Шарапова скоро выйдет замуж? Россиянка опубликовала фото с кольцом на безымянном пальце

Мария выложила фото с пирогом и кольцом

Российская теннисистка Мария Шарапова после поражения в первом круге Australian Open от Донны Векич отправилась домой. В Санкт-Петербурге она не сыграет из-за очередного обострения травмы плеча. Россиянка опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с не самым удачным кулинарным произведением – видимо, пирогом. Фото сопровождает надпись «Я сделала маму ответственной за то, чтобы он был круглым». Круглым пирог не получился, но куда интереснее на этом фото другое – на безымянном пальце левой руки надето кольцо. Данный факт Мария никак не прокомментировала, однако можно предположить, что это означает помолвку с британским миллионером Александром Гилксом.

Фото: instagram.com/mariasharapova

Слухи о том, что Шарапова и Гилкс встречаются, появились в начале 2018 года. Мария стала намного чаще, чем раньше, посещать различные музеи и выставки и выкладывать фотографии с них в свои соцсети. Не то чтобы раньше искусство было ей чуждо, но с этого момента культурная жизнь россиянки стала более насыщенной. Неудивительно – Александр является соучредителем онлайн-аукционного дома, специализирующегося на изобразительном искусстве и коллекционировании. К концу лета того года появилась и первая официальная совместная фотография влюблённых – то есть опубликованная не кем-то посторонним, а одним из пары. Фото в своём «инстаграме» выложил Гилкс, а через месяц и Шарапова запостила фотографию со своим бойфрендом.

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Активный совместный досуг Шараповой и Гилкса

В прошлом году Мария приобщила Александра к русской культуре. Тогда, в отличие от этого сезона, на турнир в Санкт-Петербурге она прилетела и перед стартом соревнований с удовольствием погуляла по городу, сходила в Эрмитаж и в Мариинский театр. Как минимум в театре они были вместе с Гилксом, но наверняка и в Эрмитаже тоже. В остальном визит в Петербург получился для Шараповой грустным – она травмировала плечо и не играла почти полгода, до июня.

Шарапова провела тренировку и сводила бойфренда в театр 28 января стартует St.Petersburg Ladies Trophy, и главное внимание будет приковано к поединку дебютантки турнира – Марии Шараповой.

Восстанавливаясь от травмы, Мария продолжала активно путешествовать по свету вместе с Александром. Из России они отправились в Марокко, где наряжались в забавные костюмы, затем были во многих других странах, в том числе в Испании, Италии, Франции, Ботсване и Руанде. Интересно, что Шарапова по-прежнему не любит выкладывать совместные фотографии с Гилксом – в основном на фото она предстаёт в одиночестве. В «инстаграме» Александра его фото вместе с Марией встречаются чаще, хотя он в принципе постит гораздо менее активно, чем россиянка.