10 причин следить за Australian Open. Шанс Медведева, рекорды Серены и Надаля и другое

Australian Open – самый молодой из всех турниров «Большого шлема». Ему «всего» 115 лет, в то время как старейшему турниру, Уимблдону, 143 года. US Open был впервые разыгран 139 лет назад, «Ролан Гаррос» — 129. Конечно, изначального никакого Open в названии соревнований не было – это слово появилось только в 1969 году и связано с началом Open Era, Открытой эры, когда профессионалам разрешили играть на одних турнирах с любителями. С 1905 по 1926 год (с перерывом на Первую мировую войну в 1916-1918) турнир назывался Australasian Championships. Австралазия – объединённое название Австралии и Новой Зеландии, у которых в то время во многих видах спорта, включая теннис, была общая сборная. В 1927-м название сменилось на Australian Championships, и под этим брендом турнир проводился ещё 40 с лишним лет (с 1941-го по 1945-й розыгрышей не было из-за Второй мировой войны), до появления Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии долго оставался самым непопулярным мэйджором. Главные причины – географическая удалённость континента и от Старого, и от Нового Света, а также не слишком приятный для игры климат. До начала Открытой эры турнир не мог также нормально развивать инфраструктуру и привлекать участников призовым фондом, поскольку любителям денежное вознаграждение официально не полагалось (только компенсация расходов, не более того), да и денег у организаторов тогда было мало – в отсутствие ТВ-трансляций больших доходов соревнования не приносили. Спасения от жары не было, а в первой половине XX века не было и гражданской авиации (сначала не было вовсе, затем не было такой, которая способна нормально долететь до Австралии), так что путешествие получалось долгим и малопривлекательным. Даже в 1990-е были теннисисты, игнорировавшие этот турнир; Андре Агасси, например, впервые выступил здесь в 1995 году, через 7 лет после полуфиналов на «Ролан Гаррос» и US Open (и сразу выиграл, а в итоге завоевал в Мельбурне больше титулов, чем на любом другом «Шлеме» — 4). В 70-е в Австралии почти не играл Бьорн Борг – прилетел туда лишь однажды, на заре карьеры, и больше никогда не возвращался.

10 причин следить за Australian Open Возняцки и Шарапова могут сыграть в 3-м круге, Халеп – потерять лидерство. Медведев выходит на Джоковича, а Хачанов – на Федерера.

Кстати, Australian Open – единственный турнир «Большого шлема», где матчи часто прерываются из-за жары. С 1988 года действует специальное правило, согласно которому при превышении определённой температуры игры на внешних кортах прерываются, а на центральном закрывается крыша. С тех пор крышей обзавелись ещё два корта, а температура, при которой матчи переносят или закрывают крышу, несколько раз менялась – то 39 градусов, то 35, то 40. Кроме того, температура увязана с влажностью – если влажность низкая, то лимит разрешённой температуры повышается. Вносили и некоторые другие изменения; например, ещё 10 лет назад матчи на внешних кортах доигрывались, даже если температура зашкаливала далеко за 40 градусов, и просто не начинались новые поединки. Сейчас игры из-за жары могут прерывать после окончания любой партии.



В этом году ситуацию с погодой сильно осложняют лесные пожары. Леса Австралии горят с весны (для России – с осени), погибли десятки людей и миллионы животных, многие остались без крова. Разумеется, из-за дыма на кортах тяжело дышать, но накануне прошли долгожданные ливни. Будем надеяться, что это вкупе с усилиями пожарных поможет потушить большую часть очагов огня, и уникальная природа Зелёного континента перестанет подвергаться уничтожению, а дым не будет мешать проведению Australian Open.

«Здесь тяжело дышать и тошнит». Из-за пожаров Australian Open под угрозой Жителям советовали оставаться дома, но в Мельбурне всё равно играли Шарапова, Бушар и другие. Многим теннисистам было плохо.

На случай, если кто-то запамятовал – на турнире с прошлого года введён тай-брейк в решающей партии. Так же поступили организаторы Уимблдона, но если там он разыгрывается в обычном формате при счёте 12:12 (за весь розыгрыш мужского турнира до такого дошло только в финале), то в Мельбурне при 6:6 в решающем сете проводится чемпионский тай-брейк – до 10 очков. Такой формат тай-брейка давно принят в парном теннисе вне турниров «Большого шлема», только там он заменяет третью партию.

