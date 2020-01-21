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Результаты Australian Open 2020. Шарапова проиграла Векич, не взяв ни сета

Шарапова проиграла Векич
Артём Тайманов
«Не знаю, вернусь ли на Australian Open». Так низко Шарапова ещё не падала!
Мария уверенно вела во втором сете с Векич на АО-2020, но развалилась и безвольно проиграла. Судя по рейтингу, она теперь даже не середняк.
Теннис / Australian Open 2020 0

Падение Шараповой

Мария Шарапова в прошлом году играла так мало и неудачно, что 240 очков, заработанные за выход в 1/8 финала Australian Open, в начале этого сезона составляли больше половины её рейтинга – всего на счету россиянки осталось 407 баллов. В случае потери этих очков Шарапова падала из второй сотни рейтинга в четвёртую. Так низко экс первая ракетка мира, пять раз поднимавшаяся на вершину и проведшая там 21 неделю, не была с самого старта своей карьеры в 2002 году, с 15-летнего возраста. Да, во время дисквалификации в 2016-2017 годах она полностью потеряла рейтинг, но тогда она, соответственно, просто выпала из него, а вернулась сразу на 262-ю строчку и ниже не опускалась.

На Открытом чемпионате Австралии Шараповой предоставили уайлд-кард в основную сетку. Россиянка побеждала здесь в 2008 году, да и без того практически на любом турнире организаторы рады её видеть – болельщиков на трибуны и к экранам телевизоров и компьютеров Мария по-прежнему привлекает в достаточно больших количествах, несмотря на все проблемы с игрой и результатами.

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Мария собралась в середине матча. Но этого не хватило даже на сет

Жеребьёвка для россиянки получилась посредственной – она попала на молодую, задающую высокие скорости хорватку Донну Векич, которая в этом году уже провела несколько матчей и набрала ход. Единственная встреча между ними осталась за Шараповой, но было это на грунте, на «Ролан Гаррос» — 2018. И Марии это покрытие подходит больше, чем Донне, и форма у Шараповой тогда была лучше, чем сейчас.

Начало матча Мария провалила, много ошибаясь и взяв лишь один гейм из шести. После этого ей удалось войти в игру, начать попадать ударами по линиям и в целом действовать активнее. Шарапова отыграла один брейк и заработала брейк-пойнт на то, чтобы фактически сравнять счёт (на 4:5 и свою подачу), но решающие очки остались за Векич.

Вторую партию Мария начала на той же позитивной волне, которую поймала при критическом счёте в первом сете. Две своих подачи подряд она взяла под ноль, один гейм на приёме уступила с брейк-пойнта, а во втором сделала брейк. Вроде бы всё шло хорошо, и уже появились мысли о решающей партии, но Шарапова вдруг отдала свой гейм с 30:0. Более того, это произошло два раза подряд – сначала при счёте 4:2, затем при 4:4. Векич воспользовалась таким подарком и подала на матч, тем более что и там Мария допустила пару ошибок, ставших решающими.

Australian Open (ж). 1-й круг
21 января 2020, вторник. 04:45 МСК
Донна Векич
20
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Мария Шарапова
145
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова

«Я была в игре, старалась, но...»

После матча Шарапова не стала утвердительно отвечать на вопрос о том, выступит ли на Australian Open в следующем году. «Я не знаю. Мне повезло, что я сейчас была здесь. Спасибо Крэйгу и команде за то, что позволили мне принять участие в этом турнире. Сложно сказать, что пройзойдёт за ближайшие 12 месяцев.

Я могу говорить о своих трудностях и тех вещах, через которые мне пришлось пройти в связи с травмой плеча, но это не в моём характере. Я была в игре. Я старалась. Мне пришлось нелегко. Игра прошла не так, как мне хотелось бы. Сейчас, спустя 45 минут после матча, сложно сказать, что я на правильном пути. Но выхода нет, остаётся лишь верить в себя, потому что если ты всё делаешь правильно, но не веришь в себя, это плохая формула». Сейчас ей вообще сложно что-либо прогнозировать – находясь на 366-й строчке (а в новом рейтинге Мария окажется именно там, либо даже ещё немного ниже), она может рассчитывать исключительно на уайлд-кард, поскольку ни на одном турнире WTA или мэйджоре не попадёт даже в квалификацию.

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Векич, разумеется, была очень довольна результатом. «Я действительно счастлива победить сегодня и особенно играть перед вами, ребята, вы великолепны. Мне всегда нравится играть на больших турнирах. Я действительно наслаждалась своим временем на корте с первых минут и счастлива уйти с победой». Её следующей соперницей станет Ализе Корне либо Моника Никулеску. А Шарапова, вероятно, теперь сыграет в Санкт-Петербурге, где выступала год назад, но не смогла выйти на матч второго круга из-за травмы.

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