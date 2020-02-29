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Новый клип Тейлор Свифт отсылает к истерике Серены Уильямс на US Open — 2018

Серена Уильямс
Пётр Дубровский
Снова об истерике Серены. Зачем обладательница десяти «Грэмми» сняла клип в её поддержку?
Тейлор Свифт вспомнила об истерике Серены Уильямс в финале US Open – 2018 и сняла клип о гендерном неравенстве.
Теннис / WTA 0

Женщинам нельзя, а мужчинам можно

Популярная 30-летняя американская кантри-поп певица Тейлор Свифт, обладательница десяти премий «Грэмми», выпустила четвёртый клип к песням со своего седьмого альбома. Альбом называется «Lover» («Любовник» или «Возлюбленный»), а песня – «The Man» («Мужчина»). Клип в целом посвящён гендерному неравенству, а его главным персонажем является богатым самоуверенный мужчина, роль которого, кстати, исполнила сама Свифт. Он думает только о себе и своём удобстве, плюёт на окружающих и на правила поведения (в одном из эпизодов справляет малую нужду на станции метро, в другом – стряхивает пепел сигары на сидящих рядом с ним людей, при этом развалившись и фактически заняв два места в вагоне), при этом признаётся лучшим папой в мире только за то, что потрепал дочь по голове и поднял её на руки.

В клипе есть отсылки к Леонардо ди Каприо и к фильму с его участием – «Волк с Уолл-Стрит». Много времени уделено и куда более интересной для нас отсылке, к финалу US Open – 2018 между Сереной Уильямс и Наоми Осакой и устроенной американкой истерике после первого предупреждения от судьи, Карлоса Рамоса. Соперника теннисиста, с которым играет персонаж Свифт, не показывают. Видно только надпись сбоку от корта «Благотворительный матч для женщин», а сам теннисист, недовольный то ли ходом игры, то ли чем-то другим, показывает судье на вышке два средних пальца, ломает ракетку, затем кидает в судью мячом и устраивает истерику, ложась на корт и плача.

#ЯЖЕМАТЬ! Серена слетела с катушек в финале US Open
Серена Уильямс разразилась такой истерикой в решающем матче US Open, что о дебютном титуле Наоми Осаки не вспомнит никто.

В концовке клипа есть продолжение, где он хватает теннисную сумку и трясёт ей, разбрасывая множество мячей по корту. Судя по всему, никакого наказания за это теннисист не несёт, так что подано всё это в ключе поддержки Серены, фактически визуализируя её точку зрения о том, что мужчинам так скандалить можно, а ей нельзя, потому что она женщина. Свифт, кстати, запостила кадр из этой части клипа в своём «твиттере», подписав его: «Мужчина повержен. После большой истерики».

Серене клип наверняка понравится

Отметим, что именно продолжение эпизода на теннисном корте завершает клип. В концовке показано, что всё это является съёмкой (эдакое «кино внутри клипа»). Теннисист подходит к режиссёру и голосом известного рестлера, а ныне популярного и самого высокооплачиваемого актёра Дуэйна «Рока» Джонсона спрашивает у неё, всё ли в порядке, или нужно сыграть несколько иначе.

Серена в своих соцсетях клип пока не комментировала, но наверняка она отнесётся к нему положительно. Американская теннисистка очень любит высказываться о неравенстве, об ущемлении прав женщин, темнокожих, темнокожих женщин – настолько, что нередко перебарщивает с этим, и реально остающиеся в мире проблемы предстают в её исполнении несколько карикатурными. При этом в той же ситуации с финалом US Open Уильямс сама в первую очередь была неправа, но едва ли она когда-нибудь это признает.

Бабий бунт. Серена Уильямс унижает женщин, но борется за их права
Оправдывая своё поведение на US Open, Серена снова заговорила о сексизме, неравенстве и дискриминации.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Elsa/Dave Hogan/ABA/Getty Images

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