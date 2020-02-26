Красота дня. Мария Шарапова сказала теннису: «До свидания!»

Самая обаятельная и привлекательная теннисистка России, а может и всего мира, закончила карьеру. Как же так, Маша?

Самая именитая российская теннисистка Мария Шарапова решила завершить карьеру. Помимо безусловных спортивных достижений в активе Марии и безоговорочное лидерство в борьбе за негласное звание главной теннисной красотки.

Решение Марии об уходе из тенниса было ожидаемо. Всё-таки возраст для спорта у неё уже довольно серьёзный – 32, тем более после возвращения в строй после дисквалификации россиянка никак не могла выйти на свой привычный игровой уровень, получая одну травму за другой.

Но Мария никогда не сдавалась, пытаясь раз за разом вернуться на корт. Ну а падение в рейтинге не было для неё проблемой, поскольку практически любой турнир был готов ей дать уайлд-кард в основную сетку. Для организаторов соревнований было великим счастьем появление Марии на турнире. Это значило, что гарантированно хотя бы в один из игровых дней на трибунах будет аншлаг.

Не обходили вниманием русскую красотку и мужчины. Яркие и привлекательные. В своё время Мария Шарапова встречалась с солистом поп-рок группы Maroon 5 Адамом



Левином. В статусе бойфрендов Марии были словенский баскетболист Саша Вуячич, болгарский теннисист Григор Димитров.

Последние пару лет Мария везде появляется вместе с британским миллионером Александром Гилксом – основателем аукционного дома, занимающего произведениями искусства.

После первой же громкой победы на Уимблдоне в 17-летнем возрасте стало понятно, что Шарапова – это личность мирового масштаба, к ней сразу же выстроилась очередь из крупнейших мировых брендов, чтобы стать её спонсором. Доходы россиянки от рекламы значительно превысили заработки на корте, хотя и это тоже очень солидные цифры – по данным WTA, Мария заработала за карьеру $ 38 777 962 призовых. Даже когда россиянку отлучили от тенниса на 1 год и 3 месяца, практически ни один спонсор с ней не расстался и поддерживал её после завершения дисквалификации.

Мария стала первой российской теннисисткой, возглавившей мировой рейтинг. Впервые она стала первой ракеткой мира в августе 2005 года, потом вернулась на вершину той же осенью, в январе 2007-го, в мае 2008-го, а последнее восхождение на первое место было после травмы плеча и после успеха на «Ролан Гаррос»-2012. Всего Шарапова возглавляла рейтинг 21 неделю (17-й показатель за всю историю женского тенниса).

В 2012 году Мария Шарапова стала первой и пока единственной женщиной-спортсменкой, нёсшей флаг России на открытии Олимпийских игр. В 2014-м она была участницей финального этапа эстафеты олимпийского огня на Играх в Сочи, где она провела своё детство.

Мария Шарапова – настоящая бизнесвумен. Будучи действующей теннисисткой, она смогла создать и раскрутить свой бренд конфет Sugarpova, который обыгрывает в названии сочетание её фамилии и слова «сахар» по-английски. Для раскрутки бренда она даже пробовала заявиться на US Open под фамилией «Шугарпова», но ей это сделать не позволили, хотя PR-успех от такого хода всё равно был достигнут. Сейчас её конфеты известны любителям тенниса по всему миру.

Проявила себя россиянка и как незаурядный писатель. После возвращения в тур она выпустила автобиографию под названием «Неудержимая. Моя жизнь», где откровенно рассказала о многих событиях своей жизни, хотя до этого старалась никого в свой внутренний мир никого не пускать. В частности, о многолетнем противостоянии с Сереной Уильямс, непростых взаимоотношениях с тренерами и своих любовных увлечениях.

Теперь открывается новая глава в жизни Марии Шараповой, уже без тенниса. Наверняка и в ней будет много интересного.