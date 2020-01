«Я не заслужил победу». Федерер снова едва не провалился на «Шлеме»

Прерванная серия и поражение от «клиента»

Мужская сетка Australian Open



Роджер Федерер уже довольно давно испытывает проблемы на «Большого шлема». Не на каждом, конечно, но отдельные тяжёлые матчи он проводит нередко – против теннисистов, которые сильно уступают ему в классе. Почти всегда это связано в первую очередь не с тем, что оппонент прыгает намного выше головы, а с тем, что швейцарец допускает очень много ошибок. Объяснить эти провалы чем-то конкретным сложно. Иногда они связаны с небольшими травмами швейцарца, но далеко не каждый раз Роджера что-то беспокоит.

Пожалуй, первый по-настоящему врезавшийся в память подобный матч был во втором круге Уимблдона-2013 против Сергея Стаховского. Федерер тогда сенсационно проиграл в четырёх сетах, взяв лишь один из трёх тай-брейков. Это было самое раннее поражение швейцарца на мэйджоре с 2003 года, когда он вылетел в первом раунде «Ролан Гаррос» — за месяц с небольшим до того, как впервые поднял над головой кубок Уимблдона. Вдобавок прервалась серия Роджера из 36 четвертьфиналов на «Шлемах», начавшаяся с Уимблдона-2004.

На следующем после Уимблдона-2013 мэйджоре Федерер тоже проиграл рано, и проиграл своему «клиенту» — Томми Робредо. Они встретились в 1/8 финала, и Роджер не взял ни сета, хотя вёл по личным встречам со счётом 10-0. Не стоит забывать, что швейцарец тогда был младше, чем Рафаэль Надаль и Новак Джокович сейчас – незадолго до старта того US Open Роджеру исполнилось 32 года.

Вынужденный перерыв помог обновлению Федерера

Затем был ещё ряд неожиданных поражений и неожиданно тяжёлых побед. В 3-м круге Australian Open – 2015 теннис Федерера разбился об оборону Андреаса Сеппи, в четвертьфинале US Open – 2014 ему пришлось отыгрываться с 0:2 по сетам у Гаэля Монфиса, на аналогичной стадии Уимблдона-2016 Роджер ушёл с 0:2 по сетам с Марином Чиличем. Через два дня Федерер травмировал колено в матче с Милошем Раоничем и досрочно завершил сезон. Вернувшись, он завоевал первый за пять лет титул на турнирах «Большого шлема», выиграв Australian Open – 2017, а затем впервые в карьере не отдал соперникам ни сета на Уимблдоне, одновременно побив там рекорд Пита Сампраса – Роджер стал чемпионом старейшего теннисного турнира восьмой раз в карьере.

После этого снова начали появляться проблемы. По пять сетов с почти неизвестным тогда Фрэнсисом Тиафо и с игравшим последний полноценный сезон Михаилом Южным на US Open – 2017, проигрыш Кевину Андерсону с 2:0 и матчбола в четвертьфинале Уимблдона-2018, поражение от Джона Миллмана в четырёх сетах в 4-м круге US Open – 2018. В 1/8 финала Australian Open – 2019 Роджер упустил множество брейк-пойнтов и проиграл Стефаносу Циципасу, который тогда ещё не был теннисистом топ-уровня. Финал Уимблдона-2019, проигранный Новаку Джоковичу с двойного матчбола на подаче, стоит особняком, поскольку серб оппонент совсем иного калибра, но и здесь можно вспомнить, что в начале 10-х годов Федерер дважды проигрывал ему же полуфиналы US Open с двойных матчболов.

Роджер чудом спас матч с Теннисом

На этот раз в Мельбурне проблемы у Роджера возникли в третьем круге, и проблемы серьёзные. Он был на грани ещё одного поражения от Джона Миллмана, однако в конце битвы, длившейся 4 часа, спас чемпионский тай-брейк со счёта 4:8, выиграв шесть очков подряд – да и австралиец сильно помог своими ошибками. Затем был неудачный первый сет с Мартоном Фучовичем, но этим дело и ограничилось, а в четвертьфинале Федерер чудом спас поединок с Теннисом Сандгреном. Хорошо проведя первый сет, Роджер вдруг стал допускать множество ошибок. Американец взял две партии подряд, а по ходу третьего сета швейцарец вызывал врача. Помощь ему оказывали в раздевалке, так что только после матча выяснилось, что у Федерера были проблемы с ногой. В четвёртой партии Роджер был на грани поражения. Он отыграл семь матчболов (шесть на подаче, один на приёме), причём пару раз на этих мячах ему очень повезло. После этого Федерер заставил себя прибавить и в пятом сете дожал расстроившегося соперника.

Везением свою победу назвал и сам швейцарец. «Думаю, сегодня мне невероятно повезло. В ходе матча я чувствовал себя всё лучше и просто старался играть. Я позволил ему победить меня стильно, но он этого не сделал. В ходе матча начал чувствовать себя лучше, давление ушло, и я просто стал играть. Мне очень повезло сделать брейк. Думаю, в большей части матча я по-настоящему хорошо подавал, особенно в концовке. Я не заслужил выхода в полуфинал, но вот я здесь. Я очень рад».

Джокович готов к встрече с Федерером

В полуфинале на подобное везение Федереру рассчитывать точно не стоит. Там его ждёт один из главных соперников на протяжении большей части карьеры – Новак Джокович. Серб идеально начал этот сезон, приведя свою сборную к победе на ATP Cup (и проиграв там всего два сета – Денису Шаповалову и Даниилу Медведеву), а на Australian Open по пути к полуфиналу отдал соперникам лишь одну партию. Счастливчиком, взявшим у Новака сет, оказался Ян-Леннард Штруфф, с которым Джокович встретился в первом круге. Остальных оппонентов серб уверенно «разобрал», в том числе крепкого Диего Шварцмана и набравшего здесь ход Милоша Раонича. С учётом проблем Федерера ответ на вопрос о том, кто будет фаворитом в полуфинале, очевиден. И хотя Новак уступил Роджеру в их последней встрече, в группе Итогового чемпионата ATP – 2019, на «Шлемах» швейцарец не брал над ним верх с Уимблдона-2012.