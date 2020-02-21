38-летний Федерер решился на операцию, и теперь его точно обгонит Медведев

У других преследователей тоже хорошие шансы – прежде всего у Тима, Циципаса и Зверева. Не так далеко и Рублёв. Вернётся ли Роджер в топ-3?

Федерер пропустит все турниры до старта травяного сезона в июне

Роджер Федерер, который на следующей неделе должен был защищать титул в Дубае, а затем выступить на американских «Мастерсах» в марте, объявил о пропуске этих соревнований в связи с перенесённой операцией.

«В последнее время моё правое колено беспокоило меня. Я надеялся, что всё пройдёт, но после различных тестов и обсуждения ситуации с командой я решил сделать артроскопическую операцию в Швейцарии. После процедуры врачи подтвердили, что это был правильный выбор, и они абсолютно уверены, что я полностью восстановлюсь. Увы, теперь я пропущу Дубай, Индиан-Уэллс, Боготу, Майами и Открытый чемпионат Франции. Я благодарен всем за поддержку. С нетерпением жду возвращения на корт. Увидимся на траве!» – написал Федерер в своём «инстаграме».

Упомянутая швейцарцем Богота – не отдельный турнир, а выставочный матч с немцем Александром Зверевым, который в ноябре прошлого года не состоялся в рамках их латиноамериканского турне из-за волнений в Колумбии, приведших к введению комендантского часа. Пропуск других соревнований обернётся для Федерера большими потерями очков. В Дубае и Майами Роджер год назад стал чемпионом, в Индиан-Уэллсе был в финале, а на «Ролан Гаррос» дошёл до полуфинала. Кроме того, у него сгорит по 180 очков за четвертьфиналы «Мастерсов» в Мадриде и Риме, о пропуске которых он объявил чуть раньше (через своего агента Тони Годсика). Суммарно Федерер потеряет 3180 баллов, так что у него останется 3950 очков. Сейчас почти столько же у Зверева (3885), и немец занимает 7-ю строчку. Конечно, кто-то может не защитить часть прошлогодних очков, но из топ-5 швейцарец наверняка вылетит.

Весна снова пройдёт без Федерера? Именитый швейцарец вряд ли сыграет на грунте в 2020-м Федерер не собирается возвращаться в Мадрид и Рим в этом сезоне. Вероятно, Роджер пропустит и «Ролан Гаррос», как уже было 2 и 3 года назад.

Медведев точно опередит Федерера, Тиму остался один шаг

В связи с этим любопытно подсчитать, сколько очков защищают ближайшие преследователи Роджера и соответственно у кого больше всего шансов обогнать его. Сделаем подсчёт для четырёх теннисистов, располагающихся в рейтинге сразу за Федерером: Доминика Тима, Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса и Александра Зверева, а также для Андрея Рублёва и Карена Хачанова.



Единственный из них, кто гарантированно окажется впереди швейцарца, даже если не наберёт ни одного очка, – Медведев. Россиянину нужно защитить всего 825 очков из 5890, имеющихся у него, так что как минимум 5065 у него точно будет. На этой неделе, кстати, он выступает в Марселе – так же как и Циципас, защищающий там титул. Даниил может добавить только 70 очков в случае победы, поскольку одним из его результатов останется «баранка» за пропущенные турниры ATP категории 500 осенью – Пекин и Вену. Если Медведев на этот раз не провалит американские «Мастерсы» и весь грунт после Барселоны, то после «Ролан Гаррос» может стать и третьей ракеткой мира – опережающему его Тиму в этот период защищать нужно намного больше. Сам Доминик на этой неделе играет в Рио-де-Жанейро, и если он выйдет в полуфинал, то окажется впереди Роджера, а если нет, то опередит швейцарца через неделю, когда у Федерера сгорит 500 очков за титул Дубая. Австриец впервые в карьере войдёт в топ-3. Кроме того, выход в полуфинал Рио также гарантирует Тиму место в рейтинге впереди Федерера после «Ролан Гаррос» — 2020.

Рейтинговые битвы. Медведев снова приблизился к Федереру. Ещё двое россиян неподалёку Медведев, Хачанов и Рублёв – в топ-20. Это повторение рекорда 15-летней давности. Но в ближайшие месяцы все трое могут подняться ещё выше.

Защита Циципаса и запас для рывка Рублёва

Циципасу предстоит защищать третью по объёму сумму очков после Федерера и Тима. Если он успешно подтвердит большую часть набранных год назад баллов, то тоже обгонит Роджера в рейтинге. В первую очередь Стефаносу нужно постараться на грунтовых «Мастерсах» в Мадриде и Риме, где у него были финал и полуфинал. Также он защищает два титула – в Марселе и Эшториле. А вот добавить грек может в первую очередь на мартовских «Мастерсах» в США. У Зверева очков сейчас на порядок меньше, чем у Циципаса, но и защищает он меньше, так что с учётом вычета всех рейтинговых баллов за этот период разница между ними составляет всего 5 очков.

Меньше всех защищать нужно Рублёву. Андрей в прошлом году в это время был во второй сотне, куда опустился из-за травмы спины, и на многих турнирах стартовал с квалификации – именно с этим связаны «некруглые» суммы очков. Кроме того, в Индиан-Уэллсе он сыграл дважды: сначала на челленджере, где вышел в финал (75 очков), а сразу после – на «Мастерс 1000», где по итогам квалификации стал лаки-лузером и вышел в 3-й раунд, уступив там Карену Хачанову (53 очка). А грунтовый сезон для Рублёва закончился на квалификации Мюнхена – он снова травмировался и вернулся на корт только в июне, после «Ролан Гаррос». Хачанов защищает тоже немного, особенно до четвертьфинала «Ролан Гаррос», но его форма сейчас внушает меньше оптимизма, чем форма Рублёва.

Завершать карьеру Роджер пока явно не хочет

Возвращаясь к Федереру – раз он решил сделать операцию, то вряд ли планирует заканчивать карьеру в ближайшем будущем. Если бы он хотел уйти из тенниса, скажем, в конце этого сезона, то вполне мог бы просто взять паузу и пока обойтись без операции, а после завершения карьеры оценить состояние колена без нагрузок и решить, нужна ли ему артроскопия для обычной жизни. Конечно, всегда есть определённая вероятность, что что-то пойдёт не так, но раз Роджер сразу сказал, что операция проведена успешно, сомневаться в его возвращении не приходится – разве что сроки могут немного сдвинутся.

Все уже списали Федерера? А он отправил Джоковича домой 38-летний швейцарский ветеран вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP и обеспечил Надалю звание первой ракетки мира по итогам года.

Возможный перенос Олимпиады в Лондон на травяные корты

С другой стороны, сам по себе факт проблем с коленом – не слишком хорошая новость. Если произойдёт рецидив, то это уже может заставить Федерера задуматься об уходе из спорта именно из-за проблем со здоровьем. Но очевидно, что в ближайших планах у Роджера Уимблдон, Олимпиада в Токио и US Open. Кстати, у него действует контракт как раз с японской фирмой одежды Uniqlo. При этом теоретически Олимпийские игры могут пройти и не в Японии. Из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае рассматривается вариант с переносом Олимпиады. Готовность принять Игры уже выразил Лондон, где они проходили в 2012-м. Кстати, со спортивной точки зрения для Федерера это даже плюс – теннисный турнир тогда, скорее всего, снова пройдёт на травяных кортах, а не на харде.