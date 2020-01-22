Медведев, Хачанов и Рублёв набирают обороты. Матчи 4-го дня Australian Open

Также из лидеров в четверг сыграют Надаль, Тим, Зверев, Свитолина, Плишкова, Халеп и ещё 3 россиянки – Павлюченкова, Кузнецова и Блинкова.

В четверг, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии должен завершиться второй круг. Состоится 32 одиночных поединка – по 16 в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. Из представителей топ-10 посева в этот день сыграют Рафаэль Надаль (1), Каролина Плишкова (2), Симона Халеп (4), Даниил Медведев (4), Доминик Тим (5), Элина Свитолина (5), Белинда Бенчич (6), Александр Зверев (7), Кики Бертенс (9) и Гаэль Монфис (10).

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Из представителей России на корты выйдут 6 теннисистов – помимо Медведева это Карен Хачанов (16), Андрей Рублёв (17), Анастасия Павлюченкова (30), Светлана Кузнецова и Анна Блинкова. Представляем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня.

Серьёзная проверка Роджера Федерера. Матчи 3-го дня Australian Open Из лидеров также сыграют Джокович, Циципас, Барти, Осака, Квитова, Серена, а ещё 3 россиянки – Александрова, Павлюченкова и Кудерметова.

Australian Open. День 4-й. 23 января, четверг. Начало матчей в 11:00 (03:00 мск).

Мужчины. 2-й круг. Сетка

Женщины. 2-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка

Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка