Атака на ветеранов. Почему Федерера и Надаля перестали уважать?

Ругательство Федерера на немецком и штраф

Мужская сетка Australian Open

Во время четвертьфинальных матчей на Australian Open и у Роджера Федерера, и у Рафаэля Надаля были конфликтные ситуации с судьями. Швейцарец во время неудачно складывавшегося поединка с Теннисом Сандгреном, разумеется, был очень недоволен собой. Он много ошибался, а в третьем сете ещё и был вынужден взять медицинский тайм-аут из-за боли в районе паха. Безусловно, это не улучшило настроение Роджера. В какой-то момент он выругался на смеси английского и немецкого языков (если кто-то вдруг забыл, в Швейцарии разговаривают на немецком). Марьяна Велович, судья на вышке, не услышала Федерера, зато всё было слышно судье на линии, которая и сообщила об этом Марьяне. Сербка не замедлила вынести Роджеру предупреждение. «Если вы слышали, то почему сами не сказали? Судья на линии уверена на сто процентов? Она из Швейцарии? Она уверена, но вы не уверены, хотя дистанция одинаковая. Что вы говорите!», — бурно отреагировал Федерер.

Затем Роджер дал более развёрнутый комментарий по этому поводу. «Раньше мы могли общаться с линейными судьями. Теперь же они мне говорят: „Идите и поговорите с судьёй на вышке“. Хорошо, я пойду. Я вынужден идти через корт, потому что судьям не разрешают говорить с игроками. Если честно, в том моменте я был очень расстроен. Я не из тех, кто славится разбрасыванием ругательств. Зрители тоже не могли это слышать. Но никаких проблем, я принимаю это. Моя фраза была на смеси языков. Наверное, судья на линии тоже говорит на разных языках. Я этого не знал. В следующий раз надо будет обратить внимание на судей на линии».

«Я не заслужил победу». Федерер снова едва не провалился на «Шлеме» Всё чаще Роджер сенсационно проигрывает на мэйджорах. В Мельбурне он умудрился уйти с семи матчболов — и встретится с Новаком Джоковичем.

В итоге Федерер был оштрафован на $ 3000. Разумеется, для него эта сумма ничтожно мала, и здесь важнее скорее сам факт вынесения ему предупреждения и штрафа. Роджер крайне редко несдержанно ведёт себя на корте – сломанные ракетки и другие проявления негативных эмоций были присущи ему в юные годы, но никак не в 38 лет. Сложно сказать, насколько этот выплеск помог ему успокоиться, однако в итоге он спас поединок с семи матчболов и вышел в полуфинал, несмотря на проблемы с ногой.

Надалю не дали отдохнуть после затяжного розыгрыша

Затем судьёй на вышке был недоволен уже Рафаэль Надаль. Его матч с Домиником Тимом судила Орели Турте, бывшая медсестра. Несколько раз Надаль спорил с ней по поводу попаданий мяча, причём в одном из розыгрышей она не позволила испанцу использовать Hawk-eye после подачи Тима навылет, сославшись (вполне справедливо) на то, что Рафаэль слишком долго раздумывал, брать ли ему «челлендж», и время для принятия решения уже упущено. После этого Надаль показал ей саркастически поднятый большой палец.

Надаль повержен. Тим впервые обыграл испанца на харде и дал Джоковичу шанс стать первым Доминик 5-й год подряд побеждает Рафаэля, но все предыдущие успехи были на песке. После неудачи в Австралии Надаль может потерять лидерство.

Помимо этого эпизода, был ещё один, вызвавший возмущение испанца. После затяжного розыгрыша, в котором Рафаэль изрядно набегался, он долго готовился к выполнению подачи – достаточно долго для того, чтобы получить предупреждение за затяжку времени. Надаль посчитал, что сразу включать таймер, отсчитывающий оставшиеся на подачу секунды, было неправильно. «Это потому, что я словно принял душ. Просто поразительно, что после такого розыгрыша вы сразу же включили секундомер. Вы не любите хороший теннис», — заявил Рафаэль, который действительно был весь потный после этого розыгрыша. Разумеется, на решение арбитра это не повлияло. А матч Надаль в итоге проиграл, не сумев взять ни одного из трёх тай-брейков.