Медведев снова сорвался, бил ракеткой по вышке, но вывел Россию в полуфинал

Почти те же четвертьфиналисты, что в Кубке Дэвиса
Сборная России стала одним из двух первых полуфиналистов ATP Cup. С учётом состава этот результат неудивителен – наша команда претендует на победу в турнире, и приятно, что теннисисты доказывают свой уровень на деле. Не подводит ни Карен Хачанов, сбавивший в прошлом сезоне по сравнению с 2018-м, ни Даниил Медведев, который явно выдохся в самом конце 2019-го, не сумев выиграть ни одного матча на Итоговом чемпионате ATP и из-за усталости отказавшийся выступать на Кубке Дэвиса, имеющем теперь весьма похожий на дебютный ATP Cup формат.
Кстати, несмотря на некоторую разницу в составах у части команд, участники четвертьфиналов на этих двух турнирах практически совпали. Единственное отличие – в Кубке Дэвиса в плей-офф вышла Германия, а здесь «её» место заняла Бельгия. Семь других сборных (Россия, Сербия, Испания, Великобритания, Аргентина, Австралия и Канада) стали участниками четвертьфинальной стадии и в Кубке Дэвиса – 2019, и в ATP Cup – 2020. Более того, в полуфинале россияне могут снова сыграть с канадцами – правда, для этого последним нужно победить сербов с Новаком Джоковичем в составе. В Кубке Дэвиса, напомним, Канада оказалась сильнее России и вышла в финал.
Идеальный график сборной России
Групповой этап сборная России в ATP Cup провела идеально. В отличие от Кубка Дэвиса, здесь не пришлось полагаться на выход со второго места, доступный для двух лучших сборных из шести групп – Даниил Медведев с Кареном Хачановым выиграли все одиночные матчи, победив сборные Италии, США и Норвегии. Единственное поражение россияне потерпели в паре с командой США, но на турнирные расклады это никак не влияло. Кстати, идеальный график из 9 побед в 9 матчах выдержали только сборные Испании и хозяев турнира, то есть Австралии.
В плей-офф первым соперником россиян стали аргентинцы, закончившие групповой раунд более чем на сутки позже и соответственно не получившие день отдыха перед четвертьфиналом. Аргентина в решающей встрече одолела Хорватию, не пустив её в плей-офф. При этом если бы хорваты выиграли хотя бы один из трёх матчей, то вышли бы в четвертьфинал, а три победы аргентинцев вывели в плей-офф со второго места из другой группы канадцев по лучшей разнице сетов (разница выигранных матчей у Хорватии и Канады стала одинаковой). Напомним, что именно Хорватия завоевала последний Кубок Дэвиса в его традиционном виде, до реформ под руководством группы Kosmos с Жераром Пике.
Хачанов доволен своим прогрессом
Карен Хачанов уверенно начал матч с Гидо Пельей, очень быстро сделав два брейка. Немного расслабившись, он уступил один гейм на своей подаче, но тут же вернул себе былое преимущество и легко взял первую партию. Во втором сете борьба была намного упорнее, и Хачанову пришлось спасать один из геймов с четырёх брейк-пойнтов, однако в итоге он дожал соперника на тай-брейке.
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«Я стал играть по-настоящему плотно, агрессивно, попадать хорошими ударами. Точность очень важна при атакующей игре. Думаю, сейчас всё работает достаточно хорошо. В целом я очень доволен своим сегодняшним выступлением», — сказал Карен.
Срыв Медведева и вмешательство Сафина
Поединок Даниила Медведева с Диего Шварцманом получился намного более напряжённым. Кстати, это была битва не только за выход сборной России в полуфинал – для самого Медведева с учётом вылета Австрии победа означала подъём на 4-ю строчку рейтинга, которую сейчас занимает Доминик Тим, и 4-й номер посева на Australian Open. Так высоко на «Шлемах» не «сеялся» никто из россиян после Николая Давыденко, и этот номер гарантирует отсутствие встреч с «Большой тройкой» до полуфинальной стадии. В прошлом году, напомним, Даниил в Мельбурне попал на Новака Джоковича уже в 1/8 финала и уступил ему в четырёх партиях. Что касается Хачанова, то он в лайв-рейтинге поднялся на 15-ю строчку, но ещё может выпасть из числа первых 16 сеяных — обогнать его могут Стэн Вавринка и Алекс де Минор либо Феликс Оже-Альяссим.
Очки за ATP Cup
Фото: «Чемпионат»
Низкорослый аргентинец (Медведев выше его на голову с лишним – 198 сантиметров против 170) доставил Даниилу немало проблем, хотя прежде россиянин дважды побеждал его в двух сетах. Медведев не смог подать на первую партию, проиграв затяжной гейм с трёх сетболов, но тут же сделал брейк под ноль, завершив сет на приёме. Правда, это не помешало Даниилу завестись и что-то высказать сопернику при смене сторон. Мохамед Лайани, судья на вышке, бросился разводить их по скамейкам, а затем вынес Медведеву предупреждение. Второе предупреждение Даниил получил, проиграв свою подачу при 3:3 во второй партии и ударив ракеткой по вышке арбитра, после чего его довольно долго успокаивал капитан сборной Марат Сафин.
«Для него было важно сохранять психологическую стабильность, продолжать делать то, что он умеет, выкладываться на полную. Не слишком «слетать с катушек», не торопиться с атаками, не бить по мячу чересчур сильно. Важно с умом подходить к игре, собираться в важные моменты и сохранять спокойствие», — позже прокомментировал этот эпизод Сафин.
Спасти второй сет не удалось, хотя один брейк-пойнт на 5:5 у Медведева был. В третьей партии Даниилу тоже было нелегко; подступиться к подаче соперника долго не удавалось, и в целом россиянин казался более вымотанным физически, чем аргентинец. Однако в концовке, при счёте 4:3, Медведев заставил себя прибавить, провёл несколько отличных затяжных атак и сделал брейк, после чего уверенно подал на матч, выведя сборную в полуфинал.
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Хотя парный матч ничего не решал, отказываться от его проведения команды не стали — только вместо Медведева с Хачановым вышли Теймураз Габашвили и Константин Кравчук. Они уже играли двумя днями ранее против Норвегии, когда команда официально оформила победу в группе. Как и тогда, Теймураз и Константин победили в двух сетах. Кстати, в Кубке Дэвиса все матчи, включая парные, играли Хачанов и Рублёв, а здесь такие замены позволяют лидерам экономить силы.
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