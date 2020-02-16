Возвращение в 36 лет. Ким Клейстерс выходит на корт после длительного «декретного отпуска»

Клейстерс возвращается. Хоть и чуть позже, чем надеялась

36-летняя Ким Клейстерс возвращается в тур. О своём решении возобновить выступления на профессиональном уровне экс первая ракетка мира и четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде объявила в сентябре прошлого года, но затем вынужденно отложила возвращение из-за полученной в ходе подготовки травмы. Произошло это в начале ноября – Ким повредила колено. «Мне пришлось принять решение, что в январе я не смогу участвовать в турнирах. Сейчас я прохожу реабилитацию и залечиваю травму колена. Это неудача, но я полна решимости вернуться на корт. Очень ценю вашу поддержку», — сообщила тогда бельгийка.

Клейстерс возвращается и покажет Серене, как выигрывать «Шлемы», будучи мамой Ким сумела трижды победить на мэйджорах после рождения дочки. Спустя семь лет она снова выйдет на корт, родив уже трёх детей.

Из-за этой травмы Клейстерс не смогла сыграть на своём, пожалуй, любимом турнире «Большого шлема». Хотя на US Open она победила трижды, а на Australian Open лишь единожды, именно в Австралии Ким получает самую громкую поддержку болельщиков – и отвечает им взаимностью. Бельгийка обрела популярность на Зелёном континенте ещё в начале века, когда была девушкой (а затем и невестой) Ллейтона Хьюитта. Их пара распалась, оба создали семьи с другими людьми, но любовь австралийцев к Ким никуда не исчезла. Кстати, именно после победы в Мельбурне в 2011 году Клейстерс вернулась на вершину – правда, только на неделю, но это была важная веха первого «перезапуска» её карьеры после рождения дочери. Сейчас у бельгийки уже три ребёнка, и претендовать на первую строчку она едва ли будет, однако вероятность того, что на отдельных турнирах она чего-то добьётся, существует. При этом не стоит забывать, что она не играла на профессиональном уровне 7,5 лет – с US Open – 2012. Можно сказать, что сейчас она выйдет на корт после длительного декретного отпуска – всё-таки после второго ухода из тенниса она родила двух сыновей, младший из которых появился на свет в 2016 году.

Завершение второго забега Клейстерс В среду на US Open завершилась одиночная карьера Ким Клейстерс – во втором круге бельгийка уступила Лоре Робсон. Из россиянок в третий раунд пробились Шарапова и Петрова, а Павлюченкова проиграла.

Халеп рада, а Плишкова и Стивенс обиделись

Реакция действующих теннисисток на решение Ким о возвращении в тур была различной. Светлана Кузнецова, например, настолько не поверила в вероятность этого, что сначала подумала, что речь идёт о назначении бельгийки на должность турнирного директора. Симона Халеп восприняла новость с большим энтузиазмом. «Когда я впервые услышала эту новость, то была просто шокирована. При наличии трёх детей иметь желание вернуться в большой спорт — это очень круто, очень впечатляюще. Я буду невероятно счастлива снова сыграть с Ким. Каждый раз, когда мы встречались, Ким была очень мила со мной».

А вот Каролина Плишкова осталась не слишком довольна этой новостью – и заодно ошиблась с возрастом бельгийки, «состарив» её на два года. «Не знаю, что сказать. Может, она думает, что в туре невысокий уровень тенниса. Сложно точно утверждать. У неё ведь трое детей, ей 38 или сколько там? Конечно, она может играть, но на каком уровне? Не стоит исключать и травмы. Всё зависит от её подготовки, как она начнёт сезон. Впрочем, желаю ей удачи. Она всегда была великолепной теннисисткой. Но сначала надо узнать, какой уровень она покажет».

В похожем ключе высказалась и Слоан Стивенс. «Конечно, это классно. Не знаю, может, она думает, что мы все сейчас настолько плохи? Может, именно поэтому она решила вернуться? В целом же это круто. У неё трое детей, она уже состоит в Зале славы. Крутой сюжет получается».

Микст мечты. Ким Клейстерс и Энди Роддик вошли в Зал теннисной славы Экс-первые ракетки мира, чемпионы турниров «Большого шлема» Ким Клейстерс и Энди Роддик вписаны золотыми буквами в историю мирового тенниса.

Детская история Кенин про Клейстерс

Чемпионка Australian Open – 2020 Софья Кенин вспомнила милую историю из детства, связанную с Клейстерс. На турнире в Майами в 2005 бельгийка провела 6-летнюю Софью по подтрибунным помещениям и представила её Энди Роддику, сказав, что Соня будет отличной теннисисткой.

«Спасибо Ким за тот день, за то, что она смогла уделить мне время в ходе турнира, сказала великолепные напутственные слова, показала мне всё вокруг. Это потрясающее событие для меня. Надеюсь, я смогу сделать в будущем для кого-то что-то подобное, ведь я понимаю, как это важно» – сказала Кенин.

Первым турниром Ким в сезоне-2020 станет Дубай. Организаторы предоставили ей уайлд-кард, и Клейстерс попала на Кики Бертенс. Однако шестая сеяная в итоге снялась с соревнований. Голландка дошла до финала в Санкт-Петербурге и, очевидно, посчитала, что не успеет адаптироваться к совершенно другим условиям в Дубае. Сетку в связи с этим немного поменяли, и с Клейстерс теперь сыграет получившая девятый номер посева Гарбинье Мугуруса, финалистка недавно завершившегося Australian Open. Кстати, Халеп и Кенин в Дубае тоже есть, но с Симоной Ким может встретиться только в полуфинале, а с Софьей – в финале.

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