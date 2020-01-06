Австралия в огне. Шарапова и Джокович спешат на помощь

Пожары на Зелёном континенте
Австралия, где сейчас в разгаре ATP Cup, задыхается от лесных пожаров. Это не является типичной проблемой для самого южного континента – несмотря на летнюю жару, обычно леса не горят там так сильно, чтобы дым заполнял воздух крупных городов. К тому же, несмотря на устоявшееся название «Зелёный континент», почти половину территории Австралии занимают пустыни. Песок, солончаки и камни покрывают около 44% континента, и понятно, что в этих регионах гореть нечему. Но пустыни лежат на северо-западе страны, а восточная часть, равно как и западное побережье, а остальная часть континента покрыта лесами и горами.
Этой весной и летом в Австралии жарче, чем обычно – температура зашкаливала за 40 градусов по Цельсию, что вкупе с традиционной для этого времени года засухой привело к чрезвычайно пожароопасной ситуации. В огне и дыме уже погибло 24 человека и множество животных, в том числе тысячи коал. Эти сумчатые, как и многие другие звери, являются эндемиками Австралии, то есть не встречаются больше нигде. Общая площадь пожаров составила около 70 тысяч квадратных километров (7 миллионов гектаров); огонь разрушил почти полторы тысячи домов, а миллионы людей получили отравления угарным газом разной степени тяжести.
Доллары за эйсы и возможный перенос Открытого чемпионата Австралии
Теннисисты не остались в стороне – к тому же они частично прочувствовали стихию на себе, поскольку дым мешает и проведению ATP Cup. Организаторы этого турнира объявили, что за каждый выполненный игроками эйс будут переводить по сто долларов в фонд борьбы с пожарами. В первый же день было собрано более 21 тысячи – теннисисты выполнили 216 подач навылет. При этом австралийцы Ник Кирьос и Алекс де Минор решили добавить денег от себя – соответственно 200 и 250 долларов за каждый эйс, и не только на ATP Cup, но на всех австралийских турнирах. Вскоре к их акции присоединились другие теннисисты из Австралии, в том числе чемпионка US Open – 2011 Саманта Стосур.
Тем временем семикратный чемпион Australian Open Новак Джокович не исключил, что организаторам придётся рассмотреть вопрос о задержке старта этого турнира, если качество воздуха вокруг Мельбурна ухудшится.
«Было бы разумно подумать об отсрочке старта турнира из-за экстремальных условий, но это самый крайний случай. Думаю, что организаторы попытаются сделать что-нибудь, чтобы не откладывать соревнования. Но если условия влияют на здоровье игроков, мы обязательно должны это учитывать. Думаю, если так будет продолжаться, если качество воздуха будет ухудшаться в Мельбурне или Сиднее, организаторы будут вынуждены создать некоторые правила по этому поводу. Это сложно, потому что Australian Open стартует в определённое время, так что многое нужно учитывать. Но главное — забота о здоровье. Такого опыта не было прежде, и, надеюсь, это тоже что-то очень временное и рассеется».
Шарапова передала эстафету Джоковичу
Первая ракетка мира Эшли Барти объявила, что пожертвует все свои призовые, которые заработает в Брисбене. В случае победы на этих соревнованиях сумма составит более четверти миллиона — $ 266 тыс. Пока это самое большое из всех возможных пожертвований.
Кстати, во втором круге Брисбена Барти может встретиться с Марией Шараповой. Россиянка уже внесла свой вклад в борьбу с пожарами, пожертвовав $ 25 тыс. При этом она «передала эстафету» Джоковичу, с которым давно дружит. «За последние 15 лет Австралия в январе на месяц становилась мне домом. Моё сердце разбивается, когда смотрю, как пожары уничтожают земли и животных. Хочу внести лепту, пожертвовав на борьбу с пожарами $ 25 тыс. Новак, сможешь повторить эту сумму?».
Серб с удовольствием откликнулся на призыв, но сам не стал призывать кого-либо последовать их примеру. ««Да, Мария. Я бы хотел повторить твоё пожертвование в размере $ 25 тысяч, чтобы удвоить сумму помощи этим сообществам. Мы с тобой, Австралия», — написал Новак. В любом случае суммы набираются приличные, и, разумеется, теннисисты – не единственные, кто вносит пожертвования. Главное, чтобы это помогло победить пожары с минимальными потерями.
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