Борьба за первую строчку по итогам турнира возможна, но о прошлогодних жарких баталиях придётся забыть. Тогда в женском туре лидером была Симона Халеп, а сместить её гипотетически могло восемь теннисисток. В итоге румынка проиграла и потеряла первую строчку, которая стояла на кону в финале между Наоми Осакой и Петрой Квитовой. Чешка впервые была в одной победе от лидерства в рейтинге, но уступила японке в трёх партиях. Сейчас в женском теннисе шансов нет ни у кого – даже если Эшли Барти проиграет в стартовом раунде, не защитив очки за четвертьфинал, она точно останется первой. Ближе всех к ней может подобраться Халеп, которой при идеальном раскладе не хватит 102 очков.

В мужском туре смена лидера может состояться, однако там расклады примерно такие же, как годом ранее. Только тогда первой ракеткой был Новак Джокович, и ему было достаточно дойти до 4-го круга, чтобы лишить Рафаэля Надаля даже теоретических шансов на успех. Сейчас лидирует Надаль, а Джокович – единственный, у кого есть шансы его обогнать. Однако сербу для этого необходимо защитить прошлогодний титул и надеяться, что испанец проиграет до полуфинала. Если Новак не станет чемпионом, то Рафаэль в любом случае останется на первой строчке. А если титул завоюет Надаль, то он впервые в карьере догонит Роджера Федерера – у обоих будет по 20 мэйджоров. Кроме того, испанец второй раз сделает «Карьерный шлем», чего пока что в Открытой эре не удавалось никому.

Серена Уильямс отправляется в очередной поход за рекордом Маргарет Корт. Играть на арене, носящей её имя, американка вряд ли будет (всё-таки это третий по значимости корт, и сомнительно, что Серену поставят туда), но в том, чтобы сравняться с рекордом Маргарет именно в Австралии, на её родине, есть что-то символическое. Конечно, далеко не факт, что Уильямс вообще удастся выиграть свой 24-й «Шлем» в одиночном разряде, но разговоры об этом будут каждый раз, пока она не сделает это – или пока не завершит карьеру. К тому же сейчас Серена завоевала свой первый титул за три года. Хотя произошло это на турнире средней руки в Окленде, в чисто психологическом плане помочь этот трофей может.

Внимание российских болельщиков, впрочем, будет в первую очередь приковано к мужскому турниру. Если несколько лет назад наш женский теннис был намного успешнее и сильнее мужского, то сейчас картина прямо противоположная. Ещё продолжающие играть звёзды, такие как Мария Шарапова и Светлана Кузнецова, всё реже выдают хотя бы проблески своего лучшего тенниса, а новое поколение больше разочаровывает, чем радует – хотя Дарья Касаткина ещё год назад была в десятке, но прошлый сезон просто провалила. А у мужчин, помимо ставшего лидером российского тенниса Даниила Медведева, есть Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые входят в топ-20. У Карена и Андрея отличные сетки стартовых раундов в Мельбурне; Даниилу достался Фрэнсис Тиафо, год назад дошедший здесь до четвертьфинала, но справляться с такими соперниками Медведев умеет. К тому же сейчас Тиафо совсем не на ходу – правда, перед прошлым Australian Open он тоже не выиграл ни одного матча в сезоне.

Кстати, у Медведева есть гипотетическая возможность дебютировать в топ-3 после Australian Open. Он уступает идущему третьим Роджеру Федереру 630 очков, и оба защищают по 180 баллов за 4-й круг. Если отбросить малореальный вариант, что швейцарец проиграет на первой неделе, то есть до 4-го раунда, то Даниилу нужно как минимум выйти в финал, чтобы подняться на третью строчку. Напомним, что в четвертьфинале Медведев гипотетически выходит на Александра Зверева (хотя более реальным вариантом видится Андрей Рублёв или Давид Гоффен), а в полуфинале – на Рафаэля Надаля.