Весна снова пройдёт без Федерера? Именитый швейцарец вряд ли сыграет на грунте в 2020-м

Федерер не собирается возвращаться в Мадрид и Рим в этом сезоне. Вероятно, Роджер пропустит и «Ролан Гаррос», как уже было 2 и 3 года назад.

«Слухи о выступлении Федерера в Риме и Мадриде неправдивы»

Роджер Федерер, похоже, снова раздумывает о том, чтобы пропустить грунтовый сезон. Его агент Тони Годсик опроверг информацию об участии именитого швейцарца в «Мастерсах» в Мадриде и Риме. Сообщил об этом один из швейцарских спортивных журналистов. «Только что получил подтверждение от Тони Годсика о том, что слухи о выступлении Роджера Федерера на «Мастерсах» в Риме и Мадриде в 2020 году неправдивы». Приезд Роджера на «Мастерс» в Монте-Карло или более мелкие турниры ещё менее вероятен, так что если он и сыграет где-то на песчаном покрытии, то разве что на «Ролан Гаррос».

Впрочем, Париж тоже может не увидеть Федерера. В 2017-м у швейцарца был похожий план, хотя объявил он об этом позже, когда сделал «Солнечный дубль», выиграв «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами. «Мне уже не 24, и я, вероятно, не буду играть ни на одном грунтовом турнире, кроме Открытого чемпионата Франции. Мне нужен отдых, моё тело нуждается в нём», — сказал тогда Роджер. Однако в итоге на «Ролан Гаррос» он тоже не приехал, вернувшись в тур только к старту травяного сезона. Пропуск всех соревнований на грунте не помешал ему в феврале 2018-го стать первой ракеткой мира. Но если в 2017-м после пропуска песчаной серии Федерер выиграл турнир в Галле и Уимблдон, то в 2018-м швейцарец и перед этим не защитил титулы на американских «Мастерсах», и после потерпел поражения в Галле и на Уимблдоне.

Пропуск грунта в предыдущих сезонах

Пропуск Открытого чемпионата Франции в 2017 году Роджер объяснил желанием продлить свою карьеру. «К сожалению, я принял решение не выступать на Открытом чемпионате Франции. Я очень упорно работал на корте и вне него в течение последнего месяца, но чтобы продолжать выступать в Туре ещё долгие годы, будет лучше пропустить всю грунтовую часть сезона и готовиться к выступлениям на траве и жёстком покрытии. Я здорово начал этот сезон, но мне нужно понимать, что от моего календаря будет зависеть продолжительность карьеры. Так что мы с моей командой решили, что выступление на всего лишь одном грунтовом турнире не окажет положительное воздействие на мою подготовку к оставшейся части сезона».

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Поддержал решение своего товарища и извечного соперника и Рафаэль Надаль. «Я думаю, что если вы не играли ни на одном грунтовом турнире, то отказ от «Ролан Гаррос» выглядит нормальным решением. Может, Роджер принял это решение заранее, но не объявлял о нём. В любом случае было бы странно начинать грунтовый сезон без какой-либо турнирной подготовки, сразу на Открытом чемпионате Франции».

В 2018 году Федерер тоже отказался от выступлений на песке не сразу. Ещё в середине марта он допускал, что сыграет на двух-трёх турнирах, включая «Ролан Гаррос», но к концу месяца объявил, что вновь пропустит все эти соревнования. «Мы много говорили по этому поводу с моей командой. В итоге пришли к общему мнению — мне сейчас легче играть на двух разных покрытиях, чем на трёх. Я хочу продолжать выступать в профессиональном туре настолько долго, насколько смогу, и мы решили, что грунт сейчас — не самый правильный выбор».

Чего ждать от Роджера Федерера на грунте? Он долго был сильнейшим после Надаля Нынешний лидер чемпионской гонки два года подряд пропускал грунтовый сезон, но в 2019-м решил вернуться на песчаные корты.

Возвращение на песчаные корты в 2019-м

Вернулся на грунт Роджер только в прошлом сезоне. Нельзя сказать, что возвращение получилось триумфальным, но и провалом его не назовёшь. В Мадриде швейцарец дошёл до четвертьфинала, с матчболов проиграв там одному из главных грунтовых специалистов – Доминику Тиму. В Риме Федерер не вышел на четвертьфинальный матч со Стефаносом Циципасом из-за травмы правой ноги, а на «Ролан Гаррос» добрался до полуфинала, где легко уступил Рафаэлю Надалю. Затем Роджер взял у Рафаэля реванш в полуфинале Уимблдона, но это была уже другая история.

В общем и целом швейцарец доказал критикам и самому себе, что ещё может играть на грунте на хорошем уровне — однако рассчитывать на победы на крупных турнирах там ему уже вряд ли приходится. С точки зрения титулов, а также сезона в целом и продолжения выступлений в туре, грунт Федереру не очень полезен. Он умеет брать достаточно длительные паузы и возвращаться после них в хорошей форме, а выступления на песчаных кортах отнимают больше сил, чем на любом другом. Так что если после Майами Роджер вернётся на корт только в июне – не удивляйтесь. На весну-2020 (точнее, на апрель и май) у него могут быть другие планы.