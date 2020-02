Достижения Новака принижают: «Надаль и Федерер — старики, а сильных молодых игроков нет»

«Федерер может выиграть только Уимблдон»

Выиграв Australian Open, Новак Джокович сократил отставание от Роджера Федерера по титулам на «Шлемах» до трёх – 17 против 20. Ранее серб никогда так близко не подбирался к рекорду, уже много лет принадлежащему швейцарцу. Рафаэль Надаль остался в одном титуле мэйджоров позади Роджера – и это тоже самая маленькая разница между ними, какая когда-либо была. К моменту, когда свой первый «Шлем» выиграл Надаль, у Федерера уже было 4 титула, а к моменту первой победы Джоковича Роджер завоевал 12 трофеев (у Рафаэля тогда было 3 титула). А вот на расстоянии двух титулов от Надаля Джокович уже был – после триумфа на «Ролан Гаррос» — 2016, где он собрал долгожданный «Карьерный шлем».

Разумеется, обострение борьбы за рекорд вызывает повышенный интерес журналистов и бывших теннисистов. К примеру, экс четвёртая ракетка мира, победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш предположил, что Роджер до конца карьеры сможет выиграть не больше одного турнира «Большого шлема». «У Федерера остался единственный реальный шанс завоевать титул на мэйджоре. Он может выиграть Уимблдон. Я всё ещё считаю его одним из лучших игроков на траве. Он всё ещё достаточно хорош. Но сейчас два других парня вышли вперёд».

Вперёд «два других парня», конечно, ещё не вышли, но случиться это действительно может. Вопрос в том, когда новое поколение наконец выйдет на уровень, на котором они станут выигрывать турниры «Большого шлема». Если это произойдёт уже в нынешнем году или в начале следующего, то, возможно, испанец и серб не успеют опередить швейцарца. Другой вариант, рассматривать который не хочется, но он тоже возможен, – серьёзная травма Надаля либо Джоковича.

Американский спортивный журналист Тони Корнхайзер явно невысокого мнения о Новаке, поэтому отказывается ставить его выше Роджера, даже если серб наберёт больше титулов. Не нравится ему и Открытый чемпионат Австралии. «Победа Джоковича в Мельбурне не вынудит меня изменить точку зрения. У него 17 титулов на мэйджорах. У Федерера — 20, у Надаля — 19. Для теннисистов главными турнирами являются Уимблдон и US Open. „Ролан Гаррос“ — на третьем месте, Australian Open — на четвёртом. У Джоковича 8 титулов в Австралии и 8 в сумме на Уимблдоне и на US Open. У Федерера — 13 в сумме на US Open и Уимблдоне. Так что это не обсуждается. Джокович ставит рекорды, обыгрывая стариков Надаля и Федерера, потому что сильных молодых игроков нет. Его победы не меняют мою позицию». Кстати, Рафаэль всего на год старше Новака, так что называть его «стариком» в сравнении с Джоковичем как минимум странно.

«Этот сезон может стать для Роджера последним»

А вот 38-летний Роджер уже в том возрасте, когда в любой момент ожидаешь, что он может решить уйти из тенниса. Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Джон Макинрой допускает, что он может завершить карьеру уже в этом сезоне. «Не думаю, что поражение в финале Уимблдона-2019 станет большим ударом для Федерера — он слишком опытен для этого. Вспомните, как часто мы «списывали» Роджера, после чего он возвращался и показывал, на что способен. Думаю, в этом сезоне ему предстоит много борьбы на крупных турнирах.

В то же время этот сезон может стать последним в карьере Федерера. Не знаю, как долго он ещё выдержит, к тому же мотивация играет огромную роль. Удивлён, что он в принципе продолжает выступать на высочайшем уровне. Возможно, участие в Олимпийских играх в Токио является для него мотивацией на данный момент. Конечно, для тенниса было бы здорово, если бы Роджер поиграл ещё год или два». С другой стороны, ухода швейцарца опасаются уже много лет, но он продолжает выступать – и остаётся одним из сильнейших теннисистов мира, так что явных причин уходить у него нет.

Джокович уже поставил перед собой цель опередить Федерера. «Я сделаю всё возможное, чтобы реализовать свой шанс и попытаться завоевать рекорд. В этом сезоне, максимум в следующем. Я могу сосредоточиться на этом, учитывая, сколько времени и энергии потребуется для достижения этой цели».