«Шарапову скорее уважали, чем любили». Реакция мировых СМИ на уход Марии

«Она молодая и красивая женщина и приняла правильное решение»

Объявление Марии Шараповой о завершении карьеры, разумеется, моментально стало самым обсуждаемым событием в теннисном мире. Об этом говорили многие специалисты и теннисисты – как отечественные, так и зарубежные.

Одной из первых итог карьеры Марии подвела известный комментатор и советская теннисистка Анна Дмитриева. «Я считаю, что это закономерный итог. Она попробовала вернуться — были проблемы, сначала связанные с травмой, затем с бесконечными раздражениями всех болельщиков, которые почему-то обижались на то, что она проигрывает и забывали о том, что они болели за неё. Кроме того, возвращение — оно очень сложное, очень много отвлекающих факторов, которые сопутствуют нормальной человеческой жизни. Я думаю, что решение, которое она приняла, — это правильное решение. Теперь есть время заняться чем-то ещё. Она молодая и красивая женщина, так что впереди целая жизнь. Она сделала то, что большинство людей и ожидало.

Самый яркий момент в её карьере? Наверно, это её первая победа. Она была настолько неожиданная, настолько блестящая. Это был такой взлёт, который переживает малое количество людей. Я вела комментарий, это была огромная радость для меня, но и очень большая неожиданность, потому что играла она с Сереной. Но был такой блеск, абсолютное отсутствие страха. Это был замечательный матч».

Красота дня. Мария Шарапова сказала теннису: «До свидания!» Самая обаятельная и привлекательная теннисистка России, а может и всего мира, закончила карьеру. Как же так, Маша?

«Мария играла слабо и со слабой мотивацией»

А вот оценка советского и российского теннисиста Андрея Чеснокова, который много лет успешно тренировал Елену Веснину: «Все вокруг говорили, что Маша вот-вот закончит. Она может и хочет играть, но возможности нет, чтобы играть в теннис — нужно быть здоровым. Да и к тому же результаты её подводили, играла она слабо, была и слабой мотивация. Было видно, что она не может сильно подавать, активно играть, и что ей делать на корте? Подкидывать мячи, чтобы соперники из неё делали котлету?

Также я считаю, что её очень сильно подорвал момент с мельдонием. Америка решила, что это допинг. Я услышал резюме человека, который занимался разработкой данного препарата, он чётко и ясно рассказал, как действует его препарат и что никакого отношения к допингу он не имеет. Представьте, что такое не играть год и три месяца в теннис?! Она единственная, кто был наказан за употребление мельдония».

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«Ушла целая эпоха тенниса»

Отреагировала на уход Марии и её сверстница Елена Веснина, которая, как и Шарапова в детстве, тренировалась в Сочи. «Наверняка Мария приняла это решение не сегодня и не вчера, она готовилась к этому. Конечно, нам от этого грустно, но рано или поздно к этому приходят все спортсмены. Наверное, Мария приняла это решение, потому что понимала, что больше не может продолжать. Можно сказать, что ушла целая эпоха российского и мирового тенниса.

Наверное, только Мария знает, как она перенесла удар, связанный с допинговым скандалом, но она однозначно вернулась. Это было непросто, у неё был очень большой перерыв. После этого у неё были очень хорошие победы, но выйти на прежний уровень не получилось. Скорее всего, это связано и с накопившимися травмами, в том числе хронической травмой плеча, которая не позволяла ей выйти на нужный уровень и играть на протяжении нескольких недель или месяцев в одном ритме».

Уход, которого ждали. Шарапова больше не будет обманывать болельщиков Мария Шарапова приучила фанатов слепо верить в себя, но в последние годы чаще их подводила. Её снова спас железный характер.

«Я испытываю к ней большое уважение»

Чешка Петра Квитова, выигравшая у Шараповой в финале Уимблдона-2011, поделилась своими воспоминаниями. «Всегда было приятно быть с ней в туре, делить корт. Она тоже мощно бьёт по мячу, и наши матчи всегда были классными. Испытываю к Марии большое уважение — она никогда не сдаётся и является классным соперником. Я знаю, как тяжело возвращаться и играть. У неё было много травм. Конечно, она хотела добиться ещё большего успеха, чем те результаты, которые ей позволял показывать организм. Как бы то ни было, она выиграла пять мэйджоров. Мария — большая чемпионка. За пределами корта она является настоящей бизнес-леди. Она добилась многого в жизни и по-прежнему имеет много целей».

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«Продолжай вдохновлять нас, Мария!»

Разумеется, оставил комментарий и молодой человек Марии – Александр Гилкс. «Самому доброму и профессиональному человеку, что я знаю. Это тебе, Мария, и всему, что ждёт тебя в следующей главе! Продолжай вдохновлять нас своим невероятным смирением, самокритикой, силой и сосредоточенностью. Поскольку твоя первая глава завершается множеством приятных моментов, мы с нетерпением ждём всего, через что ты с таким же мужеством пройдёшь в ближайшие годы. Горжусь и люблю».

«Уверен, наши пути ещё пересекутся»

Последний тренер Шараповой, итальянец Рикардо Пьятти, выразил сожаление по поводу того, что сотрудничество получилось недолгим. «Работать с такой невероятной спортсменкой и выдающимся человеком было честью для меня. Мне будет не хватать тебя и на корте, и вне его. Жаль, что нам не удалось поработать вместе более долгий срок, но я знаю, что наши пути ещё пересекутся, и жду этого с нетерпением. А сейчас желаю удачи во всём».

Шарапова сдалась. У неё больше не было сил постоянно бороться с болью Мария Шарапова выиграла в теннисе практически всё, что можно, и до последнего не хотела уходить. Но пришлось.

Знаменитая американская теннисистка Билли Джин Кинг, одна из главных бойцов за равенство женского и мужского тенниса, выигравшая вошедшую в историю «Битву полов», вспомнила достижения Марии и пожелала ей удачи. «Со дня победы на Уимблдоне в 17 лет Мария Шарапова уже была великой чемпионкой. Пятикратная победительница мэйджоров, бывшая первая ракетка мира. Её успехи в бизнесе впечатляют так же, как и достижения в теннисе. Мария, лучшее у тебя впереди!»

«Хочу, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии»

На мужском турнире в Дубае интервьюеры сочли тему завершения карьеры Шараповой настолько важной, что задавали вопрос об этом раньше, чем вопросы по матчам теннисистов. Первая ракетка мира, Новак Джокович, находящийся с Марией в давних дружеских отношениях, изначально даже не был в курсе её объявления об уходе, но быстро нашёл подходящие слова. «Хотел бы, чтобы каждый на стадионе поаплодировал Марии за её карьеру. Она этого точно заслуживает. Мария — великий боец, как и положено каждому в нашем виде спорта. Сила воли и желание позволили ей пройти через все испытания, которые выпадали, особенно в последние 5–6 лет: все травмы, операции, попытки вернуться на корт и заиграть на желаемом уровне. Очень жаль, что ей пришлось закончить с травмой, но у неё была замечательная карьера. Она может собой гордиться».

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«Она была лучшей. После Серены»

Стефанос Циципас, давая комментарий, не удержался от небольшой подколки по поводу Серены Уильямс. ««Мы немного общались с Марией, виделись в прошлом году — она проходила то же физио, что и я сейчас. У меня есть российский бэкграунд, я немного понимаю, как она относится к теннису, её поведение. Когда я был маленький, смотрел её игры. Помню её Уимблдон, когда ей было лет 20. Ей было 17? Ого, невероятно. Я помню это. У неё была замечательная карьера с прекрасными победами — думаю, многие ей в этом плане завидуют. Мария многое привнесла в наш спорт. Очевидно, что она была лучшей. После Серены».

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«Шарапова – ледяная королева спорта»

Marca опубликовала достаточно критический материал о Марии. «В отличие от Каролины Возняцки, которая получила множество сообщений в соцсетях от коллег в день своего последнего матча на Australian Open, в том числе от Серены Уильямс, уроженка Сибири никогда не стремилась завоевать любовь других теннисисток. Её единственной подругой в туре была соотечественница Мария Кириленко, которая уже давно завершила карьеру. Большинство соперниц жаловалось на её слишком громкие крики, мешающие им концентрироваться на игре и на звуке отскока мяча. В 2009 году в одном из матчей крик Шараповой достиг громкости в 105 децибел — такой же, как рык льва».

А вот цитата из статьи в The Guardian. «32-летнюю россиянку, выигравшую пять «Шлемов» и способную заморозить кого угодно своим отчуждённым величием, будут помнить как ледяную королеву спорта, которую коллеги скорее уважали, чем любили. Тем не менее пресса носила её на руках с того времени, как она в 17 лет победила Серену Уильямс в финале Уимблдона, и до нынешнего момента, когда значимые победы остались в далёком прошлом».

Многие теннисистки раньше действительно отзывались о Марии негативно, особенно после её дисквалификации из-за мельдония. Например, Кристина Младенович называла её обманщицей, а Эжени Бушар (и не только она) считала, что Шараповой нельзя выдавать уайлд-кард в основные сетки турниров, когда она вернулась в тур. Серена Уильямс, с которой у Шараповой и так были не лучшие отношения, осталась недовольна тем, что россиянка написала о ней в автобиографии: «Часть книги, которую я прочитала, на сто процентов основана на слухах, и это немного разочаровывает». А закрытость Марии многие отмечали и в ранние годы её карьеры. Сама россиянка этого не отрицала, говоря, что не стремится заводить друзей в теннисе – здесь её работа, а живого общения ей хватает вне теннисной жизни.