Серена проверит Потапову, а Джокович приступает к защите титула. Матчи 1-го дня AO

В понедельник, 20 января, стартует первый в сезоне турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии. Australian Open начал свой отсчёт в 1905-м – позже всех из других мэйджоров. Нынешний турнир – 108-й по счёту с учётом перерывов на I и II Мировые войны. В стартовый день соревнований на 16 кортах пройдёт половина матчей первого круга (64) – в нижней половине мужской сетки и верхней половине женской.
На центральном корте в вечерней сессии сыграет действующий чемпион и рекордсмен Australian Open по титулам в мужской одиночке (7) Новак Джокович. А утреннюю сессию откроет чемпионка среди женщин – Наоми Осака. Из представителей топ-10 посева в этот день сыграют уже упоминавшиеся Джокович (2) и Осака (3), а также Эшли Барти (1), Роджер Федерер (3), Стефанос Циципас (6), Петра Квитова (7), Серена Уильямс (8), Маттео Берреттини (8), Роберто Баутиста-Агут (9) и Мэдисон Кис (10). Причём Уильямс и Кис сыграют с двумя россиянками – Анастасией Потаповой и Дарьей Касаткиной. Для Серены это будет очередная попытка догнать Маргарет Корт по количеству титулов в одиночке на турнирах «Большого шлема». Всего в стартовый день на корты Australian Open выйдет 5 представительниц России – кроме Потаповой и Касаткиной это также Анна Калинская (Q), Маргарита Гаспарян и Екатерина Александрова (25).
Australian Open. День 1-й. 20 января, понедельник. Начало матчей в 11:00 (03:00 мск)
3:00. Осака (Япония, 3) – Боузкова (Чехия)
Затем. Потапова (Россия) – С.Уильямс (США, 8). Текстовая трансляция
Затем. Джонсон (США) – Федерер (Швейцария, 3)
Не ранее 11:00. Барти (Австралия, 1) – Цуренко (Украина). Текстовая трансляция
Затем. Штруфф (Германия) – Джокович (Сербия, 2). Текстовая трансляция
Margaret Court Arena
3:00. Шаповалов (Канада, 13) – Фучович (Венгрия)
Затем. Синякова (Чехия) – Квитова (Чехия, 7)
Затем. В.Уильямс (США) – Гауфф (США)
Не ранее 11:00. Циципас (Греция, 6) – Карузо (Италия). Текстовая трансляция
Затем. Стивенс (США, 24) – Чжан Шуай (Китай)
Melbourne Arena
3:00. Берреттини (Италия, 8) – Харрис (Австралия, WC)
Затем. Анн (США) – Возняцки (Дания)
Затем. Лондеро (Аргентина) – Димитров (Болгария, 18)
Затем. Стосур (Австралия) – Макнелли (США, Q)
1573 Arena
3:00. Куэрри (США) – Чорич (Хорватия, 25)
Затем. Опелка (США) – Фоньини (Италия, 12)
Затем. Кис (США, 10) – Касаткина (Россия). Текстовая трансляция
Затем. Конта (Великобритания, 12) – Жабер (Тунис)
Court 3
3:00. Тревизан (Италия, Q) – Кенин (США, 14)
Затем. Энн Ли (США, Q) – Кабрера (Австралия, WC)
Затем. Томпсон (Австралия) – Бублик (Казахстан)
Не ранее 8:00. Миллман (Австралия) – Умбер (Франция)
Court 5
3:00. Гёргес (Германия) – Кужмова (Словакия)
Затем. Канепи (Эстония) – Крейчикова (Чехия, Q)
Court 7
3:00. Макхэйл (США) – Мартич (Хорватия, 13)
Затем. Синнер (Италия) – Пёрселл (Австралия, Q)
Затем. Гаспарян (Россия) – Саккари (Греция, 22)
Не ранее 8:00. Шварцман (Аргентина, 14) – Харрис (ЮАР)
Court 8
3:00. Пеллья (Аргентина, 22) – Смит (Австралия, WC)
Затем. Риске (США, 18) – Ван Яфань (Китай)
Затем. Полманс (Австралия, WC) – Кукушкин (Казахстан)
Не ранее 8:00. Юван (Словения, Q) – Ястремская (Украина, 23)
Court 11
3:00. Чжэн Сайсай (Китай) – Калинская (Россия, Q)
Court 12
3:00. Карбальес-Баэна (Испания) – Беранкис (Литва)
Court 13
3:00. Голубич (Швейцария) – Чжу Линь (Китай)
Затем. Ф.Лопес (Испания) – Баутиста-Агут (Испания, 9)
Затем. Андухар (Испания) – Ммо (США, WC)
Не ранее 8:00. Пера (США) – Рыбакина (Казахстан, 29)
Court 14
3:00. Эванс (Великобритания, 30) – Макдональд (США)
Затем. Сандгрен (США) – Трунгеллити (Аргентина, Q)
Затем. Ферро (Франция) – Ван Эйтванк (Бельгия)
Залем. Саснович (Беларусь) – Миннен (Бельгия, Q)
Court 19
3:00. Александрова (Россия, 25) – Тайхманн (Швейцария).
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