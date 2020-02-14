«Уродливый мопс играет лучше, чем ты». Как безумные ставочники атакуют теннисистов

Угрозы Хачанову и его семье

Россиянин Карен Хачанов во втором раунде турнира категории ATP 500 в Роттердаме не справился с британцем Даниэлем Эвансом, уступив ему в трёх сетах – 6:4, 3:6, 4:6. После этого кто-то написал Карену в «Инстаграме» несколько оскорбительных сообщений. За ненормативной русской лексикой, написанной на латинице, следуют сообщения «Ты заслуживаешь того, чтобы получить ужасную травму и больше никогда не играть», «Надеюсь, твои жена и сын сгорят в аду», «Позор для тенниса» и «Позор России».

Хачанов выложил скриншот с этими сообщениями, оставив свой комментарий: «Вот что получаешь после матча! Это уже становится абсурдным. Подойди ко мне и скажи это мне в лицо – посмотрим, что тогда с тобой случится». Через некоторое время «историю» с этим скриншотом Карен удалил.

«Пролетел 40 часов, сыграл 3 матча – и получил только сообщения от ставочников»

К сожалению, подобные случаи не единичны. С появлением соцсетей, в том числе «Инстаграма», дающего возможность отправлять личные сообщение в «директ», угрозы игрокам и их семьям после проигранных матчей стали достаточно частым явлением.



Скорее всего, в подавляющем большинстве случаев поступают они от тех, кто сделал на игрока ставки и проиграл много денег. Такие люди, видимо, не понимают, что ответственность за крупные ставки и проигрыши лежит исключительно на них, и выплёскивают злобу на спортсменов.



К примеру, в начале этого сезона на подобные угрозы жаловался американский теннисист Тай-Сон Квятковски. «Нужно очень сильно любить теннис, чтобы продолжать играть на турнирах серии «челленджер». Я пролетел 40 часов до Новой Каледонии, сыграл три матча, проведя на корте шесть часов, и получил $ 780. Закончил в половине десятого вечера и отправился в отель в полном одиночестве. Включаю телефон, а на нём лишь сообщения от идиотских ставочников, которые проиграли деньги и угрожают убить меня и всю мою семью. И всё это после того, как я потерял $ 1500 за неделю. Честно, я люблю спорт. Рад быть здоровым и продолжать играть, даже когда вокруг происходит столько дерьма».

«Ты можешь быть профессионалом только в интимных услугах»

А вот сообщения, полученные американкой Николь Гиббз в марте 2018 года, после проигрыша Наталье Вихлянцевой в квалификации Майами. «Уверен, уродливый мопс играет лучше, чем ты. Я убью твою собаку!». «Надеюсь, ты умрёшь вместе со всей своей семьёй». «Единственное, в чём ты можешь быть профессионалом, это в сфере интимных услуг». Николь после этого закрыла возможность комментировать посты в своём «инстаграме» для всех, кого не знает лично, объяснив это тем, что не хочет, чтобы члены её семьи видели выливающуюся на неё грязь. Вскоре Гиббз добавила, что понимает недовольство людей, которые теряют деньги на ставках из-за поражений, но призвала болельщиков подумать и о том, как их негативные комментарии сказываются на эмоциональном состоянии спортсменов.

Обещания насилия и другие угрозы

О похожих случаях рассказывали и другие игроки. Например, чешка Барбора Стрыцова отмечала, что после поражений ей пишут люди, требующие вернуть деньги за ставки и угрожающие её семье. Сербка Александра Крунич рассказывала, что её угрожали убить и изнасиловать. Австралиец Самуэль Грот получал смертельные угрозы в свой адрес, в адрес своей семьи и своей подруги. Была ещё история с угрозами Элине Свитолиной на «ВТБ Кубок Кремля» — 2016, когда ей, напротив, обещали серьёзные проблемы, если она победит в полуфинале Светлану Кузнецову. Рассказывая об этом на пресс-конференции после матча, украинка расплакалась, а затем два года не приезжала на турнир, вернувшись только в 2019-м, когда он переехал на новое место.

Свитолиной угрожали. «Они знают, где я живу, в каком отеле» Свитолина – об угрозах неизвестных, а Кузнецова – о втором подряд финале Кубка Кремля, о Сингапуре и февральском турнире в Санкт-Петербурге.

Тогда же о ругательствах и угрозах рассказывал ещё малоизвестный на тот момент Даниил Медведев. Скорее всего, полностью их не избегает никто. Можно представить, например, сколько было желающих высказать что-нибудь Роджеру Федереру после проигрыша Новаку Джоковичу в финале Уимблдона-2019 с двойного матчбола на своей подаче. Просто далеко не все подобные истории становятся достоянием общественности, но масштаба проблемы и психологического давления на игроков это ничуть не уменьшает.