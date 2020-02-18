«Вывел слив матча на новый уровень». Томич штампует антирекорды

«Томич потратил больше сил на работу с тряпкой, чем на матч»

Австралийский теннисист Бернард Томич в очередной раз провёл матч, в котором не показал никакого желания бороться. Играя с Эрнестом Гулбисом в финале квалификации турнира в Делрэй-Бич, австралиец взял всего два гейма. Если в начале поединка он ещё хоть как-то старался – во всяком случае спас стартовый гейм с пяти брейк-пойнтов, – то после второго брейка латвийского теннисиста Томича на корте, по сути, не было. Второй сет он проиграл с «баранкой», а в последних семи геймах взял всего четыре очка! Матч продолжался 56 минут.

Болельщики в социальных сетях раскритиковали Томича за такое безвольное поражение. В частности, один из пользователей написал в «Твиттере»: «Я думал, что первый сет сложился легко для Гулбиса. Но Томич вывел слив матча на новый уровень, выиграв всего три очка во втором». Другой болельщик написал, что Бернард «вообще не боролся». «Томич приложил больше сил, протирая линию тряпкой, чем за весь матч», — говорится ещё в одном комментарии.

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Ещё несколько «сливов» Бернарда и штраф на Уимблдоне

Совсем недавно похожие истории были ещё в двух квалификационных матчах Бернарда. В Нью-Йорке австралиец тоже прошёл один отборочный раунд, а во втором уступил японцу Го Соеде со счётом 2:6, 1:6. Та встреча продолжалась всего 39 минут. Тогда болельщики тоже были недовольны. «Как можно проиграть так быстро, будучи профессионалом?» «Томич — это абсолютный позор. Зачем этот парень вообще выходит на матчи?»



«Высокомерие вредит ему. Время повесить ракетку на гвоздь и завершить карьеру», — писали в соцсетях. А ещё перед этим, в этом же феврале, Томич проиграл американцу Брэндону Накасиме на старте квалификации челленджера в Далласе – 2:6, 3:6 за 45 минут. Можно сказать, что Томич вывел штамповку антирекордов на поток. Любопытно, что у Бернарда есть возможность прямо на этой неделе собрать своеобразный «февральский покер-2020» — ещё раз «отличиться» по ходу турнира в Делрэй-Бич, поскольку он всё же попал в основную сетку как лаки-лузер.



Впрочем, в карьере Бернарда было и ещё более яркое «достижение». В первом раунде «Мастерса» в Майами в 2014 году он уступил финну Яркко Ниеминену со счётом 0:6, 1:6, проведя на корте лишь 28 минут. На Уимблдоне-2019 Томич тоже «постарался». Он хоть и взял у Жо-Вильфрида Цонги 7 геймов за 3 сета (4 в третьем), но выиграл за матч всего 9 очков на приёме, не заработал ни единого брейк-пойнта и в первых двух партиях играл с максимальным безразличием ко всему – выполнял подачу стоя на месте, то есть совсем не работая ногами, и регулярно срывал удары, также не стараясь правильно подойти к мячу. После матча Бернарда лишили всех призовых, положенных за первый раунд Уимблдона, но в итоге ему удалось частично оспорить решение. Томичу вернут 25% этих денег при условии, что он проведёт 8 турниров «Большого шлема» без единого нарушения. Правда, не факт, что при таком подходе он сыграет необходимое количество «Шлемов». Сейчас 27-летний Бернард занимает 197-ю строчку рейтинга, и после Уимблдона он выступал только на Australian Open, да и то в квалификации, где вылетел в первом круге (но там хотя бы боролся).

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Перспективы прошлых лет сменились скандалами и вечеринками

При этом сам Томич прошлой зимой заявлял, что намерен играть ещё долго: «У меня по-прежнему впереди 8-10 лет карьеры. Я всё ещё чувствую себя очень молодым. Мне 26 лет, а есть ребята, которым 37, 38, 39 лет, и они всё ещё играют. Позади уже долгий путь, но я должен продолжать идти вперёд, и, надеюсь, однажды это окупится».



Когда-то Бернард действительно был перспективным молодым теннисистом, одной из главных надежд Австралии. В 2011-м, когда ему было 18 лет, он дошёл до четвертьфинала Уимблдона, стартовав с квалификации, и в четырёх сетах уступил вышедшему на пик Новаку Джоковичу, который выиграл тот турнир и стал первой ракеткой мира. Затем Томич трижды был в 1/8 финала Australian Open и поднимался на 17-ю строчку рейтинга, но в последние годы отличался в основном скандалами. Единственный позитивный момент Бернарда на корте с 2017 года – титул в Чэнду-2018. В остальном были «сливы», часть которых мы перечислили, было множество вечеринок, информация об одной из которых, стоимостью $ 50 тыс., стала достоянием общественности и встретила неоднозначную реакцию.

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Угрозы Хьюитту

В начале прошлого года случился ещё один скандал. Бывшая первая ракетка мира Ллейтон Хьюитт, нынешний капитан сборной Австралии в Кубке Дэвиса, рассказал, что Томич угрожал ему. «Мы стремимся установить культурные стандарты для Кубка Дэвиса, для игроков, которые представляют Австралию. В последние несколько лет Томич находится очень далеко от этих стандартов. Мне жаль, что я много помогал ему во время становления, проводил много времени с ним, работал с тренерами и специалистами по фитнесу, чтобы он смог достичь высокого уровня. Но он продолжает допускать те же самые ошибки.



Я для себя однажды решил, что с меня хватит. После этого я с ним не разговаривал. И пока я возглавляю команду Австралии, он не будет играть на Кубке Дэвиса за нашу страну. Я получал от него угрозы. Он также угрожал моей семье, это продолжается уже около полутора лет. Также он пытался шантажировать меня. Все его угрозы не имели ничего за собой. В последнее время это прекратилось, скорее всего, у него больше нет моего номера».

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Бернард подтвердил эти обвинения, но лишь частично. «Да, я отправил ему сообщение. Я написал конкретную фразу: «Я тебя нокаутирую, если ты приблизишься ко мне на расстояние одного метра», и он это знает. Я с этим даже не спорю. Но разве я упомянул его семью? Это довольно низко. Упоминать семью, детей и прочее? Я думаю, что это одна из самых низких вещей, которые я когда-либо слышал от него». В любом случае даже это выглядит нелицеприятно и, мягко говоря, совсем не красит Томича – хотя, казалось бы, куда уже хуже.