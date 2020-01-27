Падение Рублёва. Немец с русскими корнями вновь оказался Андрею не по зубам

15 побед Рублёва и помощь Зверева Австралии

* Мужская сетка Australian Open

Андрей Рублёв подошёл к 4-му кругу Australian Open с серией из 15 выигранных официальных матчей. Он одержал 4 победы подряд в одиночном разряде в Кубке Дэвиса, закончив ими сезон-2019, а в начале этого сезона завоевал титулы в Дохе и Аделадие, выиграв на обоих турнирах по 4 матча. Ещё 3 победы, соответственно, были одержаны уже в Мельбурне. За время этой серии россиянин проиграл всего 5 сетов.

Его соперник, Александр Зверев, провалил старт сезона, не выиграв ни одного матча на ATP Cup. Он упустил преимущество в сет и брейк с Алексом де Минором, а затем в двух партиях уступил Стефаносу Циципасу и Денису Шаповалову. Суммарно за те 3 матча русский немец допустил 31 двойную ошибку, сделав при этом всего 14 эйсов, после чего Белинда Бенчич даже в шутку предложила Звереву присоединиться к ней в пожертвовании денег на восстановление Австралии после пожаров и помощь жертвам этого стихийного бедствия, перечисляя средства за каждую двойную ошибку. Кстати, Александр действительно обещал помощь, но куда большей суммой, чем могла бы накопиться с двойных ошибок или с эйсов – немец перечислит все свои призовые за Australian Open. За 4-й круг положено $ 179 010, за четвертьфинал — $ 316 710, а в случае чемпионства получится $ 2 822 850!

Медведев снова провалил пятый сет. Что происходит с нашим чемпионом? Даниил Медведев вылетел с Australian Open, проиграв Стэну Вавринке. Это его четвёртое поражение подряд на «Шлемах» в решающей партии.

«Мы с Андреем дружим с десяти лет»

К Открытому чемпионату Австралии Зверев подошёл в совсем ином состоянии, чем к ATP Cup. Он уверенно прошёл трёх соперников, не отдав им ни сета, уверенно атаковал и здорово подавал. В преддверии встречи с Рублёвым Александр рассказал об их взаимоотношениях. «Андрей начал сезон с 11 побед. Надеюсь, смогу прервать эту серию. Он играет потрясающе, смог взять два титула подряд и вышел в четвертый круг на Australian Open, обыграв сильных соперников. Очень рад видеть его прогресс, мы дружим с 10 лет. У нас отличные отношения. Предстоит классный матч. Рублёв — один из самых атакующих игроков в туре, может пробить навылет из любой позиции. Он сильно прибавил и стал намного лучше подавать, двигаться. При этом он всё ещё молод, но всегда работает, чтобы стать лучше». Кстати, по личным встречам во взрослом туре немец вёл со счётом 3-0, не проиграв ни сета – в том числе в прошлом году на осеннем «Мастерсе» в Шанхае.

Александр отдал всего 12 очков на подаче

И чемпион юниорского Australian Open – 2014 (Зверев) на этот раз тоже оказался сильнее чемпиона юниорского «Ролан Гаррос» — 2014. Александр подавал так здорово, что у Андрея не было никаких шансов на приёме. За весь матч немец отдал всего 12 очков на своей подаче, причём во втором сете – 2, а в третьем – 3! В первом матче ATP Cup ща три сета он на одних лишь двойных ошибках проиграл больше, 14 очков. Неудивительно, что брейк при такой отличной игре на подаче становился приговором. При этом в первой и второй партиях Звереву удавалось реализовать брейк-пойнт с первой же попытки. В третьем сете Рублёв вытащил два гейма с брейк-пойнтов, но исход получился тем же – он всё равно проиграл свой гейм, после чего немец уверенно подал на матч. В концовке теннисисты тепло обнялись и долго говорили у сетки, так что было очевидно, что они действительно в отличных отношениях.

«Ощущаю себя замечательно. Я сыграл несколько восхитительных матчей против великолепных оппонентов. Для Андрея это первое поражение в сезоне, он выиграл два турнира и прошёл в четвёртый круг, показав невероятный теннис. Я думаю, очень скоро он войдёт в топ-15 или топ-10. А я просто рад, что могу продолжать», — сказал Александр после матча. В топ-15, впрочем, Рублёв уже фактически вошёл – он начинал турнир 16-й ракеткой мира, а в лайв-рейтинге занимает 15-ю строчку и потеряет её только в том случае, если чемпионом станет Милош Раонич либо Теннис Сандгрен. При любом другом исходе Открытого чемпионата Австралии Андрей дебютирует в топ-15.

Рублёв штампует титулы. Россиянин победил на двух континентах за две недели Андрей выиграл 12 официальных матчей подряд, взяв 2 титула. Похоже, на Australian Open он готов повторить свой лучший результат на «Шлемах».

Галстук Сафину на юбилей

Вот так неожиданно получилось, что основные надежды перед стартом соревнований были связаны с мужским теннисом (особенно с Рублёвым и Даниилом Медведевым), а до четвертьфинала из российских игроков дошла только Анастасия Павлюченкова. Особенно обидно в этот день должно быть Марату Сафину, который отмечает 40-летие. Марат остался в Австралии после удачного первого опыта в должности капитана сборной (пусть и не в Кубке Дэвиса, а на ATP Cup) и болел за ребят на трибунах, однако именно в его день рождения проиграли и Медведев, и Рублёв. Получилось, как в известном анекдоте: «А мы вам уже галстук купили!».

Ох уж эта Настя! Россиянка выбила последнюю чемпионку Australian Open Анастасия Павлюченкова громит чемпионок и бывших первых ракеток, а еще поменяла тренера и поборола боязнь высоты.

Но если отбросить шутки и расстройство от этих поражений в сторону, то понятно, что у них обоих, как и у Карена Хачанова, впереди ещё много лет успешной карьеры. То же самое относится и к Александру Звереву, и к рано проигравшему здесь Стефаносу Циципасу, к Денису Шаповалову, Феликсу Оже-Альяссиму и многим другим. И Андрей, и Даниил в последние полгода добились очень большого прогресса, и одна неудача (относительная) на Australian Open не перечёркивает это – хотя, безусловно, уже хотелось большего. Аппетит всегда приходит во время еды; ещё пару лет назад уверенный выход двух россиян во вторую неделю «Шлема» был бы отличным результатом, а сейчас это уже повод расстроиться из-за того, что никто не пробился в четвертьфинал.