Рейтинговые битвы. Медведев снова приблизился к Федереру. Ещё двое россиян неподалёку

Медведев, Хачанов и Рублёв – в топ-20. Это повторение рекорда 15-летней давности. Но в ближайшие месяцы все трое могут подняться ещё выше.

Рублёв попал в топ-20, Медведев – в четвёрку посева

После первой недели сезона все три сильнейших российских теннисиста поднялись в рейтинге. Наиболее важным прогресс оказался для двух из них: Даниил Медведев благодаря заработанным на ATP Cup очкам обогнал Доминика Тима, выигравшего на том же турнире лишь один матч из трёх, и вернулся на потерянную в конце прошлого года 4-ю строчку, которая даст ему аналогичный номер посева на Открытом чемпионате Австралии; Андрей Рублёв же дебютировал в топ-20, поднявшись после титула Дохи с 23-го места на 18-е. Карен Хачанов поднялся на 16-е место, но в плане посева это для россиянина ничего не поменяет, поскольку обогнал он Кея Нисикори, который в любом случае не собирался играть в Мельбурне. Соответственно Хачанов так и так был бы 16-м сеяным, а Рублёв теперь будет посеян 17-м. Разницы, однако, и для него нет – номера посева с 17-го по 24-й не различаются ничем, поскольку идут в 3-м круге на кого-то из сеяных с 9-го по 16-го по итогам слепого жребия. Для Андрея намного важнее факт дебюта в двадцатке лучших.

Он вам не Димон! В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец! В главном матче US Open испанец Надаль тянул время в лучших традициях своей футбольной сборной. Да он просто боялся нашего теннисиста!

Трёх россиян в топ-20 не было почти 15 лет, с 21 марта 2005 года. Тогда трое российских теннисистов располагались практически так же: Марат Сафин был 4-м, Николай Давыденко 15-м, а Михаил Южный 19-м. После завершения «Мастерса» в Майами Южный выпал из двадцатки, опустившись на 21-ю строчку, и вернулся туда только через два года, когда в топ-20 уже давно не было Сафина. Кстати, из той двадцатки лучших сейчас выступать продолжают только Роджер Федерер (1-я строчка) и Томми Робредо (13-я строчка). Рафаэль Надаль дебютировал в топ-20 двумя неделями позже, добравшись до финала «Мастерса» в Майами.

Очков в Австралии сгорит немного

На этой неделе Хачанов заявлен на турнир в Окленде, а Рублёв – в Аделаиде. Изначально Медведев тоже планировал сыграть в Окленде, но снялся, как и с нескольких соревнований прошлой осенью. И Карен, и Андрей получили третьи номера посева на этих турнирах и должны стартовать со второго круга. Рублёв встретится с Сэмом Куэрри, а Хачанов сыграет с Джоном Миллманом. Как и в Дохе, на этих турнирах можно набрать до 250 очков. Карену все очки пойдут в плюс, а у Андрея перестанут считаться 45 баллов за Марсель, если в Аделаиде он наберёт больше.



Что касается ближайшего турнира «Большого шлема», то там никому из россиян много очков защищать не нужно. Рублёв год назад и вовсе проиграл в первом круге, Хачанов – в третьем, а Медведев – в четвёртом. При этом Даниилу тогда не повезло с жеребьёвкой, поскольку в 1/8 финала он попал на Новака Джоковича, что было, пожалуй, худшим вариантом из всех возможных (в том числе с учётом того, что серб в итоге стал победителем турнира). Карену же в 3-м круге достался непростой и неудобный Роберто Баутиста-Агут, с которым у Хачанова почему-то получается нормально играть только на грунте.

Федерер уступит Медведеву? Даниил может очень скоро обогнать его Ради этого стоило сняться с Кубка Кремля. Да и отдых россиянину тоже был необходим.

4-й номер посева Медведева гарантирует, что он окажется в разных половинах со всеми игроками «Большой тройки». В последний раз российский теннисист был в четвёрке посева на «Шлеме» больше 10 лет назад – Николай Давыденко на всех мэйджорах сезона-2008, кроме US Open, где он стал пятым сеяным. Также Даниил точно не встретится в полуфинале с Роджером Федерером, который будет посеян третьим; потенциальным соперником Медведева на этой стадии будет либо Рафаэль Надаль, либо Новак Джокович. С Хачановым или Рублёвым он теоретически может встретиться начиная с 1/8 финала, а с кем-то из сеяных под номерами 5-8 (Доминик Тим, Стефанос Циципас, Александр Зверев и Маттео Берреттини) – с четвертьфинала.

Медведев защищает мало до апреля. Хачанов – до «Ролан Гаррос»

После Australian Open Даниилу предстоит защищать титул в Софии (турнир стартовал 4 февраля, Медведев набрал 250 очков) и полуфинал Роттердама (11 февраля, 180 очков). На американских «Мастерсах» в марте он выступил слабо, так что серьёзной защиты очков не будет до турнира этой категории в Монте-Карло (15 апреля, 360 очков). Более того, после него и Барселоны (22 апреля, 300 очков) защищать Медведеву практически нечего до второй половины лета, когда и начался его рывок из шести финалов подряд. Так что если сил хватит и форма позволит, россиянин вполне может как минимум вытеснить Федерера из топ-3. Шансы были и в конце прошлого сезона, но там Медведев явно выдохся физически и эмоционально.

Россия повержена в полуфинале ATP Cup. Но Джокович долго хвалил Медведева Новак не позволил Даниилу обыграть себя в третий раз подряд и принёс Сербии победу.

Карен между Открытым чемпионатом Австралии и Индиан-Уэллсом (4 марта) вообще не выиграл ни одного матча, так что защищать ему нечего. В Калифорнии он дошёл до 4-го круга, набрав 180 очков, а следом потерпел ещё ряд поражений в первом круге. Следующий хороший результат Хачанова – четвертьфинал «Ролан Гаррос» (27 мая, 360 очков). Был ещё полуфинал «Мастерса» в Монреале (5 августа, 360 очков) и на этом, в принципе, всё. Оставшаяся половина очков Карена разбросана по средним результатам на других турнирах, плюс 155 баллов за только что завершившийся ATP Cup.

Андрея Рублёва не взяли в сборную, а он завоевал титул в Дохе В результате он вошёл в топ-20, где будет три российских теннисиста. Такого не случалось с 2005 года!

Андрей чуть меньше года назад выпал из топ-100, потеряв много очков из-за травмы, что сказалось на его календаре. В Роттердаме, например, он играл квалификацию (и не прошёл её), а в Индиан-Уэллсе перед «Мастерсом» принял участие в челленджере, за финал которого набрал 75 очков. Затем Рублёв прошёл квалификацию на трёх «Мастерсах» подряд (Индиан-Уэллс, Майами и Монте-Карло), но много очков нигде не набрал (максимум 63, в Майами). После была череда поражений в отборочных раундах и ещё одна травма. Настоящий прорыв произошёл в Гамбурге (22 июля, 300 очков), где россиянин дошёл до финала и благодаря этому не упал слишком низко после потери 180 баллов за полуфинал Вашингтона-2018. Четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (12 августа, 205 очков) позволил закрепиться в топ-50, а победа над Федерером по пути к этой стадии придала уверенности в себе. Концовку сезона Андрей провёл успешно, украсив её победой на турнире «ВТБ Кубок Кремля», но главное – до конца июля защищать ему почти нечего. Словом, в ближайшие месяцы все трое россиян могут подняться выше, чем находятся сейчас.

Все титулы россиян из топ-20:

Медведев – 7 (Сидней, Уинстон-Сейлем, Токио-2018, София, Цинциннати, Санкт-Петербург, Шанхай-2019)

Хачанов – 4 (Чэнду-2016, Марсель, Кубок Кремля, Париж-2018)

Рублёв – 3 (Умаг-2017, Кубок Кремля-2019, Доха-2020)