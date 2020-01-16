Медведев, Хачанов и Рублёв оказались в половине сетки Надаля на Australian Open

В Мельбурне, несмотря на пожары по всей Австралии, все готовятся к старту основных сеток Australian Open. Кстати, на юго-западном побережье, где расположен в том числе Мельбурн (и вообще все крупнейшие города страны), за пару часов до жеребьёвки турнира прошёл дождь, но он был недолгим и нёс не только воду, но и пепел. Более сильные осадки обещают в начале следующей недели, что означает не только естественную, природную помощь в тушении пожаров, но и проблемы с проведением матчей на всех кортах, кроме трёх главных, у которых есть раздвижная крыша.

«Здесь тяжело дышать и тошнит». Из-за пожаров Australian Open под угрозой Жителям советовали оставаться дома, но в Мельбурне всё равно играли Шарапова, Бушар и другие. Многим теннисистам было плохо.

Шарапова сразится с Векич, а Касаткина – с одной из самых неудобных соперниц

Сразу несколько россиянок получили в первом раунде серьёзных соперниц. Мария Шарапова, которой организаторы предоставили уайлд-кард, попала на Донну Векич. Конечно, хорватка не худший вариант из всех возможных, но она точно не даст Шараповой много времени на подготовку к ударам, поскольку играет в быстрый атакующий теннис. Впрочем, если Мария будет успевать за скоростями, шансы есть. В случае успеха в третьем круге Шарапова может встретиться с Ариной Соболенко, а в 4-м – с Белиндой Бенчич. Находятся они в нижней половине сетки.



В самом низу верхней половины расположилась Серена Уильямс, которая в стартовом раунде сыграет с Анастасией Потаповой. На «Шлемах» с быстрым покрытием американка после родов не проваливалась – да, она потерпела четыре поражения в финалах, но до этих финалов ещё нужно было добраться. К тому же она только что завоевала свой первый титул за три года, победив в Окленде, и подходит к Открытому чемпионату Австралии уверенной в своих силах. Объективно говоря, Потапова – теннисистка не того уровня, которая может победить Уильямс на «Шлеме». Кстати, старшая сестра Серены, Винус, опять сыграет в первом круге «Шлема» с Коко Гауфф – как на Уимблдоне, где юная Гауфф взяла верх.



Ещё один российско-американский матч – Дарья Касаткина против Мэдисон Кис. Для Дарьи она всегда была неудобной соперницей. Правда, в свой лучший сезон, в 2018 году, она играла с Мэдисон лишь раз, но общий счёт личных встреч весьма неутешителен – 0-6 (и 1:12 по сетам). К тому же Кис на первой неделе дошла до финала Брисбена, обыграв действующую финалистку Australian Open Петру Квитову и в упорной борьбе уступив Каролине Плишковой, так что с формой у неё проблем тоже нет.

Александрова и Павлюченкова в посеве

В число сеяных попали две российские теннисистки: Екатерина Александрова (25) и Анастасия Павлюченкова (30). Александрова прилетела в Мельбурн после первой победы на турнире WTA (в Шэньчжэне), так что психологически она должна быть на подъёме. Соперницей новой первой ракетки России по стартовому раунду будет швейцарка Хиль Белен Тайхман. Павлюченкова же сыграет с сербкой Ниной Стоянович.



Среди других матчей выделим встречи Маркеты Вондроушовой (15) со Светланой Кузнецовой, Каролины Плишковой (2) с Кристиной Младенович, Арины Соболенко (11) с Карлой Суарес-Наварро, Наоми Осаки (3) с Мари Боузковой и Эшли Барти (1) с Лесей Цуренко. Осака, напомним, защищает здесь титул.

Все россияне — в верхней половине сетки

У мужчин традиционно интересным при жеребьёвке «Шлема» является вопрос, куда попадёт член «Большой тройки», не вошедший в топ-2 посева (в последнее время таковым является Роджер Федерер). Здесь для российских болельщиков добавился ещё один, напрямую связанный с ним вопрос – в какую половину попадёт Даниил Медведев? В итоге 3-й сеяный, то есть Федерер, отправился в нижнюю половину к Новаку Джоковичу, а Медведев оказался в одной половине с Рафаэлем Надалем. В первом круге Даниил сыграет с Фрэнсисом Тиафо, в третьем может выйти на Жо-Вилфрида Цонгу, который очень давно (в 2008 году) сенсационно дошёл здесь до финала. В 1/8 финала возможна встреча Медведева со Стэном Вавринкой или Джоном Иснером.

Рейтинговые битвы. Медведев снова приблизился к Федереру. Ещё двое россиян неподалёку Медведев, Хачанов и Рублёв – в топ-20. Это повторение рекорда 15-летней давности. Но в ближайшие месяцы все трое могут подняться ещё выше.

Вообще, все три россиянина попали в верхнюю половину сетки. У Андрея Рублёва жеребьёвка такая, что он спокойно может позволить себе доиграть до конца турнир в Аделаиде (и, возможно, завоевать второй титул за две недели). В первом круге он встретится с получившим уайлд-кард почти неизвестным австралийцем Кристофером О'Коннеллом, во втором – с японцем Юити Сугитой или кем-то из квалификации. Серьёзный соперник может ждать только в третьем раунде – Давид Гоффен, на ATP Cup обыгравший самого Надаля. В 4-м круге победитель их матча может встретиться с Александром Зверевым, но немцу ещё надо туда дойти – ATP Cup он заканчивал во всех смыслах отвратительно.

Андрея Рублёва не взяли в сборную, а он завоевал титул в Дохе В результате он вошёл в топ-20, где будет три российских теннисиста. Такого не случалось с 2005 года!

Карен Хачанов может размяться матчем с «квалифаером». Как и Рублёва, серьёзный оппонент может ждать его в третьем круге – у Карена это Ник Кирьос. Впрочем, если у австралийца будет плохой день, он вполне может проиграть и раньше. Вот у Надаля на плохой день рассчитывать точно не стоит. Именно на Рафаэля россиянин выходит в 1/8 финала, и здесь шансы на успех призрачные – Надаль ведёт по личным встречам со счётом 7-0, причём 5 из этих матчей состоялись на харде.

Циципас может встретиться с Джоковичем

Сам Надаль в первом раунде сыграет с Уго Дельеном. Вообще, ожидать, что он столкнётся с проблемами на ранней стадии турнира, вряд ли стоит. Джокович начнёт турнир матчем с Ян-Леннардом Штруффом, Федерер – со Стивом Джонсоном. У всех есть возможность не спеша разыграться и дойти до второй недели, не включая полную мощь. Только в 1/8 финала Джоковича может ждать встреча с Диего Шварцманом, а Федерера – с Денисом Шаповаловым. Отметим, что Стефанос Циципас, год назад победивший здесь Роджера, теперь попал в четверть Новака. Швейцарцу из 5-8-го номеров посева достался куда менее опасный Маттео Берреттини; впрочем, Зверева или Доминика Тима прямо сейчас большой угрозой тоже не назовёшь. А самый возрастной игрок основной сетки, 40-летний Иво Карлович, встретится с Вашеком Поспишилом.