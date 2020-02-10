Сёстры Уильямс вдохновляют. Победительница «Оскара» назвала Серену и Винус героями

Теннисные игроки на «Оскаре»

Кинопремия «Оскар» — одна из самых известных премий во всех мировых сферах и точно самая популярная премия в кинематографе. Она была учреждена в 1929 году главой кинокомпании «Metro Goldwyn Mayer» — той самой, на которой создавались мультфильмы про Тома и Джерри, про пса Друпи, а также множество фильмов. Само название «Оскар» появилось в 30-е годы и с тех пор остаётся неизменным. Количество номинаций менялось, некоторые появились не сразу (например, за лучший анимационный фильм или за лучший оригинальный сценарий, лучшему иностранному фильму и так далее), а некоторые, напротив, были упразднены (лучшему помощнику режиссёра, лучшему цветному короткометражному фильму). Однако сама церемония неизменно проводится каждый год. С 2002 года она проходит в Лос-Анджелес в театре «Долби».

Теннисные игроки являются частыми гостями этой церемонии. Не все, конечно, но как минимум Серена Уильямс и Мария Шарапова регулярно присутствуют и непосредственно на вручении «Оскара», и на предшествующих этому вечеринках. В 2016 году был там и Роджер Федерер. Швейцарец тогда рассказал, что поддерживал Леонардо Ди Каприо, который получил номинацию в категории «Лучшая мужская роль» за фильм «Выживший» (и в итоге выиграл долгожданную награду). Кроме того, Федерер встретился с другими известным актёрами — Энн Хэтэуэй, Эми Адамс и Эдди Редмэйном. Федерер пришёл в смокинге и даже выпил текилу на красной дорожке перед театром «Долби».



Помимо Роджера и Марии с Сереной в том году на оскаровской вечеринке был один из самых известных американских теннисистов XX века Джон Макинрой.

Шарапова и Серена Уильямс украсили «Оскар» Павлюченкова стала Бэтменом, Азаренко готовит пиццу, Иванович играет на гитаре и другие фотографии из соцсетей.

Серена не помогла «Звезде» выиграть премию

Уильямс тоже не раз появлялась не просто так, а в связи с близким знакомством с кем-то из номинантов. Например, в 2015 году победила песня «Слава» (Glory) из фильма «Сельма», музыку и слова к которой написали Джон Ледженд и Коммон. Серена на вечеринке после вручения премии сфотографировалась со статуэткой и пошутила, что пыталась украсть её. Коммон – один из бывших бойфрендов Серены, так что одолжила статуэтку она именно у него.



В прошлом году Уильямс пригласили принять участие непосредственно в церемонии вручения «Оскара». Серена представила одного из номинантов на эту награду в самой престижной номинации – «Лучший фильм года». Кинолента называется «Звезда родилась», главные роли в ней исполнили Леди Гага, Брэдли Купер и Сэм Эллиотт. Это ремейк одноимённого фильма 1937 года, который тогда получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. Впрочем, «Оскар» фильму достаточно предсказуемо не достался, а победила «Зёленая книга».

По Серене плачет «Оскар». Звезда тенниса рвётся на красные ковровые дорожки Уильямс не играла после Australian Open, но вернулась в топ-10 и появится на церемонии вручения «Оскара», где представит фильм с Леди Гагой.

Сёстры Уильямс объединяют

На этот раз Серена, как и Винус Уильямс, была упомянута в речи победительницы в номинации «Главная женская роль» Рене Зеллвегер. Актриса завоевала свой второй «Оскар» спустя 16 лет после первого, полученного за роль в «Холодной горе». Сейчас Рене исполнила роль певицы и актрисы Джуди Гарленд (мамы другой лауреатки «Оскара» Лайзы Миннелли) в фильме «Джуди». Зеллвегер отметила людей, которые «являются героями, объединяющими всех», в том числе сестёр Уильямс. Среди других упомянутых ей людей были космонавт Нил Армстронг, музыкант Боб Дилан и режиссёр Мартин Скорсезе.

Отметим, что сама Серена накануне церемонии в этот раз играла в Кубке Федерации, выполняя правила отбора на Олимпиаду. В пятницу Уильямс победила Елену Остапенко, а в субботу впервые в карьере потерпела поражение в одиночном матче Кубка Федерации, уступив Анастасии Севастовой. Тем не менее решающий парный матч (без участия Серены) остался за сборной США, пробившейся в финальную часть соревнований.



Мария Шарапова, после Australian Open нигде не выступавшая, располагала временем для вечеринки, чем и воспользовалась, посетив Беверли-Хиллз. Также россиянка была на связанной с «Оскаром» вечеринке Vanity Fair.