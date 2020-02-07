Странное мясо и подозрительные витамины. Откуда в Латинской Америке допинг?

Жёсткий контроль и странные оправдания

В теннисе давно установлен жёсткий антидопинговый контроль. Пробы у игроков берутся по 20-30 раз за год, иногда и больше. Если во время турниров всё понятно – допинг-тест сдаётся, как правило, сразу после матча – то во внесоревновательный период правила работают иначе. Допинг-офицеры могут прийти к теннисистам домой хоть в 6 утра, и не дай бог игрока не окажется на месте в то время, когда офицеры появятся. Если дважды за год теннисиста или теннисистку не застанут на месте, это наверняка приведёт к дисквалификации на несколько месяцев. Также все обязаны ежедневно уведомлять ВАДА о своём местонахождении, то есть буквально расписывать планы на ближайший день. Не уведомишь о том, что, скажем, отправился на вечеринку к друзьям и собираешься остаться там на ночь, офицеры пришли и не застали тебя дома – допинг-тест пропущен. Есть и другая особенность – по итогам анализа пробы учитываются гораздо меньшие дозы запрещённых веществ по сравнению со многими другими видами спорта.

Впрочем, несмотря на такие строгие правила касательно прохождения тестов, от их положительных результатов время от времени удаётся уйти достаточно нелепым образом. Например, Ришар Гаске смог убедить всех в том, что кокаин в его организме оказался в результате поцелуя в ночном клубе с девушкой, у которой он был на губах. Сара Эррани, сдавшая положительный тест в начале 2017-го, использовала такое объяснение: «Летрозол попал в мой организм из-за того, что мама во время приготовления торта случайно уронила в него свои таблетки от рака, а я съела несколько кусков этого торта». Хотя тест был сдан в феврале, отстранили итальянку только 7 августа и всего на 2 месяца – правда, задним числом сняли рейтинговые очки и отобрали призовые, заработанные после положительного теста. Эррани затем ещё и подала апелляцию на это решение, надеясь вернуть очки и деньги. Подало апелляцию и итальянское анти-допинговое агентство, требуя более строгого наказания для своей соотечественницы. В итоге 11 июня 2018 года CAS (Спортивный арбитражный суд) отстранил её на 10 месяцев.

«Мамина таблетка упала в еду». За что дисквалифицировали Сару Эррани В допинг-пробе Сары Эррани нашли запрещённый препарат. Разбираем, почему итальянка была дисквалифицирована всего на два месяца.

Джокович не считает, что Джарри принимал допинг

В нынешнем году произошло уже три относительно громких случая с допингом. 14 января стало известно об отстранении от соревнований чилийца Николаса Джарри. Спортсмена подозревают в нарушении антидопинговых правил. В допинг-пробе, которую Джарри сдал 19 ноября 2019 года во время участия в финале Кубка Дэвиса, были найдены метаболиты лигандрола и станозолола. На момент дисквалификации Николас был 78-й ракеткой мира, но в июле прошлого года поднимался на 38-ю строчку. В целом 24-летнего чилийца можно назвать достаточно крепким молодым игроком второго эшелона.

Сам Джарри предположил, что запрещённые вещества оказались в поливитаминах из Бразилии. «В ноябре прошлого года я сдал два анализа мочи. Первый был чист, во втором обнаружили два запрещённых вещества. Их количество было настолько низким, буквально триллионные доли грамма, что не могло дать никакого преимущества на корте.

Я и мои близкие были крайне удивлены. Я собираюсь не только доказать свою невиновность, в которой не сомневаюсь, но и сделать этот случай примером для молодых спортсменов, чтобы больше такого не происходило. Говорю так потому, что это очень похоже на последствия принятия поливитаминов, произведённых в Бразилии. Их порекомендовал мой врач, поскольку утверждалось, что в них не содержатся запрещенные вещества. Моя команда юристов будет усиленно работать, чтобы доказать мою невиновность. А сам я полностью открыт для ITF и готов сотрудничать в расследовании».

В поддержку чилийца высказался лидер мирового рейтинга Новак Джокович. «Я не могу сказать, виновен он или нет, потому что не знаю. Но ему определённо нужно стараться как можно лучше, если он знает, что невиновен. Мы стараемся делать так, чтобы теннис был чистым видом спорта. Я поддерживаю то, что нас много раз проверяют на допинг. Не думаю, что Джарри принимал допинг. Я не так хорошо его знаю, но он не кажется парнем, который хочет нарушить правила. Это отличный парень, который упорно трудится и любит теннис. Надеюсь, он вскоре вернётся на корт».

Достижения Новака принижают: «Надаль и Федерер — старики, а сильных молодых игроков нет» Кроме того, любимый турнир серба, Australian Open, назвали наименее важным мэйджором. А от Федерера новых побед не ждут.

Лидер парного рейтинга будет бороться, а американку уже отстранили почти на два года

Положительный результат дала и одна из проб лидера парного рейтинга, действующего чемпиона Уимблдона и US Open Роберта Фары. Спортсмен написал в «Твиттере», что в его пробе, взятой в октябре 2019-го, найдено запрещённое вещество болденон. По словам Фары, его проверяли 15 раз в течение года, но все его пробы были отрицательными. Болденон часто оказывается в колумбийском мясе, поскольку там его разрешено применять в сельском хозяйстве для быстрого набора животными мышечной массы – об этом в 2018-м сообщал Олимпийский комитет Колумбии. Кстати, в 2011 году похожий случай произошёл с несколькими футболистами сборной Мексики по футболу, включая вратаря Гильермо Очоа – у них обнаружили запрещённый кленбутерол, но в итоге они доказали, что это вещество попало в их организм с мясом животных. В противном случае им грозило до двух лет дисквалификации.

А вот американскую теннисистку Эбигейл Спирс уже дисквалифицировали на 22 месяца за нарушение антидопинговых правил. Положительным оказался допинг-тест, который 38-летняя спортсменка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США. В допинг-пробе были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. В Международной теннисной федерации приняли к сведению объяснения Эбигейл о том, что приём препаратов не был связан с её спортивной деятельностью, но её вина была признана «большой». Срок дисквалификации истечёт 6 сентября 2021 года.

Россиянку дисквалифицировали на месяц за попытку продать своё место в турнире Спрашивается – при чём тут печально знаменитый Ричард Макларен?

Спирс — победительница 21 турнира WTA в парном разряде, чемпионка Australian Open 2017 года и двукратная финалистка US Open в миксте. С учётом возраста Эбигейл вполне возможно, что на этом её карьера закончится. Она сможет вернуться на корт только в 40 лет, потеряв при этом все рейтинговые очки – и совсем не факт, что Спирс готова к этому.