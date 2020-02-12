В тройке лучших дольше всех! Новые рекорды Федерера и Надаля

Рафаэль пересёк отсечку в 600 недель в топ-3 за карьеру. Суммарно вместе с Федерером и Джоковичем они провели в тройке уже 36,5 лет!

600 недель Надаля в топ-3

Рафаэль Надаль проводит свою 600-ю неделю в качестве теннисиста топ-3 – то есть находится в тройке около 11,5 лет. Это второй результат в истории; испанец недавно опередил Джимми Коннорса, на счету которого 591 неделя, и уступает только Роджеру Федереру с 748 неделями. Напомним, что сейчас в топ-3 находятся, помимо первой ракетки мира Новака Джоковича, как раз Надаль и Федерер, так что количество недель у обоих увеличивается. Серб же подбирается к Коннорсу, проведя уже 569 недель в тройке лучших. Все остальные далеко позади. Более того, все входящие в десятку по этому показателю, кроме «Большой тройки», давно завершили карьеру, так что позициям сильнейших теннисистов последних полутора десятилетий никто не угрожает – а Джокович, несомненно, вскоре обгонит Коннорса и займёт третье место.

Теннисисты, проведшие больше всего недель в топ-3 рейтинга ATP:

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3. Джимми Коннорс — 591.

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5. Иван Лендл — 499.

6. Пит Сампрас — 457.

7. Джон Макинрой — 374.

8. Стефан Эдберг — 342.

9. Бьорн Борг — 303.

10. Андре Агасси — 264. 1. Роджер Федерер — 748.2. Рафаэль Надаль — 600.3. Джимми Коннорс — 591.4. Новак Джокович — 569.5. Иван Лендл — 499.6. Пит Сампрас — 457.7. Джон Макинрой — 374.8. Стефан Эдберг — 342.9. Бьорн Борг — 303.10. Андре Агасси — 264.

Вторым и третьим Федерер тоже был дольше всех

Если взять недели, проведённые на первой строчке, здесь расклад будет другим, хотя лица в десятке останутся почти теми же. Единственное исключение – в топ-10 по неделям на вершине не входит Стефан Эдберг, место которого условно занял Ллейтон Хьюитт. Австралиец разместился на 10-й позиции, пробыв лидером 80 недель, а швед 11-й – у него 72 недели. Лучшим здесь также является Федерер (310 недель), а вот второе место занимает Сампрас (286 недель). Как видно из этих цифр, на второй и третьей строчках суммарно Пит провёл всего 171 неделю, в то время как Роджер – уже 438. Джокович подбирается к Сампрасу, у него сейчас идёт 277-я неделя на первой позиции. Надаль только шестой, уступая ещё Лендлу и Коннорсу – у Рафаэля 206 недель в статусе лучшего теннисиста мира.

Недели, проведённые теннисистами на второй и третьей строчках рейтинга ATP:

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3. Джимми Коннорс — 323.

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5. Стефан Эдберг – 270.

6. Иван Лендл — 229.

7. Джон Макинрой — 204.

8. Бьорн Борг — 194.

9. Пит Сампрас — 171.

10. Андре Агасси — 163. 1. Роджер Федерер — 438.2. Рафаэль Надаль — 391.3. Джимми Коннорс — 323.4. Новак Джокович — 292.5. Стефан Эдберг – 270.6. Иван Лендл — 229.7. Джон Макинрой — 204.8. Бьорн Борг — 194.9. Пит Сампрас — 171.10. Андре Агасси — 163.

Поскольку информация о количестве недель, проведённых на первой строчке, есть во множестве источников, в рамках этого материала я счёл более интересным подсчитать недели на второй и третьей позициях. Федерер и здесь лидирует, а второе место с приличным отрывом от остальных занимает Надаль. Это и неудивительно, если вспомнить, что в своё время он установил рекорд по непрерывному пребыванию на второй строчке, оставаясь ближайшим преследователем швейцарца в рейтинге больше трёх лет — с 25 июля 2005 года по 17 августа 2008 года. 18 августа Рафаэль, ставший накануне олимпийским чемпионом, поднялся на первую строчку, прервав рекордную серию Роджера из 237 недель на вершине.

«Моя цель – побить рекорд Федерера». Джокович открыто бросил вызов Роджеру Новак Джокович, победив в Австралии и вернувшись на первую строчку, заявил о готовности бороться за рекорды.

Федерер лидирует по «Шлемам» и Итоговым, Надаль – по «Мастерсам»

Сравним также главные достижения теннисистов, входящих в эту десятку. Понятно, что «Большая тройка» и здесь впереди всех: 20 «Шлемов» у Федерера, 19 у Надаля и 17 у Джоковича с лихвой перекрывают бывший рекорд Сампраса в 14 мэйджоров. Дальше идут Борг (11 выигранных «Шлемов»), Коннорс, Лендл и Агасси (по 8), Макинрой (7) и Эдберг (6). Интересно, что Стефан при этом – единственный в истории обладатель «Большого шлема» среди юниоров. Он выиграл все 4 турнира в 1983 году.

По количеству побед на «Мастерсах» сравнивать их всех сложнее, поскольку серия как таковая образовалась только в 1990 году – соответственно полноценно застала её только «Большая тройка» и Сампрас с Агасси. Впрочем, это трио в любом случае настолько оторвалось от всех соперников, что вряд ли Коннорс, Лендл или кто-то ещё могли бы иметь схожие показатели. У Надаля сейчас 35 выигранных «Мастерсов», у Джоковича – 34, а у Федерера – 28. Агасси, которому когда-то принадлежал рекорд, победил на 17 турнирах этой категории. У Сампраса 11 титулов, у Эдберга – 4. Борг, Макинрой, Лендл и Коннорс выиграть хотя бы один «Мастерс» не смогли либо не успели.

Достижения Новака принижают: «Надаль и Федерер — старики, а сильных молодых игроков нет» Кроме того, любимый турнир серба, Australian Open, назвали наименее важным мэйджором. А от Федерера новых побед не ждут.

Ещё один значимый трофей – Итоговый чемпионат ATP. В разное время он был известен под разными названиями, в том числе Tennis Masters Cup, но сути это не меняет. Федерер побеждал на нём рекордные 6 раз, Джокович, Лендл и Сампрас – по 5 раз. Макинрой первенствовал там трижды, Борг – дважды. Агасси, Эдберг и Коннорс отличились по одному разу. Надаль так и не смог покорить этот турнир, по крайней мере пока, хотя дважды был в финале. При этом испанец несколько раз пропускал его из-за различных травм.