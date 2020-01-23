Врач для Медведева, эмоции Рублёва напоказ и героическое спасение Хачанова

Медведев победил под крышей. И кровотечение не помешало

Мужская сетка Australian Open

Жеребьёвка Australian Open в мужском одиночном разряде, как известно, определила всех россиян в одну половину, так что играть им на протяжении всего турнира (до момента вылета из него либо до победы) предстоит в один и тот же день. В женской сетке три из четырёх остававшихся в строю россиянок также были в той половине сетки, которая играет в этот день (в нижней), так что в четверг на корт вышли все российские спортсмены в одиночных разрядах, кроме Екатерины Александровой.

Тройной удар. Медведев, Рублёв и Хачанов успешно стартовали на Australian Open Молодые российские теннисисты дружно шагнули во второй круг, хотя каждый отдал по сету. Светлана Кузнецова прервала серию из 4 поражений.

Начало игрового дня задержалось из-за дождей и из-за загрязнения кортов землёй и сажей, принесённых с осадками и с ветром. Не коснулось это только трёх главных арен, снабжённых раздвижной крышей. Кстати, большая часть поединка Даниила Медведева с испанцем Педро Мартинесом-Портеро прошла под крышей – уже в конце второго гейма начался дождь. И если 10 лет назад крыша закрывалась 10-15 минут, то сейчас на этот процесс уходит меньше минуты. А вот свою игру Медведев искал намного дольше. Подавал он лучше, чем в первом круге, но в стартовой партии это было единственное позитивное отличие от поединка с Фрэнсисом Тиафо. В розыгрышах Даниил, напротив, смотрелся хуже, много ошибался и никак не мог задавить соперника, который, помимо неточных ударов, допускал ряд тактических ошибок. К счастью, в концовке партии испанец помог – по сути, сам отдал подачу при счёте 5:6. А после этого Медведев прибавил, заиграв намного точнее и острее, и достаточно быстро довёл матч до победы. Не помешало ему и неожиданно начавшееся в конце второй партии кровотечение из носа, которое, впрочем, быстро остановили.

Сам Даниил посчитал, что сыграл лучше, чем в первом круге, Если говорить только о второй и третьей партиях, то это действительно так. «Это было нелегко, особенно в первом сете, но я оставался в игре на протяжении всей встречи и в итоге сумел победить, потому что у соперника меньше опыта. Я старался всё время оказывать давление на него, и это сегодня сработало. Я сыграл лучше, чем в первом матче. Я всё ещё недоволен своей подачей, но мы, теннисисты, всегда хотим большего. Мы хотим выполнять по 50 эйсов за матч. Надеюсь, турнир получится долгим для меня. Тогда я смогу выполнить гораздо больше эйсов, чтобы помочь пострадавшим от лесных пожаров».

Видео доступно на «Чемпионате».

«Эмоции напоказ усложнили игру»

Андрей Рублёв уверенно разобрался с Юити Сугитой. Россиянин здорово подавал, наколотив за три сета 20 эйсов и не позволив японцу заработать ни одного брейк-пойнта, и красиво атаковал. Сугите время от времени удавалось завязать борьбу в обмене ударами на задней линии, однако когда Рублёв взвинчивал темп, и преимущество сразу переходило к нему. Лишь в третьей партии Юити удалось взять все свои подачи, но тай-брейк остался за Андреем.

«Я чувствовал себя намного лучше, чем в первом матче. Я был спокойнее, увереннее, но при этом было много эмоций напоказ, непонятно зачем, не знаю, для чего. Это только немного усложнило игру. На болельщиков Сугиты внимания не обращал. На Australian Open такое часто встречается, что чьи-то болельщики начинают громко кричать, скандировать. Уже не первый раз такое. Ветер беспокоит. Когда его нет, это самое комфортное. Остальное всё нормально», — рассказал Рублёв после матча.

Рублёв штампует титулы. Россиянин победил на двух континентах за две недели Андрей выиграл 12 официальных матчей подряд, взяв 2 титула. Похоже, на Australian Open он готов повторить свой лучший результат на «Шлемах».

Видео доступно на «Чемпионате».

Хачанов отдал 10 своих подач, но вырвал победу

А вот матч Карена Хачанова держал в напряжении до последней секунды. Если на ATP Cup с соперниками среднего уровня он справлялся, проиграв лишь один матч из пяти – Душану Лайовичу, который тогда действовал очень здорово, – то после этого дела у Карена пошли не очень хорошо. В Окленде он сразу уступил Джону Миллману, а в первом круге Открытого чемпионата Австралии почти три часа мучился с безвестным испанцем Марио Вилелья-Мартинесом. Во втором раунде Хачанов встретился со шведом Микаэлем Имером, и эта битва затянулась на 4,5 часа. Здесь были и красивые удары, и грубые ошибки, и множество брейков – по 10 с каждой стороны (!), и драматичные повороты.

Карен уверенно выиграл первый сет и упустил несколько шансов повести с брейком во второй партии, после чего проиграл две свои подачи подряд. Затем теннисисты ещё раз обменялись сетами – Хачанов взял третий, а Имер четвёртый. В решающей партии россиянин дважды вёл с брейком, не подал на матч, отдав три свои подачи кряду, а затем отыграл подачу соперника на матч. Всё завершилось супертайбрейком, который играется на Australian Open при 6:6 в решающей партии. Там преимущество тоже переходило от одного теннисиста к другому, и в конце концов Карен дожал соперника, превратив 6:8 в 10:8! Россиянин в героическом стиле спас матч.

В следующем раунде Хачанов встретится с Ником Кирьосом, и там сделать десяток брейков, как в этом матче, точно не получится – так что столько раз отдавать свою подачу будет никак нельзя. Соперником Медведева станет другой австралиец, Алексей Попырин, а Рублёв сыграет с Давидом Гоффеном. Бельгиец, кстати, с трудом одолел Пьер-Юга Эрбера, сделав 12 двойных ошибок, 8 раз проиграв свою подачу и едва не упустив 2-0 по сетам в свою пользу.

10 причин следить за Australian Open. Шанс Медведева, рекорды Серены и Надаля и другое В мужском рейтинге Медведев может обогнать Федерера, а Джокович – Надаля. При этом Рафаэль угрожает рекорду Роджера.

В женской сетке победила только Павлюченкова

Женская сетка Australian Open

В женском турнире поводов для радости оказалось намного меньше. Анна Блинкова отыгралась у Зарины Дияс с 1:4 в первом сете, взяв шесть геймов подряд, но затем начался дождь. Перерыв не пошёл Анне на пользу – спасти вторую партию с аналогичного счёта ей не удалось, а в напряжённой борьбе в решающем сете представительница Казахстана (и единственная ненатурализованная теннисистка из этой страны, играющая на высоком уровне) оказалась сильнее – 4:6, 6:3, 6:4.

Светлана Кузнецова и вовсе продержалась всего час – её по всем статьям переиграла Камила Джорджи. Итальянка не только ошибалась меньше, но и действовала гораздо активнее. После 2:0 в свою пользу на старте матча Кузнецова сумела взять всего два гейма, а в целом игра шла полностью под контролем Джорджи.

Выиграть удалось только Анастасии Павлюченковой, и то победа далась ей настолько непросто, насколько это возможно в двухсетовом матче. Каждая партия её поединка с Тэйлор Таунсенд длилась чуть больше часа, и в обоих сетах до последнего было непонятно, кто возьмёт верх. Анастасия упустила комфортное преимущество в первом сете (4:1 и двойной брейк-пойнт), не реализовала 4 сетбола на приёме при счёте 5:4 и была вынуждена отыгрывать три брейк-пойнта при 5:5, прежде чем сделала решающий брейк. Во второй партии Павлюченкова отыграла сетбол, затем не дала сопернице подать на сет и, упустив четыре матчбола на приёме, разгромила Таунсенд на тай-брейке.

После этого дня в женской одиночной сетке остались всего две россиянки, причём обеих ждут матчи с очень сильными чешками. Павлюченкова встретится с Каролиной Плишковой, а Екатерина Александрова сыграет с Петрой Квитовой. Понятно, что ни одна из наших девушек не является фавориткой матча, но надежды на успех всё-таки есть. В мужской сетке больше всего опасений вызывает Хачанов, в то время как Медведев будет явным фаворитом, да и у Рублёва шансы весьма хорошие.