«Все проблемы — в нём». Соболенко ищет оправдания разрывам с Турсуновым

Арина дважды прекращала работу с тренером из России, но всякий раз к нему возвращалась. Сейчас они опять вместе. Надолго ли?

«На этот раз можно было ожидать этого»

Белоруска Арина Соболенко вновь работает под руководством россиянина Дмитрия Турсунова. В Австралии Дмитрия с ней не было, но в Дубае они снова вместе. И пока всё складывается хорошо – 7-я сеяная обыграла Марию Саккари и напарницу Элисе Мертенс, выйдя в четвертьфинал. Там Соболенко встретится с Симоной Халеп. Румынку она уже побеждала на старте этого сезона, в Аделаиде, а общий счёт личных встреч — 2-1 в пользу Симоны.



«На этот раз этого можно было ожидать, не так ли? Я уже даже не знаю, что говорить. Даже думать не хочу на эту тему. Будем работать изо дня в день, а там будет видно», — прокомментировала Арина возвращение к Дмитрию. Посмотрим, получится ли долгим это воссоединение.

Все титулы в одиночном и парном разрядах белоруска завоевала именно после того, как начала работать с Турсуновым летом 2018 года. Он помог ей подняться из конца первой полусотни в десятку сильнейших, и он же посоветовал ей играть пару с Элисе Мертенс. Их дуэт оказался вполне грозной силой: в прошлом сезоне Соболенко и Мертенс победили в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open и в конце года претендовали на первую строчку рейтинга, но неудачно выступили на Итоговом чемпионате.

Все титулы Арины Соболенко с Дмитрием Турсуновым (8):

Одиночный разряд. 2019 — Чжухай, Ухань, Шэньчжэнь; 2018 — Ухань, Нью-Хэйвен.

Парный разряд. 2019 – Индиан-Уэллс, Майами, US Open (все – с Элисе Мертенс).

Первое расставание и спрятанные билеты в Центральном парке

Напомним, что впервые Арина и Дмитрий объявили о прекращении сотрудничества в начале US Open – 2019, но тогда изменили решение буквально через два дня. Перед женским парным финалом они вместе прятали билеты для болельщиков в Центральном парке Нью-Йорка, а вскоре Соболенко и Мертенс позировали для фотографов с главными трофеями. Правда, титул в Ухани белоруска при этом защитила без россиянина – в тот момент они не расставались, просто Турсунов не полетел в Китай, поскольку как раз в это время стал папой.

Соболенко умоляет Турсунова вернуться к ней. И слов не выбирает «Не хочу видеть никого другого». «Как будто мы 30 лет вместе»… Разве такое говорят тренеру?

Сама Арина оценила это как позитивный опыт: «Я много думала. Всё это время я была сама с собой, никого за спиной. На корте я находилась одна и не могла смотреть на кого-либо ещё. Просто сосредоточилась на своей игре, на себе, на мыслях. Это на самом деле помогло мне понять, что произошло в этом году. Я пыталась найти оправдания, говоря Турсунову, что все проблемы в нём. О теннисе речи не было. Я счастлива, что, находясь здесь одна несколько дней, поняла эту большую вещь. И почему тренеры не отправили меня одну на турнир ещё раньше в этом году?»

Не прогадала! Соболенко осталась с Турсуновым и выиграла Продолжив работать с Дмитрием, Арина отлично провела концовку тяжело складывавшегося сезона.

Начало сезона без тренера

Второе расставание Турсунова и Соболенко произошло в межсезонье, во время подготовки в Минске. Сезон Арина начала фактически без тренера – его роль выполнял спарринг-партнёр Антон Дубров. Белоруска не защитила титул в Шэньчжэне, вылетев во втором круге, затем дошла до полуфинала в Аделаиде и потерпела сенсационное поражение от Карлы Суарес-Наварро в первом круге Australian Open. При этом в паре с Мертенс на Открытом чемпионате Австралии Соболенко добралась до четвертьфинала. Затем она приняла участие в Кубке Федерации, где помогла Беларуси одолеть Нидерланды в гостях и выйти в финальную часть соревнований. В апреле белоруски сыграют в группе с бельгийками и австралийками.