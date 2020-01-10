Шарапова критикует ATP Cup, а Уильямс хвалится своей скоростью

Пока мужчины в основном играют на ATP Cup (а те, кто не попал в состав своих сборных либо не захотел выступать там, бьются за гораздо меньшие рейтинговые баллы на 250-нике в Дохе), девушки, как и прежде, на первой неделе сезона выступают в Китае, Новой Зеландии и Австралии. Кстати, директор Australian Open и австралийской теннисной федерации Крэйг Тили на днях сообщил, что намерен провести переговоры с WTA по поводу организации женского турнира, аналогичного ATP Cup. Если они увенчаются успехом, то часть соревнований на старте сезона определённо будет «поглощена» WTA Cup, а часть пройдёт на второй неделе. У мужчин в австралийской зоне осталось два турнира под эгидой ATP – в Аделаиде и Окленде, хотя раньше были ещё соревнования в Брисбене и Сиднее, а также Кубок Хопмана в Перте.

Медведев снова сорвался, бил ракеткой по вышке, но вывел Россию в полуфинал Капитан Сафин нашёл способ успокоить Даниила, и тот победил в трёх партиях. В полуфинале ATP Cup россияне сыграют с сербами или канадцами.

Но это вопрос будущих сезонов, скорее всего, не раньше 2022 года (следующий сезон уже в целом распланирован, и вносить такие глобальные изменения меньше чем за год вряд ли кто-то станет). А пока календарь изменений не претерпел, и наиболее представительный состав из трёх турниров ожидаемо собрал Брисбен – он входит в категорию Premier, а соревнования в Окленде и Шэньчжэне относятся к серии International. Из восьми сеяных Брисбена шесть теннисисток входят в топ-10, а четыре – в топ-5.



Правда, не все сильнейшие оказались готовы к первой неделе сезона. Элина Свитолина, пятая ракетка мира, потерпела самое разгромное поражение с 2016 года (1:6, 1:6 от Серены Уильямс в 4-м круге «Ролан Гаррос» и 2:6, 0:6 от Петры Квитовой в четвертьфинале Олимпиады), проиграв Даниэль Коллинз со счётом 1:6, 1:6. Лидер рейтинга Эшли Барти, пропускавшая первый раунд, во втором круге не справилась с другой американкой, Дженнифер Брэйди. Это, кстати, плохая новость для всей Австралии, потому что Эшли обещала перевести все свои призовые с турнира на борьбу с охватившими страну лесными пожарами.

Брэйди перед этим победила и Марию Шарапову, которая проводила свой первый официальный матч после US Open – 2019, в первом круге которого была разгромлена Сереной Уильямс. Россиянка успела принять участие в выставочном матче в Абу-Даби, обыграв там Айлу Томлянович, но полноценной турнирной практикой это не назовёшь. Мария хорошо начала поединок с Дженнифер, однако во второй партии её подача дала сбой. В итоге всё решилось на тай-брейке третьего сета, где Шарапова сразу после обратного мини-брейка сделала две двойные ошибки подряд.

Мария после поражения подвергла критике тот факт, что центральный корт постоянно занят мужскими матчами ATP Cup. «Вы однозначно всё осознаёте, замечаете, и складывается ощущение, что это какой-то второсортный турнир. Это весьма странное стратегическое решение. Я считаю, что здесь много девушек, которые заслуживают играть на центральном корте. Кажется, здесь выступают шесть игроков из топ-10».

Австралия в огне. Шарапова и Джокович спешат на помощь В Австралии бушуют лесные пожары, которые угрожают старту Australian Open. Теннисисты перечисляют деньги на помощь в борьбе со стихией.

Другие россиянки в Брисбене тоже не задержались. Анастасия Павлюченкова в трёх сетах проиграла Петре Квитовой на старте турнира, причём во второй и третьей партиях взяла всего один гейм. Прошедшая квалификацию Людмила Самсонова в первом круге победила Слоан Стивенс, чьи ранние поражения на отдельных турнирах давно не удивляют, а во втором уступила той же Квитовой – 3:6, 2:6. Чешка, кстати, уже вышла в полуфинал, выбив из турнира и Дженнифер Брэйди. Также до полуфинальной стадии дошли Мэдисон Кис, Наоми Осака и Каролина Плишкова.

Кстати, Павлюченкова после этого турнира потеряет звание первой ракетки России. Правда, времена, когда первая ракетка нашей страны входила в топ-3 мирового рейтинга, давно прошли – сейчас Анастасия занимает 29-ю строчку. Несколько лет назад в подобной яме оказался мужской российский теннис, а теперь, когда там появились Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв, в неё опустился теннис женский. Увы, равноценной замены прежним звёздам нет, а те из них, кто ещё играет (Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, которая на этой неделе снялась с Окленда из-за вирусной инфекции), уже не в той форме и не в том возрасте, чтобы показывать прежние результаты.

Первой ракеткой России же станет Екатерина Александрова. 25-летняя россиянка здорово проводит турнир в Шэньчжэне и благодаря выходу в финал обеспечила себе достаточный рывок в рейтинге. Она обыграла двух местных теннисисток, а в полуфинале уверенно справилась с Гарбинье Мугурусой, экс первой ракеткой мира. Екатерина оба раза нервничала, подавая на партию, а первую подачу на сет вообще проиграла с тройного сетбола, но вовремя брала себя в руки и дожимала испанку. За свой первый титул турнира WTA Александрова сразится с Еленой Рыбакиной, которая изначально тоже представляла Россию, а сейчас играет под флагом Казахстана.

А в Окленде главная звезда, конечно – Серена Уильямс. И если в Шэньчжэне лидеры посева (Белинда Бенчич и Арина Соболенко) быстро проиграли, то американка пока в строю. Напомним, что 38-летняя Серена не завоевала ни одного титула после родов и возвращения в тур, хотя и была в нескольких финалах, в том числе в четырёх финалах «Шлемов». Если Уильямс не победит здесь, то на Australian Open исполнится ровно 3 года с момента её последнего титула. Впрочем, она уже выиграла 3 матча и находится в двух шагах от трофея.

Сама Серена довольна своей формой: «Для меня было хорошо просто бороться. Соперница играла отлично, она прибавила и выполнила ряд прекрасных ударов навылет, так что мне пришлось нелегко. Я стараюсь сохранять позитивный настрой, но в концовке было очень ветрено. Мне нравится доставать мячи после укороченных ударов. Я не против играть с теннисистками, которые выполняют укороченные. Я очень быстрая, особенно когда бегу вперёд. Это одна из моих сильных сторон, так что я не против».