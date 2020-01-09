Медведев снова сорвался, бил ракеткой по вышке, но вывел Россию в полуфинал

Капитан Сафин нашёл способ успокоить Даниила, и тот победил в трёх партиях. В полуфинале ATP Cup россияне сыграют с сербами или канадцами.

Почти те же четвертьфиналисты, что в Кубке Дэвиса

Сборная России стала одним из двух первых полуфиналистов ATP Cup. С учётом состава этот результат неудивителен – наша команда претендует на победу в турнире, и приятно, что теннисисты доказывают свой уровень на деле. Не подводит ни Карен Хачанов, сбавивший в прошлом сезоне по сравнению с 2018-м, ни Даниил Медведев, который явно выдохся в самом конце 2019-го, не сумев выиграть ни одного матча на Итоговом чемпионате ATP и из-за усталости отказавшийся выступать на Кубке Дэвиса, имеющем теперь весьма похожий на дебютный ATP Cup формат.

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Кстати, несмотря на некоторую разницу в составах у части команд, участники четвертьфиналов на этих двух турнирах практически совпали. Единственное отличие – в Кубке Дэвиса в плей-офф вышла Германия, а здесь «её» место заняла Бельгия. Семь других сборных (Россия, Сербия, Испания, Великобритания, Аргентина, Австралия и Канада) стали участниками четвертьфинальной стадии и в Кубке Дэвиса – 2019, и в ATP Cup – 2020. Более того, в полуфинале россияне могут снова сыграть с канадцами – правда, для этого последним нужно победить сербов с Новаком Джоковичем в составе. В Кубке Дэвиса, напомним, Канада оказалась сильнее России и вышла в финал.

Идеальный график сборной России

Групповой этап сборная России в ATP Cup провела идеально. В отличие от Кубка Дэвиса, здесь не пришлось полагаться на выход со второго места, доступный для двух лучших сборных из шести групп – Даниил Медведев с Кареном Хачановым выиграли все одиночные матчи, победив сборные Италии, США и Норвегии. Единственное поражение россияне потерпели в паре с командой США, но на турнирные расклады это никак не влияло. Кстати, идеальный график из 9 побед в 9 матчах выдержали только сборные Испании и хозяев турнира, то есть Австралии.

Фортуна отвернулась от сборной России. В матче с канадцами не хватило Медведева? Шаповалов, тренирующийся под руководством Южного, принёс Канаде два очка. Стараний Хачанова с Рублёвым оказалось недостаточно.

В плей-офф первым соперником россиян стали аргентинцы, закончившие групповой раунд более чем на сутки позже и соответственно не получившие день отдыха перед четвертьфиналом. Аргентина в решающей встрече одолела Хорватию, не пустив её в плей-офф. При этом если бы хорваты выиграли хотя бы один из трёх матчей, то вышли бы в четвертьфинал, а три победы аргентинцев вывели в плей-офф со второго места из другой группы канадцев по лучшей разнице сетов (разница выигранных матчей у Хорватии и Канады стала одинаковой). Напомним, что именно Хорватия завоевала последний Кубок Дэвиса в его традиционном виде, до реформ под руководством группы Kosmos с Жераром Пике.

Российская «дрим тим», Надаль и Джокович рвутся к победе в дебютном ATP Cup Хачанов и Медведев, которых Сафин назвал «дрим тим», обыграли итальянцев. Джокович и Надаль принесли победы своим сборным.

Хачанов доволен своим прогрессом

Карен Хачанов уверенно начал матч с Гидо Пельей, очень быстро сделав два брейка. Немного расслабившись, он уступил один гейм на своей подаче, но тут же вернул себе былое преимущество и легко взял первую партию. Во втором сете борьба была намного упорнее, и Хачанову пришлось спасать один из геймов с четырёх брейк-пойнтов, однако в итоге он дожал соперника на тай-брейке.

«Я стал играть по-настоящему плотно, агрессивно, попадать хорошими ударами. Точность очень важна при атакующей игре. Думаю, сейчас всё работает достаточно хорошо. В целом я очень доволен своим сегодняшним выступлением», — сказал Карен.

Срыв Медведева и вмешательство Сафина

Поединок Даниила Медведева с Диего Шварцманом получился намного более напряжённым. Кстати, это была битва не только за выход сборной России в полуфинал – для самого Медведева с учётом вылета Австрии победа означала подъём на 4-ю строчку рейтинга, которую сейчас занимает Доминик Тим, и 4-й номер посева на Australian Open. Так высоко на «Шлемах» не «сеялся» никто из россиян после Николая Давыденко, и этот номер гарантирует отсутствие встреч с «Большой тройкой» до полуфинальной стадии. В прошлом году, напомним, Даниил в Мельбурне попал на Новака Джоковича уже в 1/8 финала и уступил ему в четырёх партиях. Что касается Хачанова, то он в лайв-рейтинге поднялся на 15-ю строчку, но ещё может выпасть из числа первых 16 сеяных — обогнать его могут Стэн Вавринка и Алекс де Минор либо Феликс Оже-Альяссим.

Очки за ATP Cup Фото: «Чемпионат»

Низкорослый аргентинец (Медведев выше его на голову с лишним – 198 сантиметров против 170) доставил Даниилу немало проблем, хотя прежде россиянин дважды побеждал его в двух сетах. Медведев не смог подать на первую партию, проиграв затяжной гейм с трёх сетболов, но тут же сделал брейк под ноль, завершив сет на приёме. Правда, это не помешало Даниилу завестись и что-то высказать сопернику при смене сторон. Мохамед Лайани, судья на вышке, бросился разводить их по скамейкам, а затем вынес Медведеву предупреждение. Второе предупреждение Даниил получил, проиграв свою подачу при 3:3 во второй партии и ударив ракеткой по вышке арбитра, после чего его довольно долго успокаивал капитан сборной Марат Сафин.

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«Для него было важно сохранять психологическую стабильность, продолжать делать то, что он умеет, выкладываться на полную. Не слишком «слетать с катушек», не торопиться с атаками, не бить по мячу чересчур сильно. Важно с умом подходить к игре, собираться в важные моменты и сохранять спокойствие», — позже прокомментировал этот эпизод Сафин.

Спасти второй сет не удалось, хотя один брейк-пойнт на 5:5 у Медведева был. В третьей партии Даниилу тоже было нелегко; подступиться к подаче соперника долго не удавалось, и в целом россиянин казался более вымотанным физически, чем аргентинец. Однако в концовке, при счёте 4:3, Медведев заставил себя прибавить, провёл несколько отличных затяжных атак и сделал брейк, после чего уверенно подал на матч, выведя сборную в полуфинал.

Хотя парный матч ничего не решал, отказываться от его проведения команды не стали — только вместо Медведева с Хачановым вышли Теймураз Габашвили и Константин Кравчук. Они уже играли двумя днями ранее против Норвегии, когда команда официально оформила победу в группе. Как и тогда, Теймураз и Константин победили в двух сетах. Кстати, в Кубке Дэвиса все матчи, включая парные, играли Хачанов и Рублёв, а здесь такие замены позволяют лидерам экономить силы.