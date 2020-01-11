Россия повержена в полуфинале ATP Cup. Но Джокович долго хвалил Медведева

Отличный матч Лайовича

Сборная России не смогла выйти в финал ATP Cup, остановившись, как и в ноябрьском Кубке Дэвиса, на полуфинальной стадии. Тогда наша команда в четвертьфинале обыграла Сербию, уйдя с матчболов в парной встрече, а в полуфинале уступила Канаде; здесь сербы выбили и канадцев, и россиян. Но точно нельзя сказать, что этот турнир россияне провели плохо; разве что осталось небольшое горькое послевкусие от осознания того, что в полуфинале были шансы сыграть успешнее.

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Карен Хачанов хоть и уступил в двух партиях, однако играл достойно – просто Душан Лайович провёл великолепный матч. Особенно хорош был серб в первом сете, где казалось, что он не 34-я ракетка мира, а теннисист топ-10. Душан не дал сопернику ни шанса на приёме, раскладывал мячи по линиям, уверенно завершал атаки. Карен при этом был в шаге от тай-брейка, но не смог взять подачу при 5:6 с шести геймболов и в итоге позволил Лайовичу сделать брейк, который так и остался единственным в матче.

Во втором сете не было не только брейков, но и брейк-пойнтов; даже до счёта «ровно» теннисисты ни в одном гейме не дошли. Хачанов завладел инициативой, лучше держал мяч в игре по сравнению с первой партией, а Лайович стал чаще ошибаться. Казалось, что на тай-брейке этот игровой перевес должен помочь Карену, но там Душан выдал блестящий отрезок, а Хачанов, напротив, провалился. Всё, что удалось россиянину – взять один розыгрыш, и Сербия повела со счётом 1-0.

Медведев и Джокович устроили великолепную битву

Соответственно, Даниил Медведев оказался перед необходимостью в третий раз подряд победить Новака Джоковича. После поражения от серба в 1/8 финала Australian Open – 2019 россиянин был сильнее на двух «Мастерсах», в Монте-Карло и Цинциннати. Именно в том матче в Цинциннати Даниил впервые применил интересный тактический приём, выполняя вторую подачу как первую. Произошло это в середине второй партии и явно застало Новака врасплох.

Медведев снова сорвался, бил ракеткой по вышке, но вывел Россию в полуфинал Капитан Сафин нашёл способ успокоить Даниила, и тот победил в трёх партиях. В полуфинале ATP Cup россияне сыграют с сербами или канадцами.

Старт этого матча, однако, стал настолько неудачным, что здесь и это не могло помочь. У Медведева не шла подача, он много ошибался с игры и в целом выглядел слабым и уязвимым. Даниил вызывал врача по ходу первой партии, но всё равно проиграл в ней пять геймов подряд, а затем отдал свою подачу с 40:0 на старте второго сета. Уже подумалось, что всё закончится очень быстро, но вдруг Медведев преобразился, сделал обратный брейк в длившемся около 15 минут гейме и явно воспрял духом. Преобразился он и в физическом, и в игровом плане – забегал по корту намного лучше, стал попадать в линии, выполнять прекрасные косые удары и укороченные. В итоге сет продлился 75 минут, и Даниил, удержав два тяжёлых гейма на подаче, сделал решающий брейк в его концовке.

Но Джокович не был бы одним из лучших теннисистов мира, если бы сам не умел прибавлять тогда, когда это требуется больше всего. Серб отчаянно хотел выиграть матч, это было видно. Он усилил подачу по сравнению со второй партией, включился в затяжные перестрелки на задней линии, в важные моменты поединка начал выходить к сетке и, несмотря на ряд неудач впереди, всё-таки выиграл именно там ключевое очко, реализовав брейк-пойнт в пятом гейме. Даниил заработал три брейк-пойнта, когда Новак уже подавал на матч, но эти розыгрыши серб тоже провёл безупречно. Дожав Медведева со второго матчбола, Джокович рухнул на корт, словно выиграл турнир «Большого шлема» или как минимум «Мастерс», а не вывел сборную в финал дебютного ATP Cup. Несмотря на скоротечный первый сет (полчаса), матч продлился почти три часа!

«Даниил показал, почему он один из лучших в мире»

«Исключительный матч. Провёл почти три часа на корте вчера, а теперь и сегодня. Много розыгрышей, я изнурён. Даниил — один из лучших в мире, и сегодня он показал почему. На подаче непробиваем на задней линии. Рад, что пережил всё это вместе с фанатами сборной Сербии, которые меня поддерживали.

После первого сета Медведев разобрался с моей стратегией. Пришлось её менять, было очень тяжело. В ходе матча скорости становились все медленнее. Когда игра такая медленная, трудно найти правильное место на корте. Даниил — игрок топ-5, у него невероятные результаты. Была большая битва. Не знаю, как я смог отыграться на брейк-пойнте, повезло. Это был теннис высочайшего качества», — сказал Новак после победы.

Российская «дрим тим», Надаль и Джокович рвутся к победе в дебютном ATP Cup Хачанов и Медведев, которых Сафин назвал «дрим тим», обыграли итальянцев. Джокович и Надаль принесли победы своим сборным.

В ничего не решавшем парном матче Виктор Троицки и Никола Чачич обыграли Теймураза Габашвили и Константина Кравчука. Конечно, если бы Медведев смог победить Джоковича, заявки обеих сборных на пару должны были бы поменяться; с другой стороны, Карена и Даниила не назовёшь идеальной комбинацией для парного тенниса. В паре с Андреем Рублёвым Хачанов играл успешнее, но Рублёва в команду не включили, и он сейчас выступает в Дохе, где вышел в финал. Кстати, Карен на следующей неделе сыграет в Окленде, а Даниил, который изначально также был заявлен на этот турнир, снялся и будет готовиться к Australian Open.