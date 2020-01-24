15-летняя наследница Уильямс заставила чемпионку убежать с корта

Коко Гауфф лишила Осаку титула

* Женская сетка Australian Open

В женском теннисе пятый день Australian Open стал днём сенсаций. В дневной программе турнира проиграла Серена Уильямс, а вечером вылетела Наоми Осака, которая считалась второй фавориткой соревнований после американки. Год назад японка выиграла здесь напряжённый финальный матч у Петры Квитовой, не расклеившись после упущенной с тройного матчбола второй партии, и стала первой ракеткой мира (а также действующей чемпионкой обоих турниров «Большого шлема» на харде).

Не защитив титул на US Open, Наоми попрощалась с первой строчкой рейтинга – по всей видимости, надолго – а теперь опустится ещё ниже. В лучшем случае Осака после завершения Открытого чемпионата Австралии будет девятой ракеткой мира, а при худшем для себя раскладе вылетит из топ-10. Здесь можно вспомнить, как после триумфа в Мельбурне в 2019-м Наоми рассталась с Сашей Бажиным – тренером, который и привёл её на вершину – заявив, что ей важнее окружать себя людьми, с которыми она чувствует себя комфортно, и посмотреть на падение результатов японки за этот год; но, в конце концов, это решение Осаки, её результаты и её заработки. Понятно, что гарантий того, что с Бажиным результаты и дальше шли бы в гору, нет, но их связка давала плоды, а по отдельности ни у неё, ни у него дела на прежнем уровне не ладятся.

Можем повторить! Осака и Гауфф снова устроят парное рыдание? Также в пятницу на Australian Open из лидеров сыграют Федерер, Джокович, Циципас, Серена, а Квитова проэкзаменует россиянку Александрову.

А выбила Осаку 15-летняя звезда из США, Кори «Коко» Гауфф, которая громко заявила о себе в прошлом году на Уимблдоне, начав турнир с победы над Винус Уильямс и дойдя в итоге до 4-го раунда. На US Open Гауфф, которую называют наследницей Серены Уильямс, остановилась в 3-м круге, проиграв как раз Осаке, а осенью завоевала свой первый титул WTA – в Линце, где попала в основную сетку как лаки-лузер. Если в Нью-Йорке Наоми переиграла Коко в атаке, то здесь японка слишком много ошибалась, трижды отдала свою подачу и даже не смогла толком завязать борьбу, а после реализации соперницей матчбола спешно покинула корт.

«Пока что у меня нет чемпионского менталитета, чтобы одерживать победы, не играя на 100%. Я всегда хотела иметь его, но, кажется, впереди долгий путь. Думаю, некоторые рождаются с ним, а некоторым приходится упорно трудиться, проходить испытания, чтобы заполучить его. Никто не хочет проигрывать 15-летней. Но, наверное, такова реальность для меня. Хотя возраст соперника не имеет значения», — сказала Осака после этого поражения. Кстати, Гауфф опять стала первой 15-летней теннисисткой с 90-х в 4-м круге «Шлема» — сначала на Уимблдоне, а теперь на Australian Open. В Мельбурне такого последней добивалась Мартина Хингис в 1996-м.

Возняцки провела последний официальный матч в карьере

Перед этим произошла ещё одна пусть не сенсация, но неожиданность. После волевой победы Каролины Возняцки над Даяной Ястремской подумалось, что датчанка пройдёт ещё хотя бы один круг на своём последнем турнире в карьере, однако на деле получилось иначе. В отличие от Осаки, шансы на победу у Возняцки были, но не смогла справиться с атакующей игрой Онс Жабер. Теннисистка из Туниса заработала свой единственный матчбол при счёте 6:5 в решающей партии, и Каролина пробила с форхенда в сетку. Сама датчанка нашла этот момент символичным. «Логично, что мой последний матч оказался трёхсетовым, а завершила я его ошибкой с форхенда – удара, над которым работала всю свою карьеру. Наверное, иначе и быть не могло».

Жабер теперь сыграет с автором главной сенсации дня – китаянкой Ван Цян. Конечно, это намного менее интересный и символичный матч, чем встреча Серены Уильямс с Каролиной Возняцки, но с этим ничего не поделаешь. Серена в этот день оказалась слабее, а Каролина может со спокойной душой отправляться домой – своих главных целей в теннисе она добилась, став первой ракеткой мира и выиграв турнир «Большого шлема».

Такого позора с Сереной не случалось почти 15 лет! Ещё и на глазах у дочери Серена Уильямс в 3-м круге Australian Open проиграла китаянке, которой полгода назад отдала один гейм. А ведь была фавориткой турнира.

Федерер чудом спасся, а Циципас вылетел

* Мужская сетка Australian Open

Мужской турнир тоже преподнёс сюрприз – прошлогодний полуфиналист и обидчик Роджера Федерера Стефанос Циципас проиграл Милошу Раоничу, не взяв у канадца ни сета и не заработав ни одного брейк-пойнта. Милош провёл отличный матч, напомнив, что доходил до полуфиналов «Шлемов» и был третьей ракеткой мира. Кстати, год назад он тоже выбил здесь одного из игроков Next Gen – Александра Зверева – и стал четаертьфиналистом. А Циципасу, пожалуй, не помешает поработать над тактической гибкостью – когда игра у него не идёт, полноценного «плана Б» на матч не видно.

10 причин следить за Australian Open. Шанс Медведева, рекорды Серены и Надаля и другое В мужском рейтинге Медведев может обогнать Федерера, а Джокович – Надаля. При этом Рафаэль угрожает рекорду Роджера.

Вслед за Стефаносом чуть было не вылетел и Роджер. Швейцарец встречался с местным теннисистом, Джоном Миллманом, которому проиграл в четырёх сетах в 1/8 финала US Open – 2018, но выиграл у него два других матча. То поражение отчасти списали на духоту в Нью-Йорке, но, похоже, дело не только в этом – Миллман знает подход к Федереру в пятисетовом формате. Джон давал сопернику мало удобных мячей, и Роджер часто допускал нехарактерные для себя ошибки. Поединок в итоге затянулся на пять сетов, и Федерер доказал, что с выносливостью у него всё в порядке, несмотря на возраст. Теннисисты дошли до супертай-брейка, где Миллман повёл со счётом 8:4, но в решающий момент дрогнул. Три ошибки помогли Федереру вернуться в игру, и швейцарец в итоге взял шесть очков кряду, вырвав победу – свою сотую победу на Australian Open.