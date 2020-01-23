Можем повторить! Осака и Гауфф снова устроят парное рыдание?

В пятницу, 24 января, на Открытом чемпионате Австралии начнётся третий круг. С этой стадии соревнований уже возможны встречи двух сеяных теннисистов между собой. Состоится 16 одиночных поединков – по 8 в нижней половине мужской сетки и верхней половине женской. Матчей осталось так мало, что они уместились на четырёх кортах, три из которых оснащены крышами. Так что даже если в пятницу весь день будет лить дождь, программа дня в одиночках от этого практически не пострадает.

Дождь смыл половину матчей в Мельбурне. Даже 3 крыши не спасли Australian Open затопило в день старта основных сеток. Перед этим проиграл Шаповалов, а Федерер, Серена и другие лидеры прошли дальше.

Из представителей топ-10 посева в этот день сыграют Эшли Барти (1), Новак Джокович (2), Роджер Федерер (3), Наоми Осака (3), Стефанос Циципас (6), Петра Квитова (7), Серена Уильямс (8), Роберто Баутиста-Агут (9) и Мэдисон Кис (10). Из россиян на корт выйдет только одна теннисистка – Екатерина Александрова (25), которая померится силами с чешкой Квитовой. Открыть программу дня на центральном корте организаторы доверили японке Осаке и самой юной теннисистке в сетке Кори Гауфф из США. Несмотря на 15-летней возраст, американка уже встречалась со своей будущей соперницей – на последнем US Open. Тогда в Америке поднялась сумасшедшая волна «Кокомании» — Гауфф проходила соперницу за соперницей, но в третьем круге её выбила как раз Осака, которая после победы пошла подбодрить расплакавшуюся девочку и вместе с ней разрыдалась. Представляем вашему вниманию расписание всех одиночных матчей дня.

Парное рыдание. Осака сняла корону с теннисной принцессы Волна Кокомании затопила слезами US Open. Кори Гауфф проиграла, но все счастливы.

Australian Open. День 5-й. 24 января, пятница. Начало матчей в 11:00 (03:00 мск).



Мужчины. 3-й круг. Сетка

Женщины. 3-й круг. Сетка

Парный разряд. Мужчины. 1-й и 2-й круг. Сетка

Парный разряд. Женщины. 1-й и 2-й круг. Сетка

Парный разряд. Микст. 1-й круг. Сетка

Rod Laver Arena

3:00. Барти (Австралия, 1) – Рыбакина (Казахстан, 29)

Затем. Ван Цян (Китай, 27) – С.Уильямс (США, 8)

Затем. Нисиока (Япония) – Джокович (Сербия, 2)

Не ранее 11:00. Осака (Япония, 3) – Гауфф (США)

Затем. Миллман (Австралия) – Федерер (Швейцария, 3) Текстовая трансляция 3:00. Барти (Австралия, 1) – Рыбакина (Казахстан, 29)Затем. Ван Цян (Китай, 27) – С.Уильямс (США, 8)Затем. Нисиока (Япония) – Джокович (Сербия, 2)Не ранее 11:00. Осака (Япония, 3) – Гауфф (США) Текстовая трансляция Затем. Миллман (Австралия) – Федерер (Швейцария, 3)

Margaret Court Arena

3:00. Шварцман (Аргентина, 14) – Лайович (Сербия, 24)

Затем. Александрова (Россия, 25) – Квитова (Чехия, 7) Текстовая трансляция

Затем. Кис (США, 10) – Саккари (Греция, 22)

Не ранее 11:00. Циципас (Греция, 6) – Раонич (Канада, 32) Текстовая трансляция

Затем. Чжан Шуай (Китай) – Кенин (США, 14)



Melbourne Arena

Не ранее 4:30. Жабер (Тунис) – Возняцки (Дания)

Затем. Чилич (Хорватия) – Баутиста-Агут (Испания, 9)

Затем. Пелья (Аргентина, 22) – Фоньини (Италия, 12)



1573 Arena

Около 4:30. Фучович (Венгрия) – Пол (США)

Не ранее 7:00. Риске (США, 18) – Гёргес (Германия)

Затем. Сандгрен (США) – Куэрри (США).