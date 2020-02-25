Мексиканские страсти Калинской и Кирьоса

Австралийский теннисный бунтарь и русская красавица снова оказались вместе. На этот раз в Акапулько.

На этой неделе проходят сразу два турнира ATP категории 500 – в Дубае и Акапулько, а также турнир «250» в Сантьяго. Женщины также играют в Акапулько (International) и ещё в Дохе (Premier 5). Посмотрим, что происходит в соцсетях у теннисистов.

Необычное фото Курниковой. Анна показала третьего ребёнка сразу после родов А другая многодетная мама Ким Клейстерс решилась на первый официальный матч после 8-летнего перерыва.

Никак не может набрать крейсерскую скорость Анастасия Павлюченкова. После удачного выступления на Australian Open (четвертьфинал), чтобы разгрузить февральский календарь, россиянка снялась с Кубка Федерации и турнира в Санкт-Петербурге. В Дубае Анастасия выбила из сетки прошлогоднюю чемпионку Белинду Бенчич, а затем проиграла эстонке Анетт Контавейт. Перебравшись в Доху, Павлюченкова успела только посетить вечеринку игроков, а затем была вынуждена сняться с турнира из-за травмы правого бедра. Пока трудно говорить о степени тяжести повреждения. Во всяком случае в марте россиянка заявлена на турнирах в Лионе, Индиан-Уэллсе и Майами.

На той же вечеринке игроков в Дохе Элина Свитолина сфотографировалась с Арсеном Венгером, который на протяжении 22 лет был тренером лондонского футбольного клуба «Арсенал». Украинская теннисистка, посеянная на турнире под 5-м номером, уступила во втором круге американке Аманде Анисимовой.

В контрастных нарядах предстали в Дохе партнёрши по парному разряду Арина Соболенко и Элисе Мертенс. Возможно, отличное настроение и игра в паре помогли теннисисткам удачно продвинуться и по одиночной сетке.

Попавшая в основную сетку турнира в Дохе после снятия нескольких теннисисток Светлана Кузнецова успешно преодолела стартовый барьер. Россиянка в шутку призналась, что на корте её лучшие друзья – ракетка и полотенце.

Раскритиковавший ATP-тур за то, что в феврале проводятся соревнования на грунте, Ник Кирьос отправился в Акапулько, где одновременно разыгрывается не только мужской турнир категории 500 на харде, но и женский International. Австралиец получил редкую в течение сезона возможность повидаться с Анной Калинской. Российская теннисистка уже проиграла в первом раунде Тамаре Зиданшек из Словении. А вот стартовый поединок Ника с французом Уго Умбером состоится позже.

Перед турниром в Акапулько искупался и позагорал на Багамах ещё один австралийский теннисист – Алекс де Минор.

Там же, в Акапулько, удачно стартовал 3-й номер посева Стэн Вавринка. Возможно, швейцарца вдохновили красивые виды тихоокеанского побережья Мексики. «Нет ничего лучше, чем начать свой день с чашки кофе, наблюдая за восходом солнца!» — написал Стэн в своём «инстаграме».

Главной звездой турнира в Акапулько является Рафаэль Надаль, который побеждал здесь уже в 2005-м и 2013-м. Испанец начнёт борьбу за титул-2020 с соотечественником Пабло Андухаром. Если трофей всё же достанется Надалю, а Джокович неудачно выступит в Дубае, то звание первой ракетки мира уже в ближайший понедельник перейдёт испанцу.

Сам Новак Джокович удачно начал турнир в Дубае, легко обыграв на старте Малека Жазири из Туниса. Дальше ему играть с немцем Филиппом Кольшрайбером. Если серб пройдёт его, а в четвертьфинале – победителя пары Деннис Новак – Карен Хачанов, то останется на первом месте в рейтинг-листе ATP ещё на месяц – как минимум до конца «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Там же, в Дубае, успешно преодолели барьер первого круга и россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв. Возможно, у россиян лёгкая рука, и им помогло личное участие в жеребьёвке основной сетки соревнований.

В свойственной ей манере Эжени Бушар пошутила на тему своего возраста – 25 февраля канадская теннисистка отмечает день рождения: «Сижу здесь с масками для глаз, потому что мне исполняется 26 лет».

В этот же день именинницей является и чемпионка US Open-2015 Флавия Пеннетта. Её любимый муж Фабио Фоньини сейчас далеко от дома – выступает на турнире ATP 500 в Дубае. Но итальянец в качестве поздравления опубликовал их совместную фотографию с очень нежной подписью: «Я просто хотел бы обнять тебя и сказать, что ты особенная мама! С днём рождения!» Теннисная пара воспитывает двух маленьких детей (2017 и 2019 годов рождения).

Серена Уильямс после квалификационного матча за сборную США в Кубке Федерации взяла месячную паузу в выступлениях до связки двух американских супертурниров Индиан-Уэллс – Майами. Американка опубликовала фото со спящей на руках дочерью Олимпией, сопроводив изображение мотивирующей подписью: «Я не уверена, кто сделал эту фотографию, но работать и быть мамой нелегко. Я часто устаю, испытываю стресс, а потом иду играть профессиональный теннисный матч. Мы продолжаем идти. Я так горжусь и вдохновляюсь женщинами, которые делают это изо дня в день. Я горжусь тем, что являюсь мамой этого ребёнка».

Сабина Лисицки опубликовала фотографию с летнего отдыха на море и объяснила это так: «Когда на улице холодно, мне нравится думать о летних днях, хотя мне нравятся все времена года, потому что все они уникальны, но я люблю лето и наслаждаюсь им больше всего». После чего немка обратилась к своим подписчикам с вопросом: «Какое ваше любимое время года и в каком месте вы хотели бы побывать?»