Медведев снова провалил пятый сет. Что происходит с нашим чемпионом?

Третья встреча Медведева с Вавринкой на «Шлеме»

Мужская сетка Australian Open

Даниил Медведев вышел биться за свой первый четвертьфинал на Australian Open со Стэном Вавринкой. До прорыва на US Open – 2019 лучшим результатом россиянина на турнирах «Большого шлема» был 4-й раунд, до которого он дошёл как раз в Мельбурне – в том же 2019-м, проиграв Новаку Джоковичу. Кстати, по пути к финалу Открытого чемпионата США – 2019 Медведев победил в том числе и Вавринку, встретившись с ним в четвертьфинале и уложившись в четыре сета. До того их пути пересекались ещё на одном турнире «Большого шлема» — Уимблдоне-2017. Там Даниил выиграл свой первый матч в основных сетках мэйджоров, также взяв верх в четырёх партиях.

Стэн подошёл к турниру 15-й ракеткой мира, получив соответствующий номер посева. Даниил начинал сезон на 5-й строчке, но благодаря четырём победам на ATP Cup обошёл в рейтинге Доминика Тима и стал четвёртым сеяным, избежав потенциальных встреч с «Большой тройкой» в четвертьфинале. В лайв-рейтинге, кстати, Тим сейчас выше Медведева – австриец в прошлом году выиграл в Мельбурне только один матч и соответственно защищал меньше очков, чем россиянин. Вавринка, чемпион Australian Open – 2014, год назад также вылетел здесь во втором раунде и в данный момент занимает 14-ю строчку; правда, Андрей Рублёв всего на 6 очков позади.

Даниил проиграл пятую партию на четвёртом мэйджоре подряд

Третья встреча Медведева и Вавринки, в отличие от предыдущих матчей между ними, началась под диктовку швейцарца. Стэн вышел на корт очень заряженным, выполняя удары и проводя комбинации на уровне своих лучших лет. В первой партии 34-летний Вавринка буквально смёл 23-летнего Даниила с корта, не дав ему никаких шансов и не позволив заработать ни единого брейк-пойнта. Однако с началом второго сета Медведев нащупал свою игру и перешёл в атаку. Теперь уже Вавринке пришлось тяжело, у него посыпались ошибки, и теннисисты за час обменялись партиями со счётом 6:2.

Третий сет получился более напряжённым, но преимущество по-прежнему было у Даниила. На этот раз россиянин смог сделать только один брейк, однако его хватило, чтобы повести по сетам со счётом 2-1. А вот в четвёртой партии Стэн сумел прибавить в атаке, и хотя ошибался он чаще, чем соперник, но на тай-брейке преимущество швейцарца было подавляющим.

Решающий сет Вавринка начал здорово и сразу сделал брейк. В этот момент вспомнилось, что Медведев прежде никогда не выигрывал пятую партию, потерпев на «Шлемах» пять поражений в решающем сете. Более того, он вылетел уже с трёх мэйджоров подряд именно по итогам пятой партии. Вавринка за свою долгую карьеру провёл намного больше пятисетовых сражений, выиграв 28 при 22 поражениях. В четвёртом гейме Стэн допустил несколько ошибок, и у Даниила появился двойной брейк-пойнт. Однако швейцарец спас гейм с трёх брейк-пойнтов, затем взял ещё один с 15:30, и это оказалось решающим. В седьмом гейме Вавринка сумел сделать ещё один брейк, после чего уверенно подал на матч. На концовку поединка Медведеву, можно сказать, не хватило топлива – в последних геймах швейцарец был подвижнее и играл острее.

Все поражения Медведева в пяти сетах (6):

Уимблдон-2017. 2-й круг. Рубен Бемельманс (Бельгия) – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.

Уимблдон-2018. 3-й круг. Адриан Маннарино (Франция) – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.

«Ролан Гаррос»-2019. 1-й круг. Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.

Уимблдон-2019. 3-й круг. Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.

US Open-2019. Финал. Рафаэль Надаль (Испания) – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Australian Open-2020. 4-й круг. Уимблдон-2017. 2-й круг. Рубен Бемельманс (Бельгия) – 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.Уимблдон-2018. 3-й круг. Адриан Маннарино (Франция) – 4:6, 3:6, 6:4, 7:5, 3:6.«Ролан Гаррос»-2019. 1-й круг. Пьер-Юг Эрбер (Франция) – 6:4, 6:4, 3:6, 2:6, 5:7.Уимблдон-2019. 3-й круг. Давид Гоффен (Бельгия) – 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7.US Open-2019. Финал. Рафаэль Надаль (Испания) – 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.Australian Open-2020. 4-й круг. Стэн Вавринка (Швейцария) – 2:6, 6:2, 6:4, 6:7, 2:6.

В результате этого поражения Медведев откатится на одну позицию в рейтинге – четвёртой ракеткой станет либо Доминик Тим, либо Роджер Федерер, а Даниил будет пятым. А Вавринка в лайв-рейтинге догнал Роберто Баутисту-Агута, занимающего 12-ю строчку. Следующим соперником швейцарца будет либо немец Александр Зверев, либо россиянин Андрей Рублёв, который выиграл 15 официальных матчей подряд (из них 11 в этом году).