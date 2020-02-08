Вымучили. Россиянки с трудом прошли румынок без Халеп и вырвали путёвку в новый финал КФ

Новый Кубок Федерации

В Кубке Федерации следом за Кубком Дэвиса грянули кардинальные перемены. С этого года женский командный турнир тоже состоит из двух фаз – квалификации и финальной части. Правда, финал пройдёт не во второй половине ноября, а в середине апреля. Поскольку это будет разгар грунтового сезона, корты там тоже постелят грунтовые. Ещё одно отличие от Кубка Дэвиса – сборных в финале будет не 18, а 12. Впрочем, это логично, ведь и до реформ в Мировой группе Кубка Федерации команд играло меньше, чем в Кубке Дэвиса (8 против 16).

Венгрия выступит в финале на правах хозяев, Франция и Австралия – как прошлогодние финалисты. Многократные обладательницы трофея, чешки, получили уайлд-кард, а остальные 8 команд определились по итогам квалификационных матчей. В финал вышли Беларусь, Бельгия, Германия, Испания, Россия, Словакия, Швейцария – а последней командой, скорее всего, станет США. Американки ведут у латвиек со счётом 2-0, и команда у них идеальная – Серена Уильямс плюс действующая чемпионка Australian Open Софья Кенин.

Родилась в Москве, а прославила Америку. Кенин с первой попытки победила в финале «Шлема»! Софья Кенин стала чемпионкой Australian Open 2020. Её нянчила Анна Курникова, она восхищается Марией Шараповой и дружит с Динарой Сафиной.

Румыния без Халеп, Россия без Павлюченковой и Кузнецовой

Россиянки на выезде одолели румынок, выиграв под руководством Игоря Андреева пятый матч подряд. Отметим, что Румыния в прошлом году преподнесла главную сенсацию Мировой группы, выбив в четвертьфинале Чехию. Правда, тогда в сборной была Симона Халеп, которая в этом году решила пропустить командный матч. Сораны Кырсти в составе тоже не оказалось, и первой ракеткой команды стала Ана Богдан, занимающая 90-ю строчку мирового рейтинга. Впрочем, у россиянок состав тоже был не идеальный – не приехали в сборную Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова. Павлюченкова решила взять паузу после четвертьфинала Australian Open и снялась не только с Кубка Федерации, но и с турнира в Санкт-Петербурге.

Победный дебют Александровой и провал Кудерметовой

В итоге проблемой оказалось отсутствие хорошо готового второго номера. Екатерина Александрова, недавно ставшая первой ракеткой России, свою задачу выполнила уверенно, за час разобравшись в своём дебютном матче за сборную с Еленой-Габриэла Русе – 6:1, 6:4. Веронике Кудерметовой же поддержать её порыв не удалось. Россиянка угодила в какую-то яму ещё в Мельбурне, полностью провалив второй и третий сеты поединка с Сарой Соррибес-Тормо, и набрать форму с того момента не сумела. На протяжении полутора часов Вероника оказывала Ане Богдан упорное сопротивление, взяла вторую партию на тай-брейке, но на третий сет сил не хватило.

Во второй день тяжело пришлось и Александровой. До того она дважды уверенно побеждала Богдан в двух сетах, но под давлением трибун, гонящих соперницу вперёд, матч сложился совсем иначе. Обе взятые партии Екатерина буквально вырвала, отыгрывая брейк-пойнты и лишь в последний момент добиваясь преимущества. Ана здорово играла на подаче, практически не давая сопернице шансов на брейк. При этом во втором сете у россиянки было два спада, и если после первого она сумела отыграться, то второй пришёлся на самый конец партии, когда исправить что-либо уже было нельзя. К счастью, в решающей партии Екатерина заставила себя прибавить и на морально-волевых качествах, преодолев усталость, добилась победы.

Парный матч принёс путёвку в Венгрию

Румыния на последний одиночный матч выпустила не Русе, а Жаклин Кристиан. 21-летняя Жаклин провела буквально пару поединков на турнирах WTA, но почти полное отсутствие опыта не помешало ей справиться с Кудерметовой, которую Игорь Андреев менять не стал. При этом Вероника упустила солидное преимущество в первой партии, в которой вела со счётом 5:3. Игру россиянка провалила, допустив очень много ошибок и при этом отдав инициативу сопернице – 5:7, 3:6.

На решающую парную игру сборная Румынии поставила Кристиан и Русе, а у России вышли две Анны – Блинкова и Калинская. Таким образом, ни одной замены в составе нашей команды не произошло. Впрочем, здесь всё сработало как надо. Потратив пару геймов на то, чтобы войти в игру, Анны прибавили и взяли пять геймов подряд. Преимущество российской пары вопросов не вызывало, разница в классе здесь явно сказалась.

Кенин сравнивают с Шараповой, а россиянка тем временем развлекается в Америке Софья Кенин после триумфа в Мельбурне вспомнила, как равнялась на Курникову и Шарапову. У самой Марии в спортивном плане всё безрадостно.

Таким образом была добыта эта непростая командная победа. В апреле на грунте в Венгрии будет совсем другая игра; посмотрим, какой состав соберётся там и как выступит сборная. В любом случае это лучший результат после 2015 года, когда Россия проиграла финал Чехии в гостях со счётом 2-3 – тот самый, в котором Мария Шарапова принесла два очка, но её усилий не хватило.