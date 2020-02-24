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Скандальный австралиец Ник Кирьос против турниров на грунте

Ник Кирьос
Артём Тайманов
«Истребим грунтовых крыс». Чем Кирьосу так не угодили турниры на песке
Ник резко против турниров на песчаных кортах зимой. Австралиец вообще считает грунт худшим покрытием в теннисе.
Теннис / ATP 0

Кирьос критикует любителей зимнего грунта

Ник Кирьос, как известно, имеет своё мнение по большинству вопросов и готов высказать его в любой момент, вне зависимости от того, спрашивал его кто-то или нет. Сейчас австралиец остался недоволен появлением в календаре грунтового турнира в Сантьяго (Чили), в особенности его составом. До нынешнего сезона на этой неделе тоже были соревнования на грунте, только не в Чили, а в Бразилии – в Сан-Паулу. Состав там был не лучше, чем в Сантьяго, а в финале год назад аргентинец Гидо Пелья обыграл чилийца Кристьяна Гарина. Кстати, Гарин только что стал чемпионом турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро – пожалуй, самого слабого пятисотника в туре.

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«Какого чёрта — ещё один грунтовый турнир АТР 250 в дни проведения двух хардовых АТР 500. #Истребимгрунтовыхкрыс», — написал Кирьос в одной из «историй» в своём «инстаграме», выложив там скриншот сетки в Сантьяго. Затем Ник затеял спор в «Твиттере» с одним из теннисных журналистов по поводу итальянца Джанлуки Маджера, который дошёл в Рио до финала, набрав 300 очков (плюс 20 за 2 победы в квалификации), и дебютировал в топ-100, став 77-й ракеткой мира. «Сколько матчей он выиграл на харде или на траве? Если вы или кто-то ещё считает, что проведение этих грунтовых турниров в разгар сезона на харде – хороший вариант для спорта и для будущего тенниса, то продолжайте спорить. Я не нападаю ни на кого из теннисистов, я только критикую эти соревнования», — заявил Кирьос. К слову, Маджер по пути к финалу обыграл в том числе Доминика Тима, не дав ему уже на этой неделе опередить Роджера Федерера и стать третьей ракеткой мира. Но Ника турниры на песке и «грунтовые крысы» явно раздражают, раз он предлагает истребить их и фактически задаётся вопросом, сколько ещё можно терпеть это без ущерба для будущего тенниса.

Нику лень готовиться к песчаному покрытию?

Чем Нику так сильно не угодили турниры на песке? Он не любит грунт, и это объяснимо – его взрывная манера игры работает там хуже всего. Кроме того, песчаное покрытие наиболее требовательно к физической подготовке, а утруждать себя тренировками Ник не любит в той же степени, в какой не любит играть на грунте. На уровне ATP и «Шлемов» Кирьос провёл на грунте всего на 10 матчей больше, чем на траве (46 против 36), при том что длительность соответствующих сезонов несравнима – на песке играют два с лишним месяца, а на траве только 5 недель. Также на грунтовых кортах проводится три «Мастерса», а на травяных – ни одного.

В прошлом году Ник приехал только в Мадрид и Рим, где выиграл один матч (у Даниила Медведева), а во втором круге Рима взбесился в начале решающей партии с Каспером Руудом. В итоге он швырнул стул к центру корта, собрал вещи и ушёл, после чего был дисквалифицирован.

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Кирьос не проводил полноценный грунтовый сезон с 2016 года

Из Италии австралиец отправился в Великобританию, тренироваться на кортах Уимблдона. Устроив оттуда прямую трансляцию, Ник сказал: «Посмотрите на это идеальное травяное покрытие, как оно может не нравиться? Думаю, Уимблдон – лучший турнир в мире. Избавьтесь вообще от глины, кому она нужна? Кто её любит? Тот факт, что сегодня я тренируюсь здесь, а через пару дней поеду в Париж… «Ролан Гаррос» – это настоящий отстой по сравнению с Уимблдоном. Абсолютный отстой». И в Париж Кирьос всё-таки не поехал – просто снялся с «Ролан Гаррос» уже после жеребьёвки.

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При этом в карьере Ника есть один финал грунтового турнира – в Эшториле в 2015 году. Более того, в Лионе-2018 (это соревнования накануне старта «Ролан Гаррос») он завоевал титул в паре с Джеком Соком. Занятно, что в одиночном разряде Кирьос тогда не играл – ни в Лионе, ни на каком-либо другом грунтовом турнире, удостоив своим визитом только Хьюстон в начале апреля, где покрытие не назовёшь типичным грунтом. На «Ролан Гаррос» австралиец последний раз играл в 2017-м, а полноценный грунтовый сезон без пропуска обязательных турниров не проводил с 2016-го. Так что здесь Ник, по крайней мере, последователен – песчаное покрытие он не только критикует заочно, но и действительно не любит его.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Mike Owen/Getty Images

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