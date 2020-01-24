Такого позора с Сереной не случалось почти 15 лет! Ещё и на глазах у дочери

Падение фаворитки. Серену сгубили ошибки

Женская сетка Australian Open



В Мельбурне произошла громкая сенсация – и, возможно, одновременно главная сенсация всего Australian Open, по крайней мере его женской части. Серена Уильямс, несмотря на позицию в рейтинге в конце первой десятки и то, что ей уже 38 лет, несмотря на отсутствие больших титулов после родов (то есть за последние три года), считалась одним из главных фаворитов турнира. Букмекеры давали за её победу наиболее низкий коэффициент, журналисты и болельщики, глядя на сетку, предвкушали её встречи с Каролиной Возняцки в 1/8 финала, с Наоми Осакой в четвертьфинале… Но ничего этого не будет. Американка впервые с 2006 года вылетела с турнира «Большого шлема», играющегося на харде, до 4-го раунда. 14 лет назад Серена проиграла в 3-м круге Australian Open Даниэле Гантуховой, будучи при этом действующей чемпионкой. С тех пор Уильямс рано вылетала в основном с «Ролан Гаррос» и однажды проиграла в 3-м раунде Уимблдона, но на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США неизменно доходила как минимум до 4-го круга.

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А сейчас Серена проиграла Ван Цян – китайской теннисистке, с которой встречалась в четвертьфинале US Open – 2019. Тот матч продлился всего 44 минуты, получившись настоящим избиением китаянки. Ван Цян взяла один гейм и ни разу за всю игру не пробила навылет. На этот раз поединок продлился больше двух с половиной часов, и Уильямс допустила больше полусотни невынужденных ошибок. Конечно, она играла активнее соперницы, но забить китаянку так, как в Нью-Йорке, не получилось. Ван Цян провела матч на очень достойном уровне, не только грамотно воспользовавшись ошибками соперницы, но и здорово контратакуя. За весь поединок китаянка лишь раз отдала свою подачу – причём единственный брейк Серене удался тогда, когда соперница подавала на матч во второй партии. Но этот камбэк, приведший к выигрышу Уильямс сета на тай-брейке, не помог американке и не сломал Ван Цян – в последнем гейме третьей партии китаянка сделала брейк, избежав супертай-брейка и отправив Серену домой.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Играть так – это непрофессионально»

«Я сохраняла оптимизм и думала, что смогу выиграть. Говорила себе: „Хорошо, тебе нужно завершить матч в свою пользу“. Честно говоря, я не думала, что проиграю. Но я не принимала как Серена. Я сама проиграла. Я не должна так играть. Я в буквальном смысле не должна так действовать. Это непрофессионально. Это не круто. Я лучше этого. В этом матче я допустила слишком много ошибок, чтобы называться профессиональной теннисисткой», — сказала Уильямс после поражения.

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После того как Серена меньше двух недель назад завоевала в Окленде свой первый титул в качестве мамы, подумалось, что это может уменьшить психологическое давление на неё на турнирах «Большого шлема» и помочь всё-таки выиграть финал – ведь после родов она проиграла четыре финальных матча на мэйджорах, не взяв в них ни одной партии. Однако вместо этого произошло самое раннее поражение на Открытом чемпионате Австралии за 14 лет. Что будет на следующих «Шлемах», особенно на любимых Уильямс Уимблдоне и US Open, загадывать рано, но можно точно сказать, что начало года у американки не задалось. При этом она уже пообещала вернуться в Мельбурн в 2021-м.