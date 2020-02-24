«Истребим грунтовых крыс». Чем Кирьосу так не угодили турниры на песке

Кирьос критикует любителей зимнего грунта

Ник Кирьос, как известно, имеет своё мнение по большинству вопросов и готов высказать его в любой момент, вне зависимости от того, спрашивал его кто-то или нет. Сейчас австралиец остался недоволен появлением в календаре грунтового турнира в Сантьяго (Чили), в особенности его составом. До нынешнего сезона на этой неделе тоже были соревнования на грунте, только не в Чили, а в Бразилии – в Сан-Паулу. Состав там был не лучше, чем в Сантьяго, а в финале год назад аргентинец Гидо Пелья обыграл чилийца Кристьяна Гарина. Кстати, Гарин только что стал чемпионом турнира ATP 500 в Рио-де-Жанейро – пожалуй, самого слабого пятисотника в туре.

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«Какого чёрта — ещё один грунтовый турнир АТР 250 в дни проведения двух хардовых АТР 500. #Истребимгрунтовыхкрыс», — написал Кирьос в одной из «историй» в своём «инстаграме», выложив там скриншот сетки в Сантьяго. Затем Ник затеял спор в «Твиттере» с одним из теннисных журналистов по поводу итальянца Джанлуки Маджера, который дошёл в Рио до финала, набрав 300 очков (плюс 20 за 2 победы в квалификации), и дебютировал в топ-100, став 77-й ракеткой мира. «Сколько матчей он выиграл на харде или на траве? Если вы или кто-то ещё считает, что проведение этих грунтовых турниров в разгар сезона на харде – хороший вариант для спорта и для будущего тенниса, то продолжайте спорить. Я не нападаю ни на кого из теннисистов, я только критикую эти соревнования», — заявил Кирьос. К слову, Маджер по пути к финалу обыграл в том числе Доминика Тима, не дав ему уже на этой неделе опередить Роджера Федерера и стать третьей ракеткой мира. Но Ника турниры на песке и «грунтовые крысы» явно раздражают, раз он предлагает истребить их и фактически задаётся вопросом, сколько ещё можно терпеть это без ущерба для будущего тенниса.

Нику лень готовиться к песчаному покрытию?

Чем Нику так сильно не угодили турниры на песке? Он не любит грунт, и это объяснимо – его взрывная манера игры работает там хуже всего. Кроме того, песчаное покрытие наиболее требовательно к физической подготовке, а утруждать себя тренировками Ник не любит в той же степени, в какой не любит играть на грунте. На уровне ATP и «Шлемов» Кирьос провёл на грунте всего на 10 матчей больше, чем на траве (46 против 36), при том что длительность соответствующих сезонов несравнима – на песке играют два с лишним месяца, а на траве только 5 недель. Также на грунтовых кортах проводится три «Мастерса», а на травяных – ни одного.

В прошлом году Ник приехал только в Мадрид и Рим, где выиграл один матч (у Даниила Медведева), а во втором круге Рима взбесился в начале решающей партии с Каспером Руудом. В итоге он швырнул стул к центру корта, собрал вещи и ушёл, после чего был дисквалифицирован.

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Кирьос не проводил полноценный грунтовый сезон с 2016 года

Из Италии австралиец отправился в Великобританию, тренироваться на кортах Уимблдона. Устроив оттуда прямую трансляцию, Ник сказал: «Посмотрите на это идеальное травяное покрытие, как оно может не нравиться? Думаю, Уимблдон – лучший турнир в мире. Избавьтесь вообще от глины, кому она нужна? Кто её любит? Тот факт, что сегодня я тренируюсь здесь, а через пару дней поеду в Париж… «Ролан Гаррос» – это настоящий отстой по сравнению с Уимблдоном. Абсолютный отстой». И в Париж Кирьос всё-таки не поехал – просто снялся с «Ролан Гаррос» уже после жеребьёвки.

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При этом в карьере Ника есть один финал грунтового турнира – в Эшториле в 2015 году. Более того, в Лионе-2018 (это соревнования накануне старта «Ролан Гаррос») он завоевал титул в паре с Джеком Соком. Занятно, что в одиночном разряде Кирьос тогда не играл – ни в Лионе, ни на каком-либо другом грунтовом турнире, удостоив своим визитом только Хьюстон в начале апреля, где покрытие не назовёшь типичным грунтом. На «Ролан Гаррос» австралиец последний раз играл в 2017-м, а полноценный грунтовый сезон без пропуска обязательных турниров не проводил с 2016-го. Так что здесь Ник, по крайней мере, последователен – песчаное покрытие он не только критикует заочно, но и действительно не любит его.