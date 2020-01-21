«Не знаю, вернусь ли на Australian Open». Так низко Шарапова ещё не падала!

Падение Шараповой

Мария Шарапова в прошлом году играла так мало и неудачно, что 240 очков, заработанные за выход в 1/8 финала Australian Open, в начале этого сезона составляли больше половины её рейтинга – всего на счету россиянки осталось 407 баллов. В случае потери этих очков Шарапова падала из второй сотни рейтинга в четвёртую. Так низко экс первая ракетка мира, пять раз поднимавшаяся на вершину и проведшая там 21 неделю, не была с самого старта своей карьеры в 2002 году, с 15-летнего возраста. Да, во время дисквалификации в 2016-2017 годах она полностью потеряла рейтинг, но тогда она, соответственно, просто выпала из него, а вернулась сразу на 262-ю строчку и ниже не опускалась.

На Открытом чемпионате Австралии Шараповой предоставили уайлд-кард в основную сетку. Россиянка побеждала здесь в 2008 году, да и без того практически на любом турнире организаторы рады её видеть – болельщиков на трибуны и к экранам телевизоров и компьютеров Мария по-прежнему привлекает в достаточно больших количествах, несмотря на все проблемы с игрой и результатами.

Российская армада вступает в борьбу: Медведев, Шарапова, Рублёв. Матчи 2-го дня AO А также Кузнецова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова. Всего 13 россиян – в перегруженной дождём программе дня на кортах Аustralian Open.

Мария собралась в середине матча. Но этого не хватило даже на сет

Жеребьёвка для россиянки получилась посредственной – она попала на молодую, задающую высокие скорости хорватку Донну Векич, которая в этом году уже провела несколько матчей и набрала ход. Единственная встреча между ними осталась за Шараповой, но было это на грунте, на «Ролан Гаррос» — 2018. И Марии это покрытие подходит больше, чем Донне, и форма у Шараповой тогда была лучше, чем сейчас.



Начало матча Мария провалила, много ошибаясь и взяв лишь один гейм из шести. После этого ей удалось войти в игру, начать попадать ударами по линиям и в целом действовать активнее. Шарапова отыграла один брейк и заработала брейк-пойнт на то, чтобы фактически сравнять счёт (на 4:5 и свою подачу), но решающие очки остались за Векич.



Вторую партию Мария начала на той же позитивной волне, которую поймала при критическом счёте в первом сете. Две своих подачи подряд она взяла под ноль, один гейм на приёме уступила с брейк-пойнта, а во втором сделала брейк. Вроде бы всё шло хорошо, и уже появились мысли о решающей партии, но Шарапова вдруг отдала свой гейм с 30:0. Более того, это произошло два раза подряд – сначала при счёте 4:2, затем при 4:4. Векич воспользовалась таким подарком и подала на матч, тем более что и там Мария допустила пару ошибок, ставших решающими.

«Я была в игре, старалась, но...»

После матча Шарапова не стала утвердительно отвечать на вопрос о том, выступит ли на Australian Open в следующем году. «Я не знаю. Мне повезло, что я сейчас была здесь. Спасибо Крэйгу и команде за то, что позволили мне принять участие в этом турнире. Сложно сказать, что пройзойдёт за ближайшие 12 месяцев.



Я могу говорить о своих трудностях и тех вещах, через которые мне пришлось пройти в связи с травмой плеча, но это не в моём характере. Я была в игре. Я старалась. Мне пришлось нелегко. Игра прошла не так, как мне хотелось бы. Сейчас, спустя 45 минут после матча, сложно сказать, что я на правильном пути. Но выхода нет, остаётся лишь верить в себя, потому что если ты всё делаешь правильно, но не веришь в себя, это плохая формула». Сейчас ей вообще сложно что-либо прогнозировать – находясь на 366-й строчке (а в новом рейтинге Мария окажется именно там, либо даже ещё немного ниже), она может рассчитывать исключительно на уайлд-кард, поскольку ни на одном турнире WTA или мэйджоре не попадёт даже в квалификацию.

10 причин следить за Australian Open. Шанс Медведева, рекорды Серены и Надаля и другое В мужском рейтинге Медведев может обогнать Федерера, а Джокович – Надаля. При этом Рафаэль угрожает рекорду Роджера.

Векич, разумеется, была очень довольна результатом. «Я действительно счастлива победить сегодня и особенно играть перед вами, ребята, вы великолепны. Мне всегда нравится играть на больших турнирах. Я действительно наслаждалась своим временем на корте с первых минут и счастлива уйти с победой». Её следующей соперницей станет Ализе Корне либо Моника Никулеску. А Шарапова, вероятно, теперь сыграет в Санкт-Петербурге, где выступала год назад, но не смогла выйти на матч второго круга из-за травмы.