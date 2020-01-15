«Здесь тяжело дышать и тошнит». Из-за пожаров Australian Open под угрозой

Жителям Мельбурна советуют сидеть дома. А теннисисты играют

Теннисные игроки (и далеко не только они) собирают деньги и жертвуют их самостоятельно, внося свой вклад в тушение небывалых по своим масштабам и длительности пожаров в Австралии. Но понятно, что моментального эффекта это дать никак не может. Леса продолжают гореть, животные – гибнуть, а дым – заполнять собой воздух. Чтобы приблизительно представить себе эту атмосферу, жители Центральной России могут вспомнить аномально жаркое лето 2010 года, когда горящие леса и торфяные болота привели к тому, что всё заволокло плотным вонючим дымом, который не давал нормально дышать и сильно ограничивал видимость.

Местные власти в «твиттере» во вторник посоветовали всем жителям оставаться дома, объявив качество воздуха угрожающим здоровью в связи с лесными пожарами. Также было рекомендовано не открывать окна и двери и не выпускать домашних животных на улицу. Закрылись бассейны, пляжи и другие общественные места, предполагающие контакт с открытым воздухом. Тем не менее, матчи квалификации Australian Open состоялись, так же как и выставочные поединке в Куйонге, на старых кортах Открытого чемпионата Австралии в пригороде Мельбурна.

Матч Шараповой не завершился из-за дыма

Понятно, что в Куйонге атмосфера была ничуть не лучше, чем у основных кортов. Матч Марии Шараповой с Лаурой Зигемунд в итоге доигран не был – они провели на корте больше двух часов и покинули его при счёте 7:6, 5:5 в пользу немки. Арбитр объявил, что теннисисткам тяжело из-за дыма, и они покидают корт.



«Ближе к концу второго сета я стала чувствовать, что кашель на подходе. Однако я болела несколько недель, поэтому решила, что как-то справлюсь. Но затем я услышала, как Лаура сказала судье, что у неё тоже возникли проблемы с этим. Мы были на корте более двух часов, так что с точки зрения здоровья решение судьи было правильным», — прокомментировала произошедшее Шарапова.

Словенская теннисистка не смогла победить. Ей стало слишком плохо

Но если выставочный поединок можно отменить подобным образом, то с официальными матчами подобное сделать нереально. Единственный вариант, если кому-то становится слишком плохо – сниматься. Так пришлось поступить словенке Далиле Якупович, которая снялась при счёте 6:4, 5:6 в матче со швейцаркой Стефани Фёгель в квалификации. В конце второго сета она упала на колени, кашляла и не могла подняться без посторонней помощи.

«Я боялась, что потеряю сознание. Я больше не могла ходить. У меня нет астмы и никогда не было проблем с дыханием. Мне даже нравится жара. Но сейчас я просто не могла дышать и упала на корт. Это нездоровая ситуация. Я была удивлена, думала, что мы не будем играть. Но выбора у нас не оказалось», — пожаловалась Далила.

Бушар предложила ввести новое правило

Эжени Бушар, одержавшая волевую победу в своём матче квалификации, тоже жаловалась на сложные условия. «Мне было тяжело дышать, немного тошнило. В ходе матча условия стали ещё хуже. Как спортсмены, мы хотим быть осторожны, наше здоровье — одна из важнейших вещей. Играть в таких условиях — это не идеальный вариант. У нас же есть правило относительно жары, нужно внести правило и о качестве воздуха».



На ситуацию отреагировала Элина Свитолина, призвавшая организаторов принять меры. «Почему нужно ждать, пока случится нечто плохое, чтобы что-то сделать?», — спросила украинка в «твиттере». А американец Ноа Рубин, участвующий в квалификации, справедливо остался недоволен отсутствием официальной информации. «Утро первого раунда квалификации в Мельбурне и ни одного электронного письма о качестве воздуха. Может, я слишком бурно реагирую, но нехватка информации о дальнейших действиях пугает».

Напомним, что ещё полторы недели назад семикратный чемпион Australian Open Новак Джокович не исключил, что организаторам придётся рассмотреть вопрос о задержке старта этого турнира, если качество воздуха вокруг Мельбурна ухудшится.



«Было бы разумно подумать об отсрочке старта турнира из-за экстремальных условий, но это самый крайний случай. Думаю, что организаторы попытаются сделать что-нибудь, чтобы не откладывать соревнования. Но если условия влияют на здоровье игроков, мы обязательно должны это учитывать. Думаю, если так будет продолжаться, если качество воздуха будет ухудшаться в Мельбурне или Сиднее, организаторы будут вынуждены создать некоторые правила по этому поводу. Это сложно, потому что Australian Open стартует в определённое время, так что многое нужно учитывать. Но главное — забота о здоровье. Такого опыта не было прежде, и, надеюсь, это тоже что-то очень временное и рассеется». Похоже, делать подобное организаторы не планируют, иначе можно было бы как минимум подождать со стартом квалификации.