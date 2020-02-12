В тройке лучших дольше всех! Новые рекорды Федерера и Надаля

600 недель Надаля в топ-3
Рафаэль Надаль проводит свою 600-ю неделю в качестве теннисиста топ-3 – то есть находится в тройке около 11,5 лет. Это второй результат в истории; испанец недавно опередил Джимми Коннорса, на счету которого 591 неделя, и уступает только Роджеру Федереру с 748 неделями. Напомним, что сейчас в топ-3 находятся, помимо первой ракетки мира Новака Джоковича, как раз Надаль и Федерер, так что количество недель у обоих увеличивается. Серб же подбирается к Коннорсу, проведя уже 569 недель в тройке лучших. Все остальные далеко позади. Более того, все входящие в десятку по этому показателю, кроме «Большой тройки», давно завершили карьеру, так что позициям сильнейших теннисистов последних полутора десятилетий никто не угрожает – а Джокович, несомненно, вскоре обгонит Коннорса и займёт третье место.
1. Роджер Федерер — 748.
2. Рафаэль Надаль — 600.
3. Джимми Коннорс — 591.
4. Новак Джокович — 569.
5. Иван Лендл — 499.
6. Пит Сампрас — 457.
7. Джон Макинрой — 374.
8. Стефан Эдберг — 342.
9. Бьорн Борг — 303.
10. Андре Агасси — 264.
Вторым и третьим Федерер тоже был дольше всех
Если взять недели, проведённые на первой строчке, здесь расклад будет другим, хотя лица в десятке останутся почти теми же. Единственное исключение – в топ-10 по неделям на вершине не входит Стефан Эдберг, место которого условно занял Ллейтон Хьюитт. Австралиец разместился на 10-й позиции, пробыв лидером 80 недель, а швед 11-й – у него 72 недели. Лучшим здесь также является Федерер (310 недель), а вот второе место занимает Сампрас (286 недель). Как видно из этих цифр, на второй и третьей строчках суммарно Пит провёл всего 171 неделю, в то время как Роджер – уже 438. Джокович подбирается к Сампрасу, у него сейчас идёт 277-я неделя на первой позиции. Надаль только шестой, уступая ещё Лендлу и Коннорсу – у Рафаэля 206 недель в статусе лучшего теннисиста мира.
1. Роджер Федерер — 438.
2. Рафаэль Надаль — 391.
3. Джимми Коннорс — 323.
4. Новак Джокович — 292.
5. Стефан Эдберг – 270.
6. Иван Лендл — 229.
7. Джон Макинрой — 204.
8. Бьорн Борг — 194.
9. Пит Сампрас — 171.
10. Андре Агасси — 163.
Поскольку информация о количестве недель, проведённых на первой строчке, есть во множестве источников, в рамках этого материала я счёл более интересным подсчитать недели на второй и третьей позициях. Федерер и здесь лидирует, а второе место с приличным отрывом от остальных занимает Надаль. Это и неудивительно, если вспомнить, что в своё время он установил рекорд по непрерывному пребыванию на второй строчке, оставаясь ближайшим преследователем швейцарца в рейтинге больше трёх лет — с 25 июля 2005 года по 17 августа 2008 года. 18 августа Рафаэль, ставший накануне олимпийским чемпионом, поднялся на первую строчку, прервав рекордную серию Роджера из 237 недель на вершине.
Федерер лидирует по «Шлемам» и Итоговым, Надаль – по «Мастерсам»
Сравним также главные достижения теннисистов, входящих в эту десятку. Понятно, что «Большая тройка» и здесь впереди всех: 20 «Шлемов» у Федерера, 19 у Надаля и 17 у Джоковича с лихвой перекрывают бывший рекорд Сампраса в 14 мэйджоров. Дальше идут Борг (11 выигранных «Шлемов»), Коннорс, Лендл и Агасси (по 8), Макинрой (7) и Эдберг (6). Интересно, что Стефан при этом – единственный в истории обладатель «Большого шлема» среди юниоров. Он выиграл все 4 турнира в 1983 году.
По количеству побед на «Мастерсах» сравнивать их всех сложнее, поскольку серия как таковая образовалась только в 1990 году – соответственно полноценно застала её только «Большая тройка» и Сампрас с Агасси. Впрочем, это трио в любом случае настолько оторвалось от всех соперников, что вряд ли Коннорс, Лендл или кто-то ещё могли бы иметь схожие показатели. У Надаля сейчас 35 выигранных «Мастерсов», у Джоковича – 34, а у Федерера – 28. Агасси, которому когда-то принадлежал рекорд, победил на 17 турнирах этой категории. У Сампраса 11 титулов, у Эдберга – 4. Борг, Макинрой, Лендл и Коннорс выиграть хотя бы один «Мастерс» не смогли либо не успели.
Ещё один значимый трофей – Итоговый чемпионат ATP. В разное время он был известен под разными названиями, в том числе Tennis Masters Cup, но сути это не меняет. Федерер побеждал на нём рекордные 6 раз, Джокович, Лендл и Сампрас – по 5 раз. Макинрой первенствовал там трижды, Борг – дважды. Агасси, Эдберг и Коннорс отличились по одному разу. Надаль так и не смог покорить этот турнир, по крайней мере пока, хотя дважды был в финале. При этом испанец несколько раз пропускал его из-за различных травм.
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