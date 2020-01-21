Тройной удар. Медведев, Рублёв и Хачанов успешно стартовали на Australian Open

Донской «выпал из лодки»

В последние пару лет стало привычным, что мужской российский теннис радует намного больше и чаще, чем женский. Да, был хороший сезон-2018 у Дарьи Касаткиной, сумевшей зацепиться за топ-10, были отдельные «выстрелы» у Светланы Кузнецовой и даже у Марии Шараповой, несмотря на все её проблемы с игровой и физической формой, но в мужском туре ситуация намного лучше. Впервые с 2000-х годов у нас есть три теннисиста топ-20, и ни одному из них ещё не исполнилось 24 года, так что на протяжении ближайших лет они должны только прибавлять. Правда, прогресс Карена Хачанова после победы на «Мастерсе» в Париже в 2018-м застопорился, но будем надеяться, что это временно. Зато за последний год резко рванули вперёд Даниил Медведев и Андрей Рублёв.

Российская армада вступает в борьбу: Медведев, Шарапова, Рублёв. Матчи 2-го дня AO А также Кузнецова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова. Всего 13 россиян – в перегруженной дождём программе дня на кортах Аustralian Open.

Сейчас все трое попали в верхнюю половину сетки Australian Open – 2020. В ней же оказался Евгений Донской, прошедший в основу на правах лаки-лузера, но ему не удалось реабилитироваться за поражение в финале квалификации. Евгений сопротивлялся Фернандо Вердаско только в первой партии, после чего выдохся – 5:7, 2:6, 1:6. Донской, впрочем, из другого поколения (ему сейчас 29 лет), и игроком топ-уровня он никогда не был, хотя отдельные неплохие результаты показывал.

«Не знаю, вернусь ли на Australian Open». Так низко Шарапова ещё не падала! Мария уверенно вела во втором сете с Векич на АО-2020, но развалилась и безвольно проиграла. Судя по рейтингу, она теперь даже не середняк.

«Для первого раунда это большая победа»

А наше молодое поколение дружно проиграло по одной партии, но все трое прошли во второй раунд. Самый сильный соперник, вопреки номеру посева, достался Медведеву — 21-летний Фрэнсис Тиафо, который в прошлом году дошёл здесь до четвертьфинала (на круг дальше, чем сам Даниил). Правда, на других турнирах американец не блистал, что и не позволило ему попасть в число сеяных. Подача у Даниила летела не очень хорошо (53% попадания первой, 12 двойных ошибок и 13 эйсов), что позволило Фрэнсису сделать пять брейков. Сама игра тоже была очень неровной, и во многом из-за Тиафо, который то «выключался», то проводил роскошные розыгрыши. В итоге россиянин взял верх за 2,5 часа, но соперник не давал ему расслабиться до последнего мяча.

Российская армада вступает в борьбу: Медведев, Шарапова, Рублёв. Матчи 2-го дня AO А также Кузнецова, Касаткина, Хачанов, Павлюченкова. Всего 13 россиян – в перегруженной дождём программе дня на кортах Аustralian Open.

«Это был по-настоящему сложный матч, у нас обоих случались взлёты и падения. Я очень рад победе, потому что первый круг всегда получается непростым. Особенно если твой соперник — Фрэнсис. В прошлом году он дошёл до четвертьфинала, это непростой соперник. Я много раз думал, что уже выиграл очко, но он выполнял изумительные удары. Во многих розыгрышах я чувствовал: «Хорошо, я набрал ход, нужно продолжать и сделать следующий шаг» — а после этого он сразу же возвращался в игру. Думаю, я многие вещи могу делать лучше, но соперник вынудил меня прибавить. Для первого раунда это большая победа. Я очень рад, что одержал её», — сказал Медведев после матча. Дальше его, скорее всего, ждёт куда более простой поединок – с испанцем Педро Мартинесом-Портеро, который выбил немца Доминика Кёпфера, не дав ему вновь встретиться с Даниилом (они играли в 4-м круге US Open – 2019, где россиянин победил в четырёх партиях).

Хачанов и Рублёв выиграли, но могли сделать это легче

Карен Хачанов, кстати, провозился с другим испанским выходцем из квалификации, Марио Вилелья-Мартинесом. Россиянин долго входил в игру, уступил первую партию и лишь дважды за матч сумел взять подачу соперника – по одному разу во втором и четвёртом сетах. Понятно, что Карен прежде никогда не видел игру этого испанца вживую и не сразу приспособился к ней, но всё равно почти трёхчасовая битва с ним выглядит не лучшим стартом турнира. Во втором раунде соперник Хачанова тоже уступает ему в классе, хоть и не столь значительно – это будет швед Микаэль Имер. А вот в третьем круге Карен может встретиться с Ником Кирьосом.

Рублёв штампует титулы. Россиянин победил на двух континентах за две недели Андрей выиграл 12 официальных матчей подряд, взяв 2 титула. Похоже, на Australian Open он готов повторить свой лучший результат на «Шлемах».

Андрей Рублёв как раз играл с местным теннисистом, но, в отличие от Кирьоса, почти неизвестным – Кристофером О'Коннеллом. Если оставить за скобками вторую партию, начало которой россиянин провалил, после чего просто махнул на неё рукой, то он провёл неплохой матч, хотя О'Коннелл достойно сражался. В большей части геймов на своей подаче Рублёв давил его скоростью, но на своей подаче Кристофер сопернику хозяйничать не позволял. Брейков австралиец сделал даже больше – 5 против 4; правда, 3 из них пришлись на второй сет, закончившийся под ноль. Андрей дожал Кристофера на тай-брейке четвёртой партии, так что борьба шла до последнего мяча. В четверг он сыграет с японцем Юити Сугитой.

Приятный сюрприз от Кузнецовой

В женском турнире без позитивных результатов тоже не обошлось, хотя большинство россиянок, игравших во вторник, вылетело. Помимо Марии Шараповой, проиграли Маргарита Гаспарян, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Виталия Дьяченко. Прервала череду российских неудач Анна Блинкова, победившая итальянку Ясмине Паолини со счётом 7:5, 6:4. А затем порадовала Светлана Кузнецова, которая перед этим Открытым чемпионатом Австралии проиграла 4 матча подряд. Она уверенно взяла первую партию у неприятной чешской левши Маркеты Вондроушовой, и повела во второй с брейком — но, конечно, так просто всё закончиться не могло. 3:1 быстро превратились в 4:6. Решающий сет тоже получился нервным, «качельным». Чешка два раза подряд отыгрывала брейк, а завершилось всё парой отличных ударов Кузнецовой и брейком с 30:0. Теперь Светлана встретится с итальянкой Камилой Джорджи.