Медведев, Хачанов и Рублёв набирают обороты. Матчи 4-го дня Australian Open

В четверг, 23 января, на Открытом чемпионате Австралии должен завершиться второй круг. Состоится 32 одиночных поединка – по 16 в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. Из представителей топ-10 посева в этот день сыграют Рафаэль Надаль (1), Каролина Плишкова (2), Симона Халеп (4), Даниил Медведев (4), Доминик Тим (5), Элина Свитолина (5), Белинда Бенчич (6), Александр Зверев (7), Кики Бертенс (9) и Гаэль Монфис (10).
Из представителей России на корты выйдут 6 теннисистов – помимо Медведева это Карен Хачанов (16), Андрей Рублёв (17), Анастасия Павлюченкова (30), Светлана Кузнецова и Анна Блинкова. Представляем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня.
Australian Open. День 4-й. 23 января, четверг. Начало матчей в 11:00 (03:00 мск).
Парный разряд. Мужчины. 1-й круг. Сетка
Парный разряд. Женщины. 1-й круг. Сетка
3:00. Мугуруса (Испания) – Томлянович (Австралия)
Затем. Зигемунд (Германия) – Кар.Плишкова (Чехия, 2)
Не ранее 6:00. Герасимов (Беларусь) – А.Зверев (Германия, 7)
Не ранее 11:00. Дарт (Великобритания, Q) – Халеп (Румыния, 4)
Затем. Надаль (Испания, 1) – Дельбонис (Аргентина)
Margaret Court Arena
3:00. Бенчич (Швейцария, 6) – Остапенко (Латвия)
Затем. Медведев (Россия, 4) – Мартинес (Испания, Q). Текстовая трансляция
Затем. Хон (Австралия, WC) – Кербер (Германия, 17)
11:00. Сеппи (Италия) – Вавринка (Швейцария, 15)
Затем. Свитолина (Украина, 5) – Дэвиса (США)
Melbourne Arena
3:00. Векич (Хорватия, 19) – Корне (Франция)
Затем (после пары). Болт (WC) – Тим (Австрия, 5)
Не ранее 10:45. Кирьос (Австралия, 23) – Симон (Франция)
1573 Arena
3:00. Беллис (США) – Мухова (Чехия, 20)
Затем. Монфис (Франция, 10) – Карлович (Хорватия)
Не ранее 6:30. Фритц (США, 29) – Андерсон (ЮАР)
Court 3
3:00. Дияс (Казахстан) – Блинкова (Россия)
Затем (после пары). Мунар (Испания) – Попырин (Австралия)
Не ранее 10:00. М.Имер (Швеция) – Хачанов (Россия, 16). Текстовая трансляция
Court 7
Около 4.30. Соррибес-Тормо (Испания) – Контавейт (Эстония, 28)
Затем (после пары). Гоёвчик (Германия, Q) – Карреньо-Буста (Испания, 27)
Court 8
Около 4.30. Ар.Родионова (Австралия, WC) – Бертенс (Нидерланды, 9)
Затем. Гоффен (Бельгия, 11) – Эрбер (Франция)
Court 12
Около 4.30. Павлюченкова (Россия, 30) – Таунсенд (США)
Court 13
Около 4.30. Басилашвили (Грузия, 26) – Вердаско (Испания)
Court 14
Около 4.30. Свёнтек (Польша) – Суарес-Наварро (Испания)
Court 15
Около 7.30. Коллинз (США, 26) – Путинцева (Казахстан)
Court 19
3:00. Бедене (Словения) – Гулбис (Латвия, Q)
Затем. Сугита (Япония) – Рублёв (Россия, 17). Текстовая трансляция
Затем. Кузнецова (Россия) – Джорджи (Италия). Текстовая трансляция
Court 22
Около 4.30. Мертенс (Бельгия, 16) – Уотсон (Великобритания)
Затем (после пары). Иснер (США, 19) – Табило (Чили, Q)
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