Надаля, который тогда упал на девятую строчку. Было ощущение, что само время повернулось вспять – перед стартом турнира никто не ожидал вновь увидеть там финал между ними, однако это произошло.

Федерер признал, что Надаль и Джокович могут побить его рекорд по «Шлемам» А ещё вспомнил, как чуть не получил серьёзную травму в 18 лет, катаясь в Швейцарии на горных лыжах.

Через полгода Роджер выиграл Уимблдон, побив рекорд Пита Сампраса (у американца 7 титулов на этом турнире, а швейцарец победил в 8-й раз), а на следующий год защитил титул в Мельбурне и после выхода в полуфинал Роттердама вернулся на первую строчку, когда ему было 36,5 лет! Федерер стал самым возрастным лидером мужского одиночного рейтинга, превзойдя аналогичное достижение 33-летнего Андре Агасси. В этом году Роджер был в шаге от 9-й победы на Уимблдоне, но проиграл финал Новаку с двойного матчбола на своей подаче.

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Маррей пошёл по стопам своего тренера

Энди Маррей долго был главной угрозой для «Большой тройки», но никак не мог выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема». Британец четырежды терпел поражения в финалах, но, упорно работая с новым тренером, Иваном Лендлом, наконец-то сумел совершить рывок и сначала завоевал золотую медаль домашней Олимпиады в 2012 году, а следом покорил US Open. По иронии судьбы, сам Лендл тоже выиграл свой первый мэйджор после четырёх неудач в финалах.

В итоге Маррей стал ещё и двукратным чемпионом Уимблдона – а также первым британцем после Фреда Перри (1936-й), выигравшим этот турнир в мужском одиночном разряде. И да, это тот самый Фред Перри, имя и фамилию которого можно видеть на различной одежде, обуви и спортивных аксессуарах (то же самое относится к знаменитому французскому «Мушкетёру» Рене Лакосту). А вот Australian Open Энди так и не покорился. В Мельбурне он проиграл пять финальных матчей, и все, кроме первого, Новаку Джоковичу. В 2010-м же Маррея в финале Открытого чемпионата Австралии остановил Роджер Федерер.

Маррей – Терминатор. Шотландец завоевал первый титул с металлическим бедром В начале года Энди был готов завершить карьеру, но решился на эндопротезирование бедра и не прогадал.

Помимо двух золотых медалей Олимпиады, Энди принёс Великобритании и Кубок Дэвиса. Если Федерер и Вавринка в 2014-м выиграли этот трофей вдвоём, то Маррей фактически сделал всё в одиночку. Конечно, в паре ему помогал брат, Джейми, но всё равно Энди принял участие в добыче 11 из 12 очков, выиграв при этом все 8 одиночных матчей. Единственное очко, к которому Энди не имел отношения, принёс Джеймс Уорд, в 1-м раунде одолевший Джона Иснера со счётом 15:13 в пятой партии.

Суперрежим Вавринки в финалах «Шлемов»

Что касается Вавринки, то по титулам на «Шлемах» он наравне с Марреем, но уступает ему по всем остальным показателям. В своё время Стэн сам отвергал предложения журналистов включить его в «Большую пятёрку», указывая на то, что Энди гораздо стабильнее, чем он, и добился намного большего. Действительно, их общее количество титулов несравнимо: за это десятилетие Маррей завоевал в два с лишним раза больше трофеев (32 против 15), при этом выиграв 10 «Мастерсов», в то время как у Вавринки победа на «Мастерсах» всего одна (в Монте-Карло – 2014). По «Мастерсам» в этом десятилетии Стэна успели превзойти даже некоторые молодые теннисисты: Александр Зверев (3 титула) и Даниил Медведев (2 трофея). Однако в середине 10-х швейцарец на протяжении трёх сезонов выигрывал по одному турниру «Большого шлема» за год. При этом ни одну из побед не назовёшь случайной. В каждом финале Вавринка побеждал первую ракетку мира, а по пути к триумфу на Australian Open – 2014 обыграл ещё и Джоковича (первым тогда был Надаль). В 2015-м и 2016-м он выиграл «Ролан Гаррос» и US Open, справившись с Новаком в обоих финалах. Интересно, что ни в одном другом матче первых ракеток мира Стэн не обыгрывал, потерпев в поединках с ними 16 поражений.