Надаль повержен. Тим впервые обыграл испанца на харде и дал Джоковичу шанс стать первым

Ежегодные победы Тима над Надалем на грунте
Доминик Тим – один из самых сложных оппонентов для Рафаэля Надаля. Конечно, есть Новак Джокович и Роджер Федерер, но помимо них испанец не проигрывал никому 4 раза за 4 года. Что ещё интереснее, все поражения испанца от австрийца пришлись на его любимое грунтовое покрытие. Надаль ведёт у Тима по личным встречам на грунте со счётом 8-4, но стабильно раз в год проигрывает ему один матч. За те же 4 года Джоковичу на песчаных кортах он уступил в одном поединке из четырёх (выиграв три последних), а Федерера обыграл в единственной встрече в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2019. Последнее поражение Рафаэля от Роджера на грунте состоялось больше 10 лет назад, в Мадриде-2009.
Объясняется такой расклад просто. Тим сейчас – второй сильнейший теннисист на песчаном покрытии после Надаля, что доказывают его стабильные результаты на «Ролан Гаррос». В 2016 и 2017 годах Доминик был там в полуфинале, а затем два раза подряд добирался до финала. По пути он дважды обыгрывал Джоковича, побеждал также Александра Зверева и других сильных оппонентов, но справиться с Надалем на этих кортах ему пока не удалось – три последних поражения в Париже Тим потерпел именно от него.
Доминик дожал Рафаэля, выиграв три тай-брейка
На харде Доминик и Рафаэль встречались лишь однажды, в четвертьфинале US Open — 2018. Тогда они устроили настоящую битву, в которой испанец взял верх за 4 часа 49 минут со счётом 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5). При этом корты в Нью-Йорке подходят Надалю больше, чем в Мельбурне. Хотя Australian Open он выиграл раньше, в 2009-м, но тот титул так и остаётся для него единственным на австралийских кортах, а на US Open испанец завоевал уже 4 трофея. Соответственно в Австралии шансы победить Надаля выше, чем в США.
И этими шансами Тим воспользовался. Оба сыграли на высоком уровне, однако Доминик сумел в ключевые моменты превзойти первую ракетку мира. Австриец не дал сопернику подать на первую партию, отыграв сетбол на приёме, и взял верх на тай-брейке. Во втором сете Тим немного сбавил в активности, но сценарий получился схожим – только на этот раз теннисисты раньше обменялись брейками, и до подачи на партию Надаль не добрался. А в третьей партии Доминик стал больше ошибаться, и Рафаэль смог вцепиться в его подачу при счёте 5:4 и сделать брейк.
Однако в начале четвёртого сета с брейком впервые повёл уже Тим. Перед этим австриец отыграл три брейк-пойнта, зато после не давал сопернику шансов в своих геймах. Так продолжалось до тех пор, пока не настала пора подавать на матч. Здесь включились нервы: Доминик допустил двойную ошибку, сорвал несколько ударов и позволил сопернику сравнять счёт. Дело снова дошло до тай-брейка, где были настоящие «качели», но в итоге Тим дожал Надаля – на третьем матчболе Рафаэль допустил совсем нетипичную для себя ошибку, в простой ситуации послав мяч в сетку.
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Тим дал Джоковичу шанс вернуть себе первую строчку
Повторюсь, нельзя сказать, что испанец провёл плохой матч. Да, где-то он мог сыграть лучше, но Тим держал высокий темп, бил неудобно для соперника и заставлял его ошибаться. В целом Надаль выглядел вполне нормально, разве что пару раз поспорил с судьёй на вышке, чего он обычно не делает. Орель Турт вынесла ему предупреждение за затяжку времени перед подачей, чем Рафаэль остался недоволен, а в одном эпизоде не дала взять челлендж после подачи Доминика, сказав, что испанец слишком долго думал – этот эпизод также вызвал негативную реакцию Надаля.
Видео доступно на «Чемпионате».
Поскольку в прошлом году Рафаэль был здесь в финале, он потеряет часть очков и может лишиться первой строчки. Если бы Надаль дошёл до полуфинальной стадии, то гарантировал бы себе сохранение лидерства, а теперь его может опередить Новак Джокович. Произойдёт это в том случае, если серб защитит прошлогодний титул. В полуфинале, напомним, он сыграет с Роджером Федерером, а в другом полуфинале встретятся Тим и Александр Зверев.
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