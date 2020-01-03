Итоги десятилетия в WTA. Снижение конкуренции привело к доминированию Серены

Серена развернулась во всю мощь

Если в мужском теннисе прошедшее десятилетие было отмечено доминированием «Большой тройки», то в женском доминирующей силой 10-х годов можно назвать только Серену Уильямс. В предыдущее десятилетие были Жюстин Энен, Ким Клейстерс, Амели Моресмо, Линдсей Дэвенпорт; Винус Уильямс, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и многие другие теннисистки были более грозной силой. В 2010-е, конечно, соперницы у Серены тоже были – но далеко не столь опасные и стабильные. После родов и сама Уильямс-младшая отчасти ушла на второй план, однако равной ей по масштабам теннисистки пока не появилось.

Серена встретила 2010-е 28-летней теннисисткой и, соответственно, на протяжении большей части десятилетия ей было уже за 30. Это не помешало ей выиграть 12 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (при том, что до того на её счету было 11 таких титулов) и провести на первой строчке 186 недель подряд, сравнявшись с рекордом Штеффи Граф. Кстати, не дала Серене превзойти этот рекорд соотечественница Граф, Анжелика Кербер, которая после US Open – 2016 впервые поднялась на первую строчку. В целом очевидно, что конкуренция снизилась, и побеждать в 10-е годы Уильямс было проще, чем в 00-е. В отдельные периоды кто-то бросал американке вызов на равных, но до её беременности она доминировала в туре так, как никогда до этого.

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8 новых лидеров тенниса

Всего в прошедшем десятилетии было 8 новых первых ракеток мира: Каролина Возняцки, Виктория Азаренко, Анжелика Кербер, Каролина Плишкова, Гарбинье Мугуруса, Симона Халеп, Наоми Осака и Эшли Барти. Это второй показатель после 2000-х годов, когда дебютанток было 10 (Дженнифер Каприати, обе сестры Уильямс, Ким Клейстерс, Жюстин Энен, Амели Моресмо, Мария Шарапова, Ана Иванович, Елена Янкович и Динара Сафина). Наименьшее число дебютанток было в 1980-е: лишь Трэйси Остин и легендарная Штеффи Граф. Большую часть того десятилетия лидерство делили ещё две легенды, Мартина Навратилова и Крис Эверт.

Кстати, всего в истории женского тенниса было 27 первых ракеток мира. Первый компьютерный рейтинг был опубликован 3 ноября 1975 года; до того очки за турниры официально никто не считал, и первых ракеток по итогам сезона определяли журналисты и другие специалисты. Мужской рейтинг появился немного раньше, 23 августа 1973 года. Мужчины долго опережали женщин по числу первых ракеток; например, в мужском туре 20-м лидером рейтинга стал Ллейтон Хьюитт 19 ноября 2001 года, а в женском 20-й рейтинг возглавила Каролина Возняцки 11 октября 2010 года. Однако со 2 февраля 2004-го новых лидеров у мужчин было всего четверо (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Энди Маррей), и сейчас девушки вырвались вперёд. Маррей, последний на данный момент дебютант на вершине, является 26-м теннисистом, возглавлявшим рейтинг.

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«Карьерный шлем» Шараповой

Что до побед на турнирах «Большого шлема» в 10-е годы, то, кроме Серены, только одна теннисистка выиграла несколько мэйджоров – Кербер. Немка завоевала 2 титула в 2016-м, победив на главных турнирах на харде, Australian Open и US Open, а в 2018-м вернулась в строй после провального сезона и стала чемпионкой Уимблдона.

Остальные девушки за это десятилетие выиграли не больше двух «Шлемов». По две победы на счету Ким Клейстерс, Виктории Азаренко, Ли На, Марии Шараповой, Петры Квитовой, Гарбинье Мугурусы, Наоми Осаки и Симоны Халеп. Отметим, что Шарапова, победив на «Ролан Гаррос», собрала «Карьерный шлем» — 3 других мэйджора она выиграла в 2000-е. Ещё 9 теннисисток взяли по одному трофею, в том числе две действующие чемпионки: Эшли Барти («Ролан Гаррос») и Бьянка Андрееску (US Open).

Шарапова выиграла первый матч с августа. Надолго ли её хватит? 4 месяца назад россиянку разгромила Серена Уильямс. Но возвращение Марии на корт в Абу-Даби получилось триумфальным.

Хорошее и плохое первые места Уильямс

Кстати, Серена заняла первое место и в двух рейтингах, опубликованных WTA. Список главных противостояний в женском теннисе за прошедшие 10 лет возглавили её матчи со старшей сестрой. Также в десятку вошли матчи Серены с Марией Шараповой и с Каролиной Плишковой. Сама Шарапова тоже попала в десятку трижды – были отмечены ещё её противостояния с Симоной Халеп и с Ли На.



2. Симона Халеп (Румыния) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 2-7.

3. Каролина Плишкова (Чехия) — Анжелика Кербер (Германия). Личные встречи — 5-7.

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7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария). Личные встречи — 0-3.

8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай). Личные встречи — 10-5.

9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина). Личные встречи — 5-5.

10. Серена Уильямс (США — Каролина Плишкова (Чехия). Личные встречи — 2-2. 1. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США). Личные встречи — 18-12.2. Симона Халеп (Румыния) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 2-7.3. Каролина Плишкова (Чехия) — Анжелика Кербер (Германия). Личные встречи — 5-7.4. Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия). Личные встречи — 20-2.5. Петра Квитова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша). Личные встречи — 8-5.6. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ли На (Китай). Личные встречи — 6-5.7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария). Личные встречи — 0-3.8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай). Личные встречи — 10-5.9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина). Личные встречи — 5-5.10. Серена Уильямс (США — Каролина Плишкова (Чехия). Личные встречи — 2-2.

Во втором списке Уильямс едва ли хотела видеть себя на первом месте – это список главных сенсаций десятилетия. В полуфинале US Open – 2015 Серена, будучи в двух шагах от того, чтобы сделать «Шлем», потерпела шокирующее поражение от Роберты Винчи. На втором месте вполне справедливо находится победа Моники Пуиг на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро – точнее, конкретно её финальный матч с Анжеликой Кербер.

1. Роберта Винчи (Италия) — Серена Уильямс (США) — 2:6, 6:4, 6:4. US Open-2015.

2. Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:4, 4:6, 6:1. Олимпиада-2016.

3. Елена Остапенко (Латвия) — Симона Халеп (Румыния) — 4:6, 6:4, 6:3. «Ролан Гаррос»-2017.

4. Доминика Цибулкова (Словакия) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:3, 6:4. Итоговый чемпионат WTA-2016.

5. Бьянка Андрееску (Канада) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:4, 3:6, 6:4. Индиан-Уэллс-2019.

6. Ли На (Китай) — Каролина Возняцки (Дания) — 3:6, 7:5, 6:3. Australian Open-2011.

7. Виктория Азаренко (Беларусь) — Мария Шарапова (Россия) — 6:3, 6:0. Australian Open-2012.

8. Флавия Пеннетта (Италия) — Ли На (Китай) — 7:6 (7:5), 6:3. Индиан-Уэллс-2014.

9. Се Шувэй (Китайский Тайбэй) — Агнешка Радваньска (Польша) — 6:2, 7:5. Australian Open-2018.

10. Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. Майами-2019.

Новые чемпионки «Шлемов» каждый год

Новое десятилетие неизбежно возведёт на вершину новых теннисных героев и героинь. Карьера сестёр Уильямс, Шараповой, Азаренко и других чемпионок подходит к концу. Некоторые теннисистки, выигрывавшие мэйджоры в 10-е годы, уже ушли из спорта (например, Ли На, Марион Бартоли или Флавия Пеннетта), кто-то, как Каролина Возняцки, вот-вот завершит карьеру. Клейстерс недавно объявила о возвращении в тур, но едва ли оно получится длительным. Наступает время более молодых теннисисток, которые будут побеждать в ближайшие годы.

Серена снова провалила финал «Шлема» Серена Уильямс опять потерпела крах в финале «Шлема». Теперь её разбила 19-летняя наследница Марии Шараповой.

Кстати, в женском туре за это десятилетие был только один год, когда все 4 турнира «Большого шлема» выиграли девушки, ранее побеждавшие на соревнованиях такого уровня – 2014-й (Ли На, Шарапова, Квитова и Серена). Во всех остальных сезонах как минимум одна теннисистка побеждала на таком уровне впервые. Вполне вероятно, что и в 2020-м мы увидим новую чемпионку мэйджора